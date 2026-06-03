Hôn lễ xa hoa của thiếu gia và nàng "Lọ Lem": Con nhà tỷ phú, ngôi sao thể thao đồng loạt đổ bộ

Cô dâu trong hôn lễ này được ví như "Lọ Lem" vì hành trình chinh phục nhà chồng suốt 7 năm.

Đó là đám cưới của siêu mẫu Hề Mộng Dao và Hà Du Quân - thiếu gia đình đám của gia tộc sòng bài Macau, diễn ra từ ngày 30/5 - 2/6 tại Mont Saint-Michel, lâu đài cổ nổi tiếng được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1979.

Việc tổ chức sự kiện tư nhân ở đây đòi hỏi quy trình xin cấp phép đặc biệt từ Trung tâm Di tích Quốc gia Pháp, đơn vị được Bộ Văn hóa ủy quyền quản lý tu viện. Kết hợp với chi phí vận hành toàn bộ sự kiện trang trí hoa tươi phủ kín khán phòng Gothic, ẩm thực, âm nhạc, lưu trú cho đoàn khách VIP quy mô tài chính của đám cưới Hà Do Quân và Hề Mộng Dao được giới truyền thông Trung Quốc ước tính thuộc hàng hiếm có ngay cả trong giới hào môn châu Á.

Theo như những hình ảnh được chia sẻ công khai, cô dâu bước vào lễ đường với mẫu váy cưới trắng trơn đơn giản, kết hợp trang sức kim cương cao cấp. Còn Hà Du Quân lại diện suit đen, nơ trắng bảnh bao. Khi đọc lời tuyên thệ, Hề Mộng Dao đã không kiềm chế được cảm xúc, nghẹn ngào bật khóc, xung quanh là những người thân, người bạn thân thiết của cặp đôi.

Không chỉ gây choáng ngợp bởi địa điểm tổ chức mang đậm màu sắc hoàng gia châu Âu, hôn lễ còn trở thành tâm điểm bàn tán bởi dàn khách mời thuộc hàng “không phải rich kid cũng là người nổi tiếng toàn cầu”. Từ các ái nữ thừa kế tập đoàn nghìn tỷ, thiếu gia hào môn đến vận động viên, nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế đều xuất hiện trong ngày vui của cặp đôi.

Trong số những gương mặt được chú ý có vợ chồng Đinh Giai Mẫn và Chu Lực Nguyên - cặp đôi rich kid đình đám của giới hào môn Trung Quốc. Đinh Giai Mẫn là con gái Chủ tịch tập đoàn Xtep, thương hiệu được mệnh danh là “vua giày thể thao” phân khúc tầm trung tại Trung Quốc. Trong khi đó, Chu Lực Nguyên là con trai Chủ tịch Septwolves - thương hiệu thời trang nam quốc dân xứ tỷ dân. Cả hai đều từng du học nước ngoài trước khi trở về tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.

Vợ chồng Đinh Giai Mẫn và Chu Lực Nguyên đều sang Pháp dự đám cưới của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân.

Hề Mộng Dao có mối quan hệ thân thiết với Đinh Giai Mẫn.

Trên trang Xiaohongshu cá nhân, Đinh Giai Mẫn còn gửi lời chúc ngọt ngào tới cô dâu chú rể: “Cả hai phải hạnh phúc cả đời nhé!

Đến lúc đọc lời thề thật sự xúc động muốn rơi nước mắt luôn, chúc hai người năm nào tháng nào cũng ngọt ngào, hạnh phúc bên nhau”.

Năm 2024, chính Hề Mộng Dao và Hà Du Quân cũng từng tham dự đám cưới của Đinh Giai Mẫn - Chu Lực Nguyên.

Bên cạnh đó, trong đội hình khách mời còn xuất hiện hàng loạt ái nữ hào môn nổi tiếng như Tạ Kỳ Nhuận - ái nữ của Tập đoàn CP; Lâm Tâm Nhi - tiểu thư xuất thân từ gia tộc giàu có và Elly Lam - ái nữ tỷ phú Hong Kong Lâm Kiến Nhạc (Peter Lam).

Dàn khách mời xinh đẹp, toàn ái nữ tham dự đám cưới Hề Mộng Dao. Từ trái qua phải có Eileen Gu, Tạ Kỳ Nhuận, cô dâu Hề Mộng Dao đứng giữa, Lâm Tâm Nhi và Lâm Điềm Nhi.

Tạ Kỳ Nhuận (Theresa Tse, SN 1992 tại Quảng Đông, Trung Quốc) là người thừa kế đời thứ 4 của tập đoàn Chính Thái - hoạt động đa ngành nhưng nổi bật nhất trong lĩnh vực dược phẩm và hiện là một trong những doanh nghiệp lớn nhất đất nước tỷ dân. Cha của cô, ông Tạ Bính nhiều năm liền đều là tỷ phú có tên trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc của Forbes. Cô tốt nghiệp Cử nhân Khoa học về kinh tế của Trường Kinh doanh Wharton thuộc Đại học Pennsylvania (Mỹ). Sau khi về nước, ái nữ này kế thừa sản nghiệp của gia đình. Năm 23 tuổi, Tạ Kỳ Nhuận trở thành chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm CEO của Công ty TNHH Dược phẩm sinh học Sino (hay còn gọi là Công ty chế dược phẩm sinh học Trung Quốc) trực thuộc tập đoàn.

