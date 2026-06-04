Fanpage chụp ảnh idol bị “bóc phốt” tập thể lên tiếng xin lỗi, cô gái kể chuyện "tâm linh" Ninh Bình có động thái lạ
Phía fanpage chụp ảnh idol đang bị “bóc phốt” cho biết vẫn đang tiếp tục hoàn trả lại tiền cho khách hàng.
Vừa qua, sự việc một fanpage chuyên cung cấp hình ảnh chụp thần tượng theo yêu cầu bị “bóc phốt” đồng loạt trên Threads đang thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng. Theo đó, fanpage này bị tố rằng dù đã nhận tiền từ khách hàng nhưng chậm trả ảnh, thiếu dữ liệu và khi liên hệ để hoàn tiền thì không phản hồi.
Bên cạnh đó, câu chuyện càng được đẩy lên cao trào khi nhân vật liên quan được nhắc đến nhiều nhất lại là cô gái kể chuyện “tâm linh” tại Ninh Bình đang viral.
Sau một ngày gây ồn ào trên MXH, phía fanpage chụp ảnh cũng đã chính thức lên tiếng đính chính, thông báo về sự việc.
Cụ thể, fanpage này gửi lời xin lỗi đến những khách hàng đã tin tưởng, sử dụng dịch vụ nhưng lại nhận về trải nghiệm không như mong đợi. Về việc quyết định lên tiếng, đại diện fanpage cũng cho hay cả team đã và đang giải quyết từng trường hợp một cách riêng tư tuy nhiên sự việc vượt ngoài phạm vi xử lý nội bộ, ảnh hưởng đến đời sống cá nhân của 1 thành viên trong team nên đã đăng tải bài viết để làm rõ các thông tin.
Tại bài đăng, phía fanpage cho hay cả nhóm gồm 5 thành viên, hoạt động ở cả 2 khu vực Hà Nội và TP.HCM. Trong đó, N. (trước đó tạm gọi là A.) - cô gái viral với câu chuyện chia sẻ trải nghiệm tại Ninh Bình là người đại diện nhận chuyển khoản thông qua tài khoản cá nhân. Tại show diễn ở Ninh Bình, N. có mặt thực hiện công việc cho nghệ sĩ, 3 thành viên khác còn lại trong team thực hiện việc chụp ảnh cho khách hàng.
Đại diện fanpage thừa nhận đã thiếu chuyên nghiệp, chậm trễ trong cách làm việc nên đã để xảy ra những trường hợp không mong muốn. Tuy nhiên, phía fanpage cũng khẳng định không có ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hay cố tình không hoàn trả quyền lợi của khách hàng.
Hiện tại, đã có hơn 80% trường hợp khách hàng đã được phía fanpage hoàn trả tiền. Số tiền còn lại cần hoàn trả được thông báo là chưa đến 1 triệu đồng và sẽ được giải quyết sớm trong tuần này.
Cuối cùng, phía đại diện cho biết sau khi hoàn tất nghĩa vụ hoàn trả đối với khách hàng sẽ chính thức ngưng hoạt động fanpage.
Nguyên văn bài đăng chia sẻ từ fanpage:
THÔNG BÁO - ĐÍNH CHÍNH - XIN LỖI
Trước hết, chúng mình xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới tất cả các khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của team nhưng lại phải trải qua những trải nghiệm không tốt trong thời gian vừa qua.
Ban đầu, chúng mình mong muốn giải quyết từng trường hợp một cách riêng tư với khách hàng để hạn chế ảnh hưởng đến các bên liên quan. Tuy nhiên, sự việc hiện tại đã vượt ngoài phạm vi xử lý nội bộ và thậm chí còn ảnh hưởng đến đời sống cá nhân của 1 thành viên trong team. Vì vậy, chúng mình xin phép đăng tải bài viết này để làm rõ một số thông tin.
1. Về cơ cấu hoạt động của team
Team gồm 5 thành viên. Bạn N (QA) là người đại diện nhận chuyển khoản thông qua tài khoản ngân hàng cá nhân. Hiện tại, team hoạt động tại cả hai khu vực Bắc - Nam, gồm 3 thành viên ở miền Bắc và 2 thành viên ở miền Nam.
