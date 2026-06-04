Lộ cảnh sống chung của bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng và người đẹp kém 23 tuổi, đón con đầu lòng năm 2025

Cả hai ở trong một căn biệt thự có giá khoảng 150 tỷ đồng, từng xuất hiện cùng nhau trong nhiều sự kiện, cuộc thi hoa hậu.

Không ít chuyện tình của các bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng luôn khiến công chúng tò mò, đặc biệt khi “nửa kia” là những hot girl hay influencer đình đám mạng xã hội.

Tại Thái Lan, một trong những cặp đôi đang nhận được sự quan tâm lớn nhất hiện tại chính là bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng Dr. Nopparat Rattanawaraha (hay còn được gọi là Mor Song, 53 tuổi) và TikToker - hot girl đình đám Aon Somrutai (Aon Somrutai Rattanawaraha, 30 tuổi).

Vợ chồng bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng Nopparat Rattanawaraha và vợ Aon Somrutai.

Bác sĩ Nopparat từng theo học khoa Y của Đại học Srinakharinwirot trước khi tiếp tục học chuyên sâu về phẫu thuật thẩm mỹ và sang Australia nâng cao chuyên môn. Dr. Nopparat nổi tiếng trong giới làm đẹp, đặc biệt được nhiều người mẫu, hot girl và beauty influencer biết đến. Ông hiện sở hữu hệ thống phòng khám/phẫu thuật thẩm mỹ có tiếng. Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp, nam bác sĩ còn thường xuyên xuất hiện tại các cuộc thi sắc đẹp, sự kiện thời trang và showbiz nhờ danh tiếng trong ngành thẩm mỹ.

Về đời tư, trước khi nên duyên với Aon Somrutai, vị bác sĩ này từng có cuộc hôn nhân với nữ MC/người mẫu Ying Yae khoảng 9 năm, sau đó chia tay vào năm 2018. Ngoài ra, nam bác sĩ cũng nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò hoa hậu, người đẹp.

Về phần mình Aon Somrutai là gương mặt phủ sóng khắp TikTok nhờ hình tượng “rich girl internet” - cô gái nổi tiếng trên internet với hình tượng giàu có, sang chảnh,... Trong quá khứ, cô có xuất phát điểm không quá hào nhoáng. Aon Somrutai từng chia sẻ mình lớn lên trong gia đình công chức bình thường, bắt đầu bán hàng online từ khi còn học cấp 3 vì ngại xin tiền bố mẹ. Sau đó, Aon chuyển sang kinh doanh đồ hiệu secondhand và dần xây dựng công ty riêng liên quan đến luxury fashion.

Cặp đôi được cho là quen nhau vào khoảng giai đoạn 2022 - 2023 thông qua một khóa học ngắn hạn, khi cả hai đều đang độc thân. Thời gian đầu, họ khá kín tiếng nhưng dần bị netizen “soi” ra loạt hint hẹn hò khi liên tục xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, đặc biệt là Miss Earth Thailand 2024. Thời điểm đó, Dr. Nopparat được mời tham gia với vai trò giám khảo nhờ danh tiếng trong lĩnh vực thẩm mỹ và làm đẹp tại Thái Lan. Trong khi đó, Aon Somrutai xuất hiện với tư cách khách mời nổi bật của sự kiện.

Cả hai công khai yêu năm 2024.

Trên thực tế, Aon Somrutai có khá nhiều mối liên hệ với giới beauty queen và các sự kiện sắc đẹp tại Thái Lan. Với hình ảnh influencer nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp và lifestyle cao cấp, cô thường xuyên tham dự các event liên quan đến hoa hậu, fashion show và thương hiệu mỹ phẩm xa xỉ.

Nhiều người nhận xét cả hai có tính cách trái ngược nhưng lại khá bổ trợ cho nhau. Nếu Aon Somrutai mang năng lượng mạng xã hội mạnh mẽ, hoạt ngôn và thích sáng tạo nội dung, thì Dr. Nopparat lại điềm tĩnh, trưởng thành và kín tiếng hơn.

Sau thời gian hẹn hò, cặp đôi đính hôn rồi đăng ký kết hôn vào cuối năm 2024 trước khi tổ chức hôn lễ hoành tráng hồi tháng 2/2025. Đám cưới của cả hai từng viral trên nhiều nền tảng mạng xã hội châu Á vì độ xa hoa, concept sang trọng cùng dàn khách mời nổi tiếng.

