Khoai Lang Thang đang vướng vào rắc rối gì?

Sự việc đang nhận về nhiều chú ý bởi cả 2 YouTuber liên quan đều có lượng fan khá lớn trên các nền tảng MXH.

Khoai Lang Thang thả tim bình luận kick war với Kẻ Du Mục

Nhiều drama trên mạng xã hội bắt đầu chỉ từ một bình luận vu vơ, nhưng càng về sau lại càng bị đẩy đi xa bởi những tương tác, lên tiếng cụ thể. Đây cũng là nội dung sự việc đang gây chú ý giữa 2 travel blogger nổi tiếng là Khoai Lang Thang và Kẻ Du Mục.

Khoai Lang Thang và Kẻ Du Mục

Nguồn cơn sự việc bắt đầu khi Kẻ Du Mục đăng một bài viết mới trên Threads vào ngày 30/5. Ở phần bình luận, một fan của nam YouTuber để lại comment khen ngợi nhưng đồng thời có ý mang Kẻ Du Mục ra so sánh với Khoai Lang Thang.

“Tui xem video của bạn suốt! Tui thích vibe của bạn và cách bạn trải nghiệm hơn Khoai Lang Thang. Không có chuẩn mực nào so sánh cả, chỉ là tui thích cách của bạn hơn thôi! Chúc bạn luôn mạnh khoẻ và ra nhiều video hơn nữa nhé!” - fan của Kẻ Du Mục chia sẻ.

Phản hồi bình luận này, Kẻ Du Mục bày tỏ mong muốn không có sự so sánh: “Cảm ơn bạn, mình chỉ là một người đi vòng quanh thế giới, làm kênh vừa để chia sẻ câu chuyện, vừa kiếm lại tiền chi phí du lịch thôi, chứ không muốn so sánh hay hơn thua với mấy bạn content creators. Mình không muốn chỉ đi để làm nội dung hay dấn thân quá mức vào làm nội dung mà quên mất xuất phát điểm của mình: ‘Mình chỉ là một người đi vòng quanh thế giới’”.

Drama thực sự bùng lên khi cư dân mạng thứ 2 phản hồi comment, cho rằng thái độ của fan Kẻ Du Mục không hợp lý, dù nói là không so sánh nhưng lại nhấn mạnh Kẻ Du Mục “hơn hẳn”. Hai bên liên tục tranh cãi khá dài về cách bình luận và so sánh giữa 2 YouTuber.

Đoạn hội thoại phía dưới bài đăng của Kẻ Du Mục

Sau đó cư dân mạng thứ 3 xuất hiện, cho rằng Kẻ Du Mục cố tình giữ lại các comment công kích Khoai Lang Thang còn những ý kiến phản biện, bênh vực Khoai Lang Thang thì ẩn đi. Người này liên tục spam comment này ở nhiều post của Kẻ Du Mục, kick war giữa 2 bên.

Đỉnh điểm, Kẻ Du Mục phát hiện Khoai Lang Thang thả tim bình luận “kick war” liên quan đến vụ việc. “Comment của bé này nè. Không ẩn chứ là gì” là bình luận được Khoai Lang Thang thả tim. Tuy nhiên sau đó, nam YouTuber đã huỷ lượt thả tim này, càng khiến câu chuyện bị bàn tán nhiều hơn.

Khoai Lang Thang thả tim bình luận của người "kick war"

Các bên cùng lên tiếng nhưng càng ồn ào

Chiều 3/6, Kẻ Du Mục lên tiếng khá dài để giải thích sự việc. Nam travel blogger cho biết anh đăng ảnh màn hình về sự việc để mọi người hiểu rõ, đồng thời mong sau này đừng kéo mình vào những tình huống phức tạp tương tự.

Kẻ Du Mục viết: “Để mình yên ổn nhé”. Đồng thời chia sẻ thêm rằng bản thân thậm chí chưa đọc cuộc tranh luận giữa các tài khoản kia và cũng không biết họ là ai nên không có lý do gì để xóa hay ẩn bình luận. Kẻ Du Mục nhấn mạnh mình luôn nhìn mọi việc theo lý trí và logic thay vì cảm tính, khẳng định việc làm nội dung chủ yếu để kiếm thêm thu nhập chứ không muốn hơn thua với ai.

Trong các tin nhắn của Kẻ Du Mục và người quen, Kẻ Du Mục thể hiện thái độ cho rằng tài khoản “kick war” và Khoai Lang Thang là cùng 1 người.

