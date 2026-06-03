Lê Bống: 1 mình sống 10 cuộc đời

“Còn nghề gì Lê Bống chưa làm không?”, một netizen bình luận.

Lê Bống hiện là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Các chủ đề xoay quanh công việc, phát ngôn hay tài năng thực sự của cô trong vai trò MC, diễn viên đều thu hút lượng thảo luận lớn từ cộng đồng mạng. Cũng từ đây, hành trình từ một hot girl, TikToker đến MC, diễn viên như hiện tại của Lê Bống được dân tình "đào" lại.

Tuy nhiên, càng nhìn lại chặng đường đã qua, nhiều người càng phát hiện một điểm khá thú vị ở Lê Bống. Nếu chỉ tính riêng những gì từng xuất hiện trên mạng xã hội, danh sách nghề nghiệp của cô dường như dài đến mức khó đếm xuể.

Lê Bống

Được biết, Lê Bống từng theo học tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội và tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế nội thất. Trước khi trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội, cô từng mở tiệm đồ handmade, tự tay vẽ áo, giày và các món đồ trang trí. Công việc này vừa giúp tạo thêm nguồn thu nhập, vừa là cơ hội để rèn luyện kỹ năng thiết kế, tư duy sáng tạo cũng như khả năng kinh doanh.

Thậm chí trong một bài phỏng vấn năm 2022, Lê Bống từng chia sẻ khá tự hào về hành trình lao động của mình: “Mình đã đi làm kiếm tiền từ năm mình học lớp 10, nếu kể ra sẽ thành cuốn tiểu thuyết ly kì mất. Số nghề mình đã làm cho đến thời điểm hiện tại còn vượt qua cả 10 đầu ngón tay: vẽ giày, vẽ áo, vẽ tường, vệ sinh giày, làm mẫu make up, làm tiếp thị, đi buôn quần áo, làm giáo viên,... và công việc hiện tại là nhà sáng tạo nội dung kết hợp với kinh doanh”.

Lê Bống từng làm rất nhiều công việc trước khi trở thành TikToker

Từ khi bén duyên với vai trò hot girl, TikToker, hành trình nghề nghiệp của Lê Bống tiếp tục mở rộng. Cô được nhiều nhãn hàng biết đến, trở thành KOL đại diện cho một số sản phẩm. Bên cạnh đó, Lê Bống cũng tích cực tham gia các gameshow và những cuộc thi liên quan đến sắc đẹp nhằm gia tăng độ nhận diện tên tuổi.

Năm 2022, sau khi ghi danh tại Miss Fitness Vietnam, cô tiếp tục xuất hiện với vai trò người mẫu tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam. Tuy nhiên, màn xuất hiện này lại nhận về không ít ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng ngoại hình của Lê Bống chưa thực sự phù hợp với tiêu chí người mẫu chuyên nghiệp, trong khi phần thể hiện trên sàn diễn cũng khiến nhiều người cảm thấy băn khoăn. Thời điểm đó, vóc dáng và cách catwalk của cô trở thành chủ đề được bàn luận khá nhiều trên mạng xã hội.

Cô nàng từng lấn sân sang lĩnh vực người mẫu thời trang

Và tham gia một số cuộc thi sắc đẹp, hình thể

Đến đầu năm 2024, Lê Bống lần đầu đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim giờ vàng Lỡ hẹn với ngày xanh phát sóng trên VTV. Việc một gương mặt xuất thân từ mạng xã hội được giao vai chính trên sóng quốc gia khiến không ít khán giả bất ngờ. Đây cũng được xem là giai đoạn Lê Bống dần thay đổi hình ảnh cá nhân, hạn chế những nội dung và phát ngôn gây tranh cãi, thay vào đó xây dựng hình ảnh trưởng thành, thiện cảm hơn với công chúng.

Ban đầu, nhiều người bày tỏ sự nghi ngờ về khả năng diễn xuất của cô. Tuy nhiên, khi phim lên sóng, một bộ phận khán giả ghi nhận những tiến bộ rõ rệt của Lê Bống, đặc biệt ở các phân cảnh đòi hỏi cảm xúc nội tâm. Vai diễn này sau đó giúp cô giành giải "Nữ diễn viên phim truyền hình được khán giả yêu thích nhất" tại Cánh diều Vàng 2024, đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp diễn xuất.

