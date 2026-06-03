Drama ngoại tình dài nhất cõi mạng lại có biến mới: Cả 3 nhân vật đồng loạt lên tiếng

Tối muộn 2/6, cả 3 người trong câu chuyện ồn ào này đồng loạt lên tiếng trên MXH về vụ việc.

Một trong những sự việc ầm ĩ nhất MXH những ngày vừa qua chính là drama ngoại tình của 3 TikToker, lần lượt có tên viết tắt là H., C. và L. Trong đó, H. và C. từng là vợ chồng còn L. là người được xem là xen vào mối quan hệ của cả H. và C.

Vụ việc đã kéo dài trong 5 năm qua nhưng đến hiện tại lại gây chú ý khi người trong cuộc liên tục đem chuyện cũ ra đấu tố lẫn nhau. Các nội dung tranh cãi ngoài vấn đề tình cảm còn có tranh chấp giữa H. và C. về tài sản trong hôn nhân như xe ô tô, xe máy, đất đai, nhà cửa và chuyện chu cấp cho con cái.

Đặc biệt, màn tranh cãi lần này có sự xuất hiện của những người xung quanh như bạn thân của H. nên càng ồn ào. Cụ thể, L. đăng tải một file ghi âm được cho là cuộc trò chuyện riêng tư giữa 2 người bạn thân của H. Trong đoạn ghi âm, hai người này liên tục có những nhận xét tiêu cực về H., từ chuyện tính cách, đời tư cho tới drama tình cảm kéo dài suốt nhiều năm qua.

Đến tối ngày 2/6, cả 3 nhân vật chính đồng loạt lên tiếng với những nội dung tương tự nhau.

Bài đăng của cả 3 nhân vật chính trong sự việc đều có công thức khá giống nhau: Xin lỗi - nhận sai - xác nhận đã hòa giải - mong kết thúc mọi chuyện, không nhắc đến ai nữa (Ảnh chụp màn hình)

Đầu tiên, cả H., C. và L. xác nhận đã hòa giải sau khi có sự hỗ trợ của nhiều phía, không muốn tiếp tục kéo dài mâu thuẫn nên thống nhất khép lại mọi chuyện. Sau đó, cả 3 người cũng thừa nhận mình không đúng hoàn toàn mà cũng có cái sai, đồng thời gửi lời xin lỗi tới những người đã vô tình bị ảnh hưởng bởi các tranh cãi suốt thời gian qua.

Sau cùng, cả 3 bài đăng đều có chung cam kết sẽ không tiếp tục nhắc đến những người liên quan trên mạng xã hội để tránh tạo thêm tranh cãi tiêu cực. Các nhân vật cũng mong cộng đồng mạng giữ sự văn minh, không công kích hay gây ảnh hưởng đến bất kỳ cá nhân nào nữa.

Hiện tại, C. vẫn để tài khoản Facebook ở trạng thái khóa bình luận, trong khi đó cả H. và L. đều mở bình luận bình thường.

Phía dưới các bài đăng, cư dân mạng tiếp tục để lại nhiều ý kiến trái chiều về sự việc. Tuy nhiên, phần lớn bình luận đều đồng tình với việc các bên nên khép lại câu chuyện sau thời gian dài ồn ào, cho rằng việc dừng lại là cần thiết để tránh kéo dài thêm những tranh cãi không đáng có và trả lại sự bình yên cho tất cả những người liên quan.