Danh tính bác sĩ cứu người trong tình huống khẩn cấp trên chuyến bay lên hot search: Giỏi nghề, cao 1m85 và đẹp trai!

Mới đây, một bài đăng trên Xiaohongshu bất ngờ thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng, nhanh chóng cán mốc 100 nghìn lượt "thả tim".

Bài đăng trên Xiaohongshu thu hút lượng tương tác cao. Ảnh chụp màn hình.

Nội dung ghi lại một tình huống khẩn cấp xảy ra trên chuyến bay của HK Express từ Hong Kong (Trung Quốc) đến Fukuoka (Nhật Bản), khi một hành khách trung niên bất ngờ ngất xỉu ngay giữa hành trình.

Theo lời kể của người đăng bài, khi nhiều hành khách vẫn còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không khí trên máy bay bất ngờ trở nên hỗn loạn khi các tiếp viên hàng không liên tục di chuyển, tập trung xử lý tình huống. Sau khi sơ cứu ban đầu, cơ trưởng lập tức phát thông báo khẩn tìm kiếm bác sĩ hoặc nhân viên y tế có mặt trên chuyến bay.

Giữa lúc mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một nam hành khách trẻ tuổi nhanh chóng đứng dậy hỗ trợ. Ngay lập tức vẻ ngoài của nam bác sĩ này đã thu hút sự chú ý của nhiều hành khách. Chủ nhân bài đăng cho biết anh còn bị… sốc vì ngoại hình của chàng trai, rất đẹp trai và cao tầm hơn 1m85.

Clip nhan sắc nam bác sĩ trên chuyến bay.





Visual camera thường chụp màn hình mà cỡ này.

Anh có quay lại clip và đăng tải lên Xiaohongshu cá nhân.

Theo lời chủ nhân bài đăng thì vị bác sĩ nhanh chóng phối hợp với tiếp viên hỗ trợ sơ cứu, tình trạng của nam hành khách gặp sự cố dần ổn định hơn, không gặp nguy hiểm về sức khỏe.

Bài đăng thu hút lượng tương tác cao, nhiều người khen ngợi hành động kịp thời, ý nghĩa của nam bác sĩ, xuýt xoa trước vẻ ngoài điển trai của anh chàng. Từ đó, đông đảo cư dân mạng chia sẻ bài đăng, viral trên Xiaohongshu, truy tìm danh tính nam bác sĩ. “Ai có Xiaohongshu của anh này không, tôi muốn xem cả những hình ảnh đời thường của anh này”, “Cực phẩm này là ai vậy, sao giờ tui mới biết”, “Anh này có người yêu chưa vậy, sao đã làm bác sĩ còn đẹp trai quá vậy, 10 điểm”, “Tìm địa chỉ bệnh viện anh này đang làm việc để đi khám ngay ạ, hihi”,... là những bình luận của cư dân mạng.

Vài ngày sau, danh tính của nam bác sĩ đã được các “thám tử mạng” tìm ra.

Anh chàng có tên Ryan Cheung, hiện làm bác sĩ, nhạc sĩ.

Ryan Cheung - một người sống 3 cuộc đời.

Quá viral nên nhiều người đã tràn vào MXH cá nhân của nam bác sĩ này, để lại bình luận khen ngợi, còn hỏi anh chàng về tình trạng mối quan hệ, địa chỉ chỗ làm.

Ryan sau đó cũng lên tiếng trên Instagram cá nhân có khoảng 40 N follower.

Anh viết: "Xin chào! Nếu bạn biết đến tôi thông qua Xiaohongshu thì cảm ơn rất nhiều. Sự ủng hộ của mọi người có ý nghĩa với tôi hơn những gì tôi có thể diễn tả bằng lời.

Tôi là Ryan - một bác sĩ, nhạc sĩ và vận động viên HYROX.

Thời gian gần đây tôi khá im ắng vì công việc và các kỳ thi, nhưng khoảng thời gian đó cũng giúp tôi suy nghĩ nhiều hơn về việc mình muốn tài khoản này trở thành điều gì. Cốt lõi của nó, tôi chỉ muốn chia sẻ những điều quan trọng với bản thân: Sự tích cực, sức khỏe và âm nhạc.

Cảm ơn vì đã ở đây. Hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau”.

Ryan từng theo học ngành Y tại Đại học Hong Kong (HKU), đồng thời từng làm việc tại khoa Cấp cứu của Bệnh viện Queen Mary - một trong những bệnh viện lớn tại Hong Kong, Trung Quốc. Việc anh phản ứng nhanh trước tình huống khẩn cấp trên chuyến bay cũng vì thế không còn quá khó hiểu.

Ngoài công việc trong lĩnh vực y khoa, Ryan còn là ca sĩ - nhạc sĩ kiêm guitarist. Anh từng phát hành nhiều ca khúc tự sáng tác, trong đó có The Risk of Driving. Theo truyền thông, các sản phẩm âm nhạc của anh đã thu về tổng cộng hơn 700.000 lượt nghe trên các nền tảng.

Bên cạnh đó, Ryan cũng là gương mặt quen thuộc trong giới thể thao sức bền khi giữ vai trò đại sứ của HYROX - hình thức thi đấu fitness racing kết hợp chạy bộ và các thử thách thể lực cường độ cao đang phát triển mạnh trên thế giới.

Một vài hình ảnh đời thường của nam bác sĩ điển trai này.

Trên nền tảng Instagram cá nhân, Ryan chủ yếu đăng tải các bài đăng quay cảnh tập luyện thể thao, đi làm bác sĩ, sáng tác nhạc, đàn hát,...

Trần Hà.