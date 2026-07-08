Erling Haaland bất ngờ làm một cô gái nổi tiếng chỉ sau 1 bình luận

Không nghĩ Erling Haaland có phản ứng như vậy luôn.

Erling Haaland đang là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất tại World Cup 2026. Không chỉ liên tục tỏa sáng trên sân cỏ và góp công đưa tuyển Na Uy tạo nên kỳ tích, chân sút sinh năm 2000 còn bất ngờ trở thành tâm điểm trên mạng xã hội vì hàng loạt những “meme” hài hước. Bên cạnh đó, cư dân mạng còn liên tiếp tìm ra những "bản sao nữ" có ngoại hình giống Haaland đến khó tin khiến ai cũng phải chú ý.

Mới đây nhất, một video hướng dẫn tết tóc của cô gái người Mỹ có tên Emma Kate Willman đã gây bão với hàng chục triệu lượt xem chỉ vì quá nhiều người cho rằng cô giống Erling Haaland. Điều thú vị là chính tiền đạo người Na Uy cũng đã trực tiếp vào bình luