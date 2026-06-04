Bác sĩ Chiêm Quốc Thái và Kiều Loan về chung khu sau bữa tiệc: Người đẹp tiết lộ lý do phải ra về sớm

Mỹ nhân có câu trả lời ngắn gọn khi được hỏi vì sao đứng dậy ra về, khi bữa tiệc vẫn đang diễn ra.

Mối quan hệ của Lona Kiều Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái đang nhận về nhiều sự chú ý của công chúng. Tối 3/6, cả hai cùng tham dự bữa tiệc thân mật của Hương Giang. Dù không ngồi chung bàn nhưng bác sĩ Chiêm Quốc Thái còn chủ động tặng hoa cho Kiều Loan.

Tại sự kiện Lona Kiều Loan về sớm, trong lúc bữa tiệc vẫn đang diễn ra. Khi được hỏi thăm về việc về sớm, Kiều Loan trả lời rằng ngày mai (tức là hôm nay - ngày 4/6) có lịch thi. “Dạ em về ngày mai em có lịch thi ạ” - cô nói.

Kiều Loan giải thích lý do về sớm ở bữa tiệc (Nguồn: @ba8showbiz.vn)

Sau đó Lona Kiều Loan rời đi cùng trợ lý, không có sự xuất hiện của bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Nhưng theo ghi nhận tiếp theo của chúng tôi, cả hai đã về cùng địa điểm là một khu chung cư nằm ở trung tâm TP.HCM.

Kiều Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái được bắt gặp về chung tại một toà chung cư ở TP.HCM (Nguồn: Đi soi sao đi)

Được biết, Lona Kiều Loan đang theo học ngành Y khoa tại trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Theo thông tin được chính chủ chia sẻ vào năm 2025, Kiều Loan đạt tổng điểm 25,07/30 trúng tuyển ngành Y khoa tại 2 trường Đại học Văn Lang và Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Theo nàng Hậu, quyết định theo đuổi ngành học này xuất phát từ mong muốn được giúp đỡ người khác và hoàn thiện bản thân theo hướng toàn diện hơn. Từ khi đi học đại học đến nay, Kiều Loan vẫn thường cập nhật chuyện học hành, chia sẻ hình ảnh cũng như clip lên MXH và nhận về nhiều sự chú ý.

Kiều Loan đang học ngành Y khoa (Ảnh: FBNV)

Kiều Loan có tên đầy đủ là Nguyễn Hà Kiều Loan, sinh năm 2000, đến từ Đà Nẵng. Cô từng giành ngôi vị Á hậu 1 tại cuộc thi Miss World Vietnam 2019, sau đó đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International cùng năm. Sở hữu gương mặt sáng, khả năng trình diễn tốt cùng hình ảnh đa năng, cô nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng.

Thời điểm đăng quang, Kiều Loan đang theo học ngành Kinh doanh Quốc tế tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Trước đó, cô từng giành giải cao nhất tại cuộc thi Sinh viên Tài năng - Thanh lịch Đại học Đà Nẵng năm 2019.

Sau khi nổi tiếng, Kiều Loan có khoảng thời gian tạm ngưng việc học sau khi chuyển vào TP.HCM sinh sống để theo đuổi nghệ thuật. Nói về quyết định này, mỹ nhân từng tâm sự: "Tôi có hơi tiếc nuối vì đã ngưng việc học đại học sau khi chuyển vào TP.HCM sinh sống. Ở thời điểm bây giờ, nếu mình bắt đầu học lại thì cũng tốn nhiều thời gian và phải biết định hướng của bản thân ra sao".

Thời điểm đó, Kiều Loan cho biết mình tập trung theo đuổi các mục tiêu cá nhân và lựa chọn học thêm những khóa ngắn hạn phù hợp với công việc. Người đẹp tiết lộ đã hoàn thành một số chứng chỉ về marketing, sáng tạo nội dung, kinh doanh, đồng thời tiếp tục trau dồi thanh nhạc.

Thời phổ thông, Kiều Loan sở hữu bảng thành tích học tập đáng chú ý. Cô nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, từng giành giải khuyến khích học sinh tài năng cấp tỉnh và giải khuyến khích hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh. Năm lớp 12, người đẹp được kết nạp Đảng nhờ thành tích học tập và rèn luyện tốt.

(Ảnh: FBNV)

Trong thời gian theo học tại THPT Nguyễn Duy Hiệu (Đà Nẵng), Kiều Loan cũng ghi dấu với nhiều hoạt động nổi bật như giành Quán quân các cuộc thi “Nét đẹp học đường” và “Got’s Talent” của trường. Cô còn được khen ngợi nhờ khả năng sử dụng tiếng Anh khá lưu loát.

Tuy nhiên, chuyện học vấn của nàng hậu cũng từng gây bàn tán khi xuất hiện thông tin cô chia sẻ nhầm điểm thi môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT là 9,5. Sau đó, Kiều Loan đã lên tiếng đính chính rằng mình đạt 9 điểm và gửi lời xin lỗi vì thông tin sai lệch trong một buổi livestream.

(Tổng hợp)