Tin nhắn của Kẻ Du Mục với người quen

Vì vậy Khoai Lang Thang cũng trực tiếp lên tiếng, để lại bình luận phía dưới bài đăng của Kẻ Du Mục. Nam YouTuber xác nhận mình có thả tim bình luận gây chú ý vì thời điểm đó chỉ nhìn thấy những comment công kích và so sánh nhằm tạo tranh cãi. Sau khi sang xem mục replies mới phát hiện còn nhiều bình luận khác bị ẩn.

Khoai Lang Thang cũng cho rằng bài đăng chụp màn hình, phân tích và suy đoán của Kẻ Du Mục có thể khiến câu chuyện bị đẩy thành drama lớn hơn giữa cả hai. Anh chia sẻ thêm rằng chỉ cần tìm kiếm tên mình trên mạng xã hội là đã có thể nhìn thấy bài viết chứ không cần vào tận trang cá nhân để soi ai.

Trả lời thêm bình luận của fan, Khoai Lang Thang nói: “Anh không hiền đâu, dạo này anh cũng bày tỏ quan điểm nhiều lắm, nên cũng hay tạo ra sóng gió. Chắc anh sẽ nghiêm túc và suy nghĩ kỹ hơn sau này để tránh kéo mọi người vào chung các sự việc không đáng” .

Phản hồi của Khoai Lang Thang

Trong khi đó, Kẻ Du Mục cũng phản hồi Khoai Lang Thang: “Ông có quan hệ thân thiết với acc clone (trong vụ việc này được hiểu là tài khoản kick war - PV) đó đúng không? P/s: Bài này lên trending thì tất nhiên search ra rồi, chắc bạn hiểu ý mình” .

Nhân vật tiếp theo lên tiếng là cư dân mạng nhắc đến Khoai Lang Thang dưới post của Kẻ Du Mục, người này gửi lời xin lỗi đến cả 2 travel blogger: “Xin chào Kẻ Du Mục! Đầu tiên, xin lỗi Kẻ Du Mục vì cảm nhận của riêng tui lại làm cho bạn gặp phiền phức vì những điều không đáng. Thành thật xin lỗi bạn! Tui chỉ nói về vibe và cách Kẻ Du Mục trải nghiệm hơn hẳn đối với riêng tui, vì tui theo dõi, xem và thích cả 2 nhưng có những cảm nhận riêng. Điều sai của tui là nhắc tới người khác trong post của Kẻ Du Mục. Tui sẽ chú ý hơn và mong Kẻ Du Mụcbỏ qua. Tui không có ý công kích hay dìm ai cả! Tôi nhận ra điều sai trong phát ngôn của mình! Thành thật xin lỗi!

Và điều thứ hai, tui xin chân thành xin lỗi Khoai Lang Thang vì đã nhắc tên bạn. Tui thành thật không có ý công kích bạn. Chỉ là trong lúc comment đã có phát ngôn không chuẩn mực. Tui xem và thích cả 2 bạn. Tui sẽ cẩn thận phát ngôn của mình để không làm ảnh hưởng tới 2 bạn hay bất kì ai. Chân thành xin lỗi Khoai. Chúc bạn cũng mạnh khoẻ và ra nhiều video hơn nữa ”.

Hiện câu chuyện vẫn đang được cư dân mạng tiếp tục bàn luận. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng đây vốn chỉ là mâu thuẫn xuất phát từ phần bình luận của fan và đang bị mạng xã hội đẩy đi quá xa so với ban đầu.

Khoai Lang Thang có tên đầy đủ là Đinh Võ Hoài Phương, sinh năm 1991. Anh chàng là nhà sáng tạo nội dung du lịch quen mặt với cư dân mạng với kênh YouTube có hơn 3,4 triệu người đăng ký và 4,4 triệu người theo dõi trên Facebook. Khoai Lang Thang được yêu quý vì tính cách mộc mạc, giản dị và nội dung du lịch - ẩm thực mang tính trải nghiệm

Kẻ Du Mục có tên thật là Phan Thanh Quốc là travel blogger sinh năm 1992, quê Quảng Ngãi. Anh chàng hiện đang có 876 nghìn người đăng ký kênh YouTube và con số này ở Facebook là 912 nghìn người. Đến nay, Kẻ Du Mục đã đi hơn 50 quốc gia, nổi tiếng với các hành trình du lịch bụi, sinh tồn và trải nghiệm tại nhiều địa điểm khắc nghiệt trên thế giới.