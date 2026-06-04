Mới chớm hè mà "khối nghỉ hè" đã khiến ba mẹ phát hoảng, Quỳnh Lương tá hỏa khi con trai mang "bé Na" về nghịch

Đúng là một khi "khối nghỉ hè" đã vào guồng thì không gì là không dám làm.

Mới đầu hè thôi mà Quỳnh Lương đã tá hỏa vì "khối nghỉ hè". Trong chia sẻ mới đây, nữ diễn viên khiến dân tình bật cười khi tiết lộ cậu con trai lớn – bé Gấu, vừa nghỉ hè được vài buổi đã mang cả "bé Na" (con rắn) về nhà chơi. Chỉ nghe thôi cũng đủ hiểu vì sao mẹ bỉm phải "tá hỏa".

Đúng là một khi "khối nghỉ hè" đã vào guồng thì không gì là không dám làm: từ chạy nhảy, nghịch ngợm, bày trò cho đến tha cả những "nhân vật" khiến người lớn đứng tim về nhà. Câu chuyện hài hước này nhanh chóng khiến netizen thích thú vì quá đúng với hình ảnh những đứa trẻ đang trong kỳ nghỉ hè: năng lượng dư thừa, tò mò vô hạn và luôn có khả năng tạo ra các tình huống khiến bố mẹ "không kịp trở tay".

Trước khi có tổ ấm hiện tại bên Tiến Phát, Quỳnh Lương từng trải qua hành trình làm mẹ đơn thân không dễ dàng. Cô sinh bé Gấu khi mới 18 tuổi, sau đổ vỡ hôn nhân đầu thì một mình chăm sóc con trong nhiều năm. Chính vì vậy, Gấu không chỉ là con trai mà còn là một phần thanh xuân, là động lực để Quỳnh Lương trưởng thành, nỗ lực trong công việc lẫn cuộc sống.

Sau khi Quỳnh Lương nên duyên với Tiến Phát - doanh nhân quê Trà Vinh, cuộc sống của bé Gấu cũng bước sang một chương mới. Cậu bé theo mẹ vào Trà Vinh, hòa nhập với gia đình mới và thường xuyên xuất hiện trong những khoảnh khắc ấm áp mà Quỳnh Lương chia sẻ.

Không ít khán giả còn nhận xét Gấu và chồng Quỳnh Lương có nét giống nhau, nhất là trong bức ảnh 3 người chụp tại lễ ăn hỏi. Sự tương đồng ấy càng khiến dân mạng thích thú, ví như "duyên gia đình" bởi dù không cùng huyết thống, cả hai vẫn tạo cảm giác thân thiết, gần gũi.

Đặc biệt, dù mới 12 tuổi nhưng bé Gấu đã ra dáng một người anh trai vô cùng ấm áp. Từ khi gia đình có thêm thành viên nhỏ, cậu bé thường xuyên phụ mẹ trông em, bế em và chơi cùng em. Những khoảnh khắc Quỳnh Lương chia sẻ cho thấy Gấu rất nhẹ nhàng, tình cảm khi ở bên em bé.

Hiện tại, khi Quỳnh Lương đã có thêm em bé chung với Tiến Phát, bé Gấu chính thức lên chức anh trai. Nữ diễn viên từng thông báo hạ sinh con chung với chồng vào tháng 8/2025, em bé có tên thân mật là Nala. Từ cậu bé luôn ở cạnh mẹ trong những năm tháng khó khăn, Gấu giờ đây trở thành anh lớn trong gia đình nhỏ đông vui hơn.

Vậy nên, dù thỉnh thoảng có làm mẹ "hết hồn" bằng những pha nghịch ngợm kiểu mang "bé Na" về nhà, bé Gấu vẫn là nhân vật khiến khán giả dành nhiều cảm tình. Cậu bé tinh nghịch, tình cảm, lớn lên trong sự yêu thương của mẹ và đang dần thích nghi với vai trò mới trong tổ ấm của Quỳnh Lương - Tiến Phát. Mùa hè của mẹ bỉm có thể sẽ còn nhiều phen "đứng tim", nhưng chắc chắn cũng đầy tiếng cười vì "khối nghỉ hè" đáng yêu này.

Dù câu chuyện được Quỳnh Lương chia sẻ theo cách hài hước, nhưng việc trẻ nhỏ bắt hoặc nghịch rắn cũng tiềm ẩn khá nhiều nguy hiểm. Không rõ "bé Na" mà bé Gấu mang về là loại rắn gì, nhưng chỉ riêng việc tiếp xúc gần với rắn đã có thể khiến trẻ gặp rủi ro nếu con vật hoảng sợ, phản ứng bất ngờ hoặc cắn lại để tự vệ.

Không chỉ rắn, trẻ cũng cần tránh nghịch các loài vật có khả năng gây nguy hiểm như ong, rết, bọ cạp, chó mèo lạ hoặc bất kỳ con vật nào chưa rõ mức độ an toàn. Nghỉ hè là thời gian để các bé khám phá và vui chơi, nhưng sự tò mò vẫn cần đi kèm với những nguyên tắc bảo vệ bản thân.