Cô gái kể chuyện “tâm linh” ở Ninh Bình có liên quan fanpage chụp ảnh idol đang bị bóc phốt? Tóm tắt toàn bộ diễn biến

Câu chuyện hiện tại vẫn đang nhận nhiều sự quan tâm của dân mạng.

Mới đây trên Threads, cộng đồng người hâm mộ đang rôm rả bàn tán về một vụ việc liên quan đến dịch vụ bán data ảnh, video thần tượng của một fanpage sau sự kiện âm nhạc vừa diễn ra tại Ninh Bình.

Cho những ai chưa biết, trong cộng đồng người hâm mộ (fandom), chụp data (hay bán data ảnh) là việc các fansite hoặc các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đi chụp ảnh idol/nghệ sĩ tại các sự kiện công khai, sau đó bán lại file ảnh gốc (data) cho người khác. Người mua có thể là fan muốn sở hữu ảnh gốc sắc nét chưa qua chỉnh sửa, các fanpage dùng để đăng lại, hoặc các bên làm goods (vật phẩm lưu niệm) cho thần tượng.

Cú “bóc phốt” tập thể trên Threads: Chuyện gì đang xảy ra?

Theo đó, nhiều tài khoản Threads ẩn danh đã đồng loạt đăng bài tố fanpage có tên J. - fanpage chuyên cung cấp hình ảnh chụp thần tượng theo yêu cầu.

Cụ thể, nhiều khách hàng cho biết họ đã chuyển khoản tiền để mua gói hình ảnh chụp idol, tuy nhiên sau khi thanh toán và sự kiện đã diễn ra vài ngày, họ vẫn chưa nhận được hình ảnh như cam kết. Thậm chí, nhiều lần liên hệ để yêu cầu hoàn tiền nhưng không nhận được phản hồi từ admin.

(Ảnh chụp màn hình)

Nhiều bài đăng "bóc phốt" fanpage bán data chậm trả ảnh, không hoàn tiền, "ghost khách" (Ảnh chụp màn hình)

Sự việc càng được chú ý nhiều hơn khi các tài khoản “bóc phốt” đăng tải thêm bằng chứng giao dịch.

Trước những nghi vấn và câu hỏi từ cộng đồng mạng, một cô gái (tạm gọi là A.) liên tục bị nhắc tên, vì cho rằng có liên quan, đã thẳng thắn trả lời các bình luận để đối chất, giải thích.

A. này thừa nhận mã QR chuyển khoản của fanpage J. đúng là của mình nhưng khẳng định bản thân không phải người trực tiếp chụp ảnh . Cô gái cho rằng thay vì liên tục nhắc tên mình trên mạng xã hội, khách hàng nên liên hệ để được cung cấp thông tin của người trực tiếp thực hiện dịch vụ nhằm giải quyết vấn đề.

Khi bị nhắc tên, một cô gái thừa nhận số tài khoản nhận tiền trên fanpage là của mình nhưng không phải người chụp ảnh (Ảnh chụp màn hình)

Diễn biến tiếp theo khiến câu chuyện càng nhận thêm nhiều tranh luận và sự quan tâm từ cộng đồng fandom nói riêng và cư dân mạng nói chung.

Người đứng ra phốt tiếp tục đưa ra lập luận phản bác lời phủ nhận của A,. Người phốt cho biết quá trình kiểm tra các tài khoản mạng xã hội của fanpage bị cho là “nhận tiền không trả ảnh” có nhiều sự trùng khớp với A (người đứng trên tài khoản ngân hàng trên fanpage này) như: cách hành văn, họ và tên, khi tra cứu số điện thoại xuất hiện trên mã QR từ một app nhắn tin khác, kết quả cho thấy nhiều sự trùng khớp giữa người chụp ảnh và người đứng tên số tài khoản trên fanpage bị tố.

Tuy nhiên, những thông tin này vẫn chỉ là dữ liệu tự tìm hiểu và kết luận từ một bên người “bóc phốt”.

Một số bài đăng "phốt" đã tự tìm hiểu và đăng tài thêm các hình ảnh để chứng minh sự liên quan (Ảnh chụp màn hình)

Về phía cô A. người có liên quan đến fanpage đang bị tố, cho biết cô sẽ không giải thích gì thêm vì mất thời gian do không nhận được sự tin tưởng.

“Giải thích sao cũng không tin nên giải thích gì nữa cho tốn thời gian. Dù sao chuyện dài lắm. Tôi không biết bạn là ai, có mua data của J. hay không nên cũng không giải quyết được cho bạn” , cô gái bình luận vào bài đăng bóc phốt mình.

