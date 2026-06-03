Cặp song sinh nhà Phương Oanh bước vào khủng hoảng tuổi lên 2, vừa khóc vừa ăn vạ khiến mẹ bỉm hoa mắt chóng mặt

Phương Oanh khiến nhiều mẹ bỉm thích thú khi chia sẻ về giai đoạn "khủng hoảng tuổi lên 2" của hai nhóc tỳ.

Sau khi trở thành mẹ của cặp song sinh Jimmy và Jenny, Phương Oanh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trong hành trình chăm sóc các con. Không chỉ là những giây phút đáng yêu, ngọt ngào, nữ diễn viên cũng rất thật thà khi kể về những thử thách mà bất cứ ông bố bà mẹ nào có con nhỏ cũng dễ dàng đồng cảm.

Mới đây, Phương Oanh khiến nhiều mẹ bỉm thích thú khi chia sẻ về giai đoạn "khủng hoảng tuổi lên 2" của hai nhóc tỳ. Theo mẹ bỉm chia sẻ, Jimmy và Jenny đang bước vào độ tuổi có nhiều thay đổi về cảm xúc, tính cách và hành vi. Các con bắt đầu muốn tự làm mọi thứ, có chính kiến riêng, biết thể hiện sự không hài lòng nhưng lại chưa đủ khả năng diễn đạt rõ ràng bằng lời nói.

Vì vậy, những cơn ăn vạ, khóc lóc hay giận dỗi có thể xuất hiện bất ngờ, "chợt đến chợt đi" như một cơn lốc nhỏ trong nhà. Nữ diễn viên hài hước chia sẻ: "Nhà ai mà có em bé bắt đầu vào những tuổi khủng hoảng thì điểm danh với Oanh xem là cảnh tượng này có quen không nhé. Ngày sương sương cứ vài lần ăn vạ rồi dỗi hờn hàng giờ".

Cô gọi tuổi lên 2 của Jimmy và Jenny là "cơn bão nhỏ đáng yêu", bởi dù có lúc khiến bố mẹ quay cuồng, nhưng đó cũng là dấu hiệu cho thấy các con đang lớn lên từng ngày, bắt đầu có cảm xúc riêng và nhu cầu được lắng nghe.

Để đồng hành cùng con trong giai đoạn này, Phương Oanh đã chuẩn bị riêng một "góc bình tĩnh" trong nhà. Đây là nơi để các bé có thể tạm dừng lại, điều chỉnh cảm xúc sau những lúc khóc lóc hoặc giận dỗi. Với cô, khi con đang trong cơn khủng hoảng, điều quan trọng đầu tiên không phải là quát mắng hay ép con phải nín ngay, mà là chính bố mẹ cũng cần hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.

"Thật ra khủng hoảng tối lên 2 không chỉ là thử thách của con đâu, mà Oanh thấy nó còn là hành trình học cách bình tĩnh và kiên nhẫn của bố mẹ nữa đấy. Các con lớn lên thay đổi từng này và bản thân Oanh cũng vẫn đang học cách trưởng thành cùng con" - mẹ bỉm tâm sự.

Khi con chưa biết gọi tên cảm xúc của mình, bố mẹ cần ở bên để hướng dẫn, giúp con hiểu rằng việc buồn, tức giận hay thất vọng là bình thường, nhưng con cần học cách thể hiện cảm xúc đúng cách.

Trong đoạn clip mà Phương Oanh chia sẻ, khoảnh khắc khiến nhiều người bật cười nhất là khi bé Jimmy khóc ăn vạ. Phương Oanh để con có vài phút tự khóc và bình tĩnh lại. Tuy nhiên, khi hết thời gian mà cậu bé vẫn tiếp tục gào khóc, mẹ Oanh phải dùng đến "bí kíp roi mây thần thánh".

Dĩ nhiên, nữ diễn viên chỉ dọa yêu để con chú ý và dừng cơn ăn vạ. Thế nhưng, chỉ cần nghe đến "roi mây", Jimmy lập tức nín khóc rồi nhào tới ôm mẹ, tạo nên khoảnh khắc vừa hài hước vừa đáng yêu.

Sau khi con đã bình tĩnh, Phương Oanh không bỏ qua sự việc mà nhẹ nhàng trò chuyện cùng bé. Cô nhắc con cất gọn đồ của mình, hướng dẫn con nhận biết hành vi nào nên làm và hành vi nào không nên lặp lại. Cách xử lý của nữ diễn viên nhận được sự đồng cảm từ nhiều mẹ bỉm, bởi vừa mềm mỏng, yêu thương nhưng vẫn có giới hạn rõ ràng.

Phương Oanh chia sẻ quan điểm nuôi con: "Mềm mỏng nhưng vẫn đủ vững vàng để nói không với những điều dễ thành thói quen không tốt". Với cô, yêu con không có nghĩa là chiều theo mọi đòi hỏi của con. Ngược lại, bố mẹ cần đủ kiên định để giúp con hình thành nề nếp, biết tôn trọng quy tắc và học cách kiểm soát cảm xúc.

Giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 2 có thể khiến nhiều phụ huynh mệt mỏi, nhưng qua cách Phương Oanh chia sẻ, đó cũng là một cột mốc đáng nhớ trong hành trình trưởng thành của trẻ. Mỗi cơn khóc, mỗi lần giận dỗi đều là cơ hội để con học cách lớn lên, còn bố mẹ học cách thấu hiểu, bình tĩnh và trưởng thành cùng con.