Sau đó, Lê Bống tiếp tục tham gia dự án Không thời gian - bộ phim chính luận do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp cùng VTV sản xuất, đồng thời nhận thêm nhiều cơ hội diễn xuất khác.

Sau đó Lê Bống chuyển hướng sang diễn xuất, làm người dẫn chương trình

Nếu diễn xuất đánh dấu bước chuyển mình trên màn ảnh thì công việc MC lại mở ra một hành trình mới trong sự nghiệp của Lê Bống. Đầu năm 2025, cô chính thức đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình âm nhạc Lá xanh trên VTV3 cùng MC Tuấn Tú. Kể từ đó, trên trang cá nhân, Lê Bống cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh làm MC, dẫn chương trình cho nhiều sự kiện cũng như các chương trình của ANTV.

Thế nhưng, điều khiến dân mạng thích thú nhất lại nằm ở những vai trò bên lề xuất hiện trong các video được chia sẻ trên mạng xã hội. Gần đây, một trong những clip của Lê Bống được "đào" lại là cảnh cô ngồi tạc tượng, khiến nhiều người hài hước bình luận: "Lại cộng thêm một nghề mới".

Trước đó, Lê Bống cũng gây chú ý khi thể hiện vai trò “kiến trúc sư” của mình khi tự tay sửa nhà, đo đạc, khoan bê tông, đóng đinh,...

Một số bình luận của netizen:

- “Hot girl, nhà sáng tạo nội dung, giáo viên, kĩ sư, họa sĩ, MC, tạc tượng,... Lê Bống quyết tâm không để nghề nào cô đơn hả?”.

- “Rồi giờ cũng không biết gọi với danh xưng gì vì nghề nào cũng thấy làm”.

- “Còn nghề gì Lê Bống chưa làm không? Mai mở mạng ra thấy đang làm vận động viên môn thể thao gì đó chắc cũng không lạ”.

- “Thật sự không đếm được thật, thấy mỗi thứ bạn này làm một chút, rồi quay clip lên mạng là nhiều nên cũng không rõ nghề chính là gì”.

- “Chính ra cũng đa tài đó chứ… không sợ thất nghiệp”.

- “Kể ra thì cũng giỏi vì nghề gì cũng làm được chút chút”.

Cô nàng đăng tải clip tạc tượng, làm họa sĩ vẽ tranh

Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế nội thất, Lê Bống cũng đảm nhận luôn vai trò kiến trúc sư, tự sửa nhà riêng của mình

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến cho rằng Lê Bống là người chịu khó thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau, không ít netizen vẫn bày tỏ sự hoài nghi về giá trị thực sự đằng sau những nội dung mà cô chia sẻ. Theo một số ý kiến, các video ghi lại quá trình làm việc, trải nghiệm nghề nghiệp của Lê Bống thường được đầu tư nhiều vào hình ảnh, góc quay và cách thể hiện cảm xúc, nhưng lại chưa mang đến quá nhiều thông tin chuyên môn hoặc góc nhìn đủ sâu về lĩnh vực đang xuất hiện.

Đây cũng là lý do mỗi lần Lê Bống đăng tải một video trải nghiệm công việc mới, phần bình luận thường nhanh chóng chia thành nhiều luồng ý kiến khác nhau. Một bên cho rằng cô có tinh thần học hỏi, dám thử và không ngại làm mới bản thân. Trong khi đó, bên còn lại cho rằng những nội dung này đôi khi thiên về tính trình diễn nhiều hơn là phản ánh chân thực quá trình làm nghề.

Dẫu vậy, khó phủ nhận rằng Lê Bống là một trong số ít gương mặt xuất thân từ mạng xã hội vẫn duy trì được độ thảo luận trong suốt nhiều năm qua. Từ TikToker, diễn viên, MC cho đến những vai trò bất ngờ như vẽ tranh, tạc tượng hay sửa nhà, mỗi lần xuất hiện cô đều có cách khiến cộng đồng mạng phải bàn luận.

Và có lẽ đó cũng là lý do, giữa hàng loạt tranh cãi xoay quanh chuyện tài năng hay danh xưng phù hợp nhất dành cho Lê Bống, câu hỏi được nhắc lại nhiều nhất trên mạng xã hội những ngày qua vẫn là: "Rốt cuộc còn nghề gì mà Lê Bống chưa làm?".