Ngoài ra, fanpage J. này cũng bị một số khách hàng cho rằng đã xảy ra trường hợp “scam” tương tự tại một sự kiện âm nhạc ở Hà Nội vào đầu tháng 5. Mặc dù là một fanpage bán data nổi tiếng nhưng nhiều lần nhận tiền chuyển khoản mà không trả ảnh cũng không hoàn lại tiền.

Fanpage J. được nhiều người trong cộng đồng fandom biết đến. Các bài đăng, chi phí và cam kết được đăng tải trên Threads (Ảnh chụp màn hình)

Hiện tại, các thông tin vẫn chưa xác thực, chủ yếu đến từ những bài đăng ẩn danh và trao đổi trên mạng xã hội. Các bên liên quan chưa đưa ra thêm bằng chứng hoặc phản hồi mới để làm rõ toàn bộ sự việc.

Trong khi đó, câu chuyện vẫn đang được cộng đồng mạng tiếp tục theo dõi và tranh luận.

Nghi vấn xoay quanh danh tính người đứng sau fanpage bị tố và cô gái trong vụ “tâm linh” ở Ninh Bình

Đáng chú ý, câu chuyện trở nên ồn ào hơn trên MXH khi A. - cô gái nhận là người giữ số tài khoản của fanpage J. lại đang viral trên Threads với câu chuyện “tâm linh” tại Ninh Bình.

Bởi lẽ, cô gái này vốn có tiếng trong cộng đồng những người đu idol. Ngoài ra, khi kể câu chuyện tại Ninh Bình, A. cũng cho hay bản thân đi làm tại sự kiện âm nhạc ở đây - trùng với sự kiện mà fanpage J. nhận chụp data cho khách.

Cũng vì vậy mà cô gái lại một lần nữa trở thành tâm điểm, bị nhắc tên trong các bài đăng “bóc phốt” fanpage J. Tuy nhiên, liệu có mối liên hệ nào giữa cô gái kể chuyện “tâm linh” ở Ninh Bình và fanpage đang bị phốt hay không, vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp rõ ràng.

Bài đăng viral trước đó của cô gái về trải nghiệm kỳ lạ tại Ninh Bình (Ảnh chụp màn hình)

Về câu chuyện “tâm linh” tại Ninh Bình, cô gái này kể bản thân nghe thấy nhiều âm thanh như có người gọi tên mình khi đi thuyền tham quan tại Tràng An; Liên tục có cảm giác bất an, đau đầu và hoảng sợ tiếp tục kéo dài ngay cả khi đã trở về homestay. Đỉnh điểm, vào 1h30 sáng ngày 31/5, sau khi tham dự sự kiện tại Ninh Bình, cô gái bắt xe ôm công nghệ nhưng bất ngờ dừng xe, bị yêu cầu xuống xe tại khu vực vắng người. Tại đây, cô gái cho biết gặp nhiều hiện tượng lạ, phải nhờ người yêu cũ đến hỗ trợ.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Song hiện tại, cô gái này đã ẩn bài đăng trên Threads. Lý do được cô đưa ra là “mọi chuyện đang có phần ảnh hưởng tới đời tư của tui cũng như tâm lý một số người”.

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình khẳng định câu chuyện tâm linh đang lan truyền trên mạng xã hội là hoàn toàn không chính xác. "Tôi đã đọc câu chuyện đó nhưng tôi nghĩ là tài khoản đó dùng AI bịa đặt ra câu chuyện để câu view. Đây được cho là một câu chuyện chưa được kiểm chứng. Người đọc cần thận trọng khi tiếp nhận thông tin và nên tham khảo các kênh chính thống để đối chiếu, xác minh trước khi tin tưởng hoặc chia sẻ".

"Tỉnh Ninh Bình trong nhiều năm qua đã trở thành một điểm đến du lịch nổi bật, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước nhờ cảnh quan thiên nhiên đặc sắc cùng hệ thống di tích lịch sử - văn hóa phong phú. Những câu chuyện tâm đó hoàn toàn là bịa đặt. Tỉnh Ninh Bình và quần thể danh thắng Tràng An là điểm đến an toàn, du khách hoàn toàn có thể yên tâm khi đi du lịch, tham quan tại đây" , ông Mạnh nhấn mạnh.

Về vụ “bóc phốt” fanpage bán data ảnh, chúng tôi đang liên hệ với các bên về sự việc. Tuy nhiên phía A. từ chối chia sẻ. Hiện tại, các bài đăng “bóc phốt” vẫn đang thu hút nhiều sự chú ý nhưng chưa có thêm cập nhật hay diễn biến mới.