Vào năm 2020, Tạ Kỳ Nhuận kết hôn với Trương Khang Dương, con trai của chủ tịch tập đoàn Tô Ninh - Một trong những tập đoàn bán lẻ lớn nhất Trung Quốc. Cả hai sống kín tiếng.

Lâm Tâm Nhi kín tiếng hơn. Theo Sohu, đây cũng là con gái của một gia tộc nổi tiếng ở Trung Quốc.

Trong khi đó, Lâm Điềm Nhi (Elly Lam, SN 1989) là con gái của tỷ phú Lâm Kiến Nhạc, ông trùm ngành bất động sản và giải trí Hong Kong, Trung Quốc. Kiều nữ sinh năm 1984 này được mệnh danh là đệ nhất thiên kim tiểu thư vì có nhan sắc và quyền thế hàng đầu Hong Kong. Tờ SCMP từng ví cuộc sống của cô hoàn hảo đến mức "Barbie cũng phải ghen tỵ".

Cô hiện hoạt động chính với tư cách là một fashionista (biểu tượng thời trang), đồng thời giữ vai trò Phó chủ tịch kiêm nhà sản xuất phim tại công ty truyền thông Media Asia của gia đình. Trên Instagram có 171N lượt theo dõi, người đẹp thường xuyên đăng tải hình ảnh liên quan đến túi xách, giày dép và phụ kiện thuộc các thương hiệu xa xỉ; còn nhan sắc thì ngày càng thăng hạng.

Đặc biệt, hôn lễ của Hề Mộng Giao và chồng còn có sự góp mặt của Eileen Gu (Cốc Ái Lăng, SN 2003) là "công chúa tuyết", sinh ra trong gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu. Năm 2026, với một huy chương vàng và hai huy chương bạc giành được tại Italy năm nay, Gu trở thành VĐV trượt tuyết tự do giàu thành tích nhất lịch sử Olympic, với tổng 6 huy chương.

Hề Mộng Dao và Eileen Gu.

Không chỉ nổi bật trên đường trượt, Eileen Gu còn gây ngạc nhiên với thành tích học tập đáng nể. Cô đạt 1.580/1.600 điểm SAT, mức gần như tuyệt đối, qua đó trúng tuyển Stanford University - một trong những đại học danh giá hàng đầu thế giới. Theo Forbes, năm 2025, Eileen Gu thu về 23,1 triệu USD, nhưng tiền thưởng thi đấu chỉ khoảng 100.000 USD, phần lớn đến từ quảng cáo và người mẫu.

Trong bức ảnh dàn phù rể, khách mời nam hiếm hoi được hé lộ. Một gương mặt đình đám nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Dàn phù rể, khách mời nam điển trai. Vương Gia Nhĩ đứng ngoài cùng bên trái.

Đó là Vương Gia Nhĩ (SN 1994, ở Hong Kong). Anh là một nam ca sĩ, rapper, vũ công, nhà sản xuất âm nhạc, doanh nhân và cựu vận nổi tiếng. Được biết, Vương Gia Nhĩ có mối quan hệ thân thiết với cả Hề Mộng Dao và Hà Du Quân.

Hề Mộng Dao và Hà Du Quân vốn là một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất giới hào môn Trung Quốc. Cô là siêu mẫu đình đám từng nhiều năm trình diễn cho Victoria’s Secret, còn anh là con trai của cố tỷ phú Hà Hồng Sân - người được mệnh danh là “Vua sòng bài Macau”.

Anh chàng bảnh bao chụp ảnh cùng dàn khách mời.

Cặp đôi công khai hẹn hò năm 2019, sau đó Hà Du Quân cầu hôn Hề Mộng Dao bằng màn setup hoành tráng tại trung tâm thương mại với hàng chục nghìn bông hồng. Sau 7 năm về chung nhà, Hà Du Quân và Hề Mộng Dao có 2 con: 1 trai (Ronaldo Hà Quảng Sân, sinh năm 2019), 1 gái (sinh năm 2022). Nhờ sinh được cháu nội đích tôn và giúp ông xã giành được thêm 1 phần tài sản thừa kế của cha chồng, địa vị của Hề Mộng Dao trong gia tộc họ Hà tăng lên đáng kể.

Dù đã về chung nhà nhiều năm, đến nay họ mới tổ chức lễ cưới chính thức. Với gia thế thuộc hàng “top of top” của giới tài phiệt châu Á, hôn lễ của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân không đơn thuần là chuyện tình của một siêu mẫu và thiếu gia tỷ phú, mà còn được xem như “đại hội hào môn” hiếm có của giới siêu giàu châu Á.

Nguồn: Xiaohongshu, Vogue Hong Kong, Sohu