Bác sĩ Nopparat và Aon Somrutai làm đám cưới vào đầu năm 2025.

Đến tháng 11/2025, cả hai chào đón con gái đầu lòng tên Feya (hay còn gọi là Freyana).

Hot girl hạ sinh con gái đầu lòng cho bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng vào cuối năm 2025.

Cặp đôi thỉnh thoảng đưa bé đi các sự kiện chung cùng nhau.

Sau sinh, Aon Somrutai từng gây chú ý khi lần đầu chia sẻ rất thật về hành trình hậu sản trên truyền thông Thái Lan. Cô thừa nhận bản thân từng bị baby blues, sốc vì cơ thể thay đổi, giảm 10kg chỉ trong 10 ngày nhưng cơ thể vẫn phù nề, thậm chí từng panic vì không nhận ra chính mình trong gương.

Người đẹp cũng tiết lộ chính chồng là người luôn ở bên động viên, trò chuyện và giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn sau sinh.

Hiện tại, cuộc sống hôn nhân của cả hai càng khiến dân mạng tò mò hơn khi nhiều chương trình truyền hình Thái Lan liên tục tới ghi hình tại nhà riêng của cặp đôi. Theo đó, nơi ở của họ thực chất là một biệt thự kết hợp luôn phòng khám thẩm mỹ trong cùng một tòa nhà.

Căn biệt thự này có tổng cộng 5 tầng. Tầng 1 là garage và khu vực chung, tầng 2 dùng để tiếp khách, tầng 3 là khu clinic/phòng phẫu thuật, còn tầng 4 - 5 mới là không gian sống riêng của gia đình.

Bên ngoài tòa nhà.

Bên trong căn nhà có đầy đủ tiện ích như phòng chiếu phim riêng, phòng tập gym, hồ bơi, sân cầu lông và khu trưng bày bộ sưu tập hàng hiệu. Dù chưa từng công bố diện tích cụ thể, nhiều nguồn tin tại Thái Lan cho rằng cơ ngơi này có giá khoảng 200 triệu baht (tương đương 140 - 150 tỷ đồng).

Dù sở hữu cuộc sống xa hoa, cả hai nhiều lần cho biết nhịp sinh hoạt đời thường lại khá đơn giản. Vì đều bận rộn công việc nên phần lớn thời gian trong ngày họ dành cho business, tối mới có thời gian ở cạnh nhau.

Các góc bên trong biệt thự, từ phòng khách, phòng bếp tới hồ bơi và chỗ để xe hơi.

Aon Somrutai từng tiết lộ hai vợ chồng thường có thói quen đi xem phim vào cuối tuần như một cách duy trì thời gian riêng sau kết hôn.

Sau khi có con, hình ảnh của Aon Somrutai cũng thay đổi khá nhiều. Thay vì chỉ tập trung vào chuyện mua sắm hay hàng hiệu như trước, cô bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống gia đình, chăm sóc bản thân, đầu tư cho tương lai và hành trình làm mẹ.

Từ một TikToker nổi tiếng với hình tượng “rich girl” sang chảnh, Aon Somrutai hiện được nhiều người xem là hình mẫu mẹ bỉm hiện đại của giới influencer Thái Lan. Trong khi đó, Dr. Nopparat vẫn giữ hình ảnh bác sĩ thẩm mỹ thành đạt nhưng ngày càng thoải mái hơn khi xuất hiện cùng vợ trên mạng xã hội.

Không chỉ gây chú ý bởi độ giàu có hay cuộc sống xa hoa, điều khiến cặp đôi này được quan tâm còn nằm ở cách họ cùng xây dựng công việc, gia đình và cuộc sống hôn nhân trong thời đại mạng xã hội.

Aon Somrutai dạo này.

Hiện tại, Aon Somrutai sở hữu kênh TikTok với hơn 7 triệu người theo dõi, chuyên đăng tải nội dung về cuộc sống sang chảnh, thời trang, du lịch và mua bán hàng hiệu secondhand.

Trong khi đó, chồng cô có khoảng 807 nghìn người theo dõi trên TikTok, thường chia sẻ nội dung liên quan đến thẩm mỹ, chăm sóc ngoại hình và những khoảnh khắc đời thường bên gia đình.