2. Về show F ngày 30/5
Đối với show F ngày 30/5, có 4 thành viên của team trực tiếp có mặt tại địa điểm diễn ra chương trình để tác nghiệp. Riêng bạn N có mặt từ khoảng 19h do đang thực hiện công việc cho nghệ sĩ. 3 thành viên còn lại đều có mặt từ trước để thực hiện tác nghiệp cho khách.
3. Về những sai sót trong quá trình hoạt động
Team hoàn toàn thừa nhận những thiếu sót, sự chậm trễ và cách làm việc còn nhiều điểm chưa chuyên nghiệp của team. Đây là trách nhiệm mà team không né tránh.
Tuy nhiên, team xin khẳng định rằng team chưa bao giờ có chủ đích lừa đảo, chiếm đoạt hay cố tình không hoàn trả quyền lợi của khách. Những khách đã từng sử dụng dịch vụ của team có thể biết rằng trong các trường hợp phát sinh lỗi data hoặc vấn đề ngoài ý muốn, team vẫn luôn cố gắng hỗ trợ và hoàn tiền theo thống nhất giữa đôi bên.
Dù vậy, việc không có chủ đích xấu không phải là lý do để bao biện cho những thiếu sót đã xảy ra. Team hiểu rằng sự thất vọng, bức xúc và mất niềm tin của khách hàng là hoàn toàn có cơ sở và team xin chịu trách nhiệm về điều đó.
4. Về việc hoàn tiền
Hiện tại, team đang khẩn trương xử lý các trường hợp còn tồn đọng. Tính đến thời điểm đăng bài, hơn 80% các trường hợp gặp vấn đề đã được hoàn trả. Những trường hợp còn lại cũng đang được team ưu tiên giải quyết và cam kết hoàn tất trong tuần này (số tiền chưa hoàn trả khoảng 1 triệu đồng).
5. Về định hướng sắp tới
Sau những sự việc đã xảy ra, team nhận thấy bản thân chưa đủ năng lực và sự chuyên nghiệp để tiếp tục duy trì hoạt động theo cách hiện tại. Vì vậy, team quyết định sẽ ngừng hoạt động sau khi hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ hoàn trả đối với khách hàng trong tuần này.
Một lần nữa, team xin gửi lời xin lỗi sâu sắc tới tất cả những khách đã bị ảnh hưởng. Team hiểu rằng 1 lời xin lỗi không thể bù đắp hoàn toàn những phiền toái và tổn thất, dù vậy, team hi vọng nhận được sự thông cảm để có cơ hội hoàn thành đầy đủ trách nhiệm của team đối với từng khách.
Cuối cùng, team xin khẳng định rằng team vẫn đang và sẽ tiếp tục thiện chí hợp tác, giải quyết triệt để mọi vấn đề phát sinh với khách cho đến khi hoàn thành toàn bộ trách nhiệm của mình. Ngoài ra, team cũng tha thiết mong mọi người dừng việc đào bới, lan truyền hoặc suy đoán về đời tư, công việc và cuộc sống cá nhân của cả 5 thành viên trong team. Những sai sót trong quá trình hoạt động là trách nhiệm mà team phải chịu và đang nỗ lực khắc phục, nhưng việc những thông tin cá nhân không liên quan bị đưa ra bàn tán hoặc công kích đã và đang gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của các thành viên. Team chân thành mong nhận được sự tôn trọng và thiện chí từ mọi người để sự việc được giải quyết đúng trọng tâm và đi đến hồi kết 1 cách văn minh nhất.
Về phía N. - cô gái được nhắc đến nhiều nhất trong câu chuyện này hiện tại đã chuyển tài khoản Threads về chế độ riêng tư và cho biết sẽ xóa tài khoản trong thời gian tới.
Hiện tại, câu chuyện vẫn đang gây ra nhiều tranh cãi, bàn tán xôn xao trên MXH. Song, phía fanpage chụp ảnh cũng thông báo sẽ khóa phần bình luận cho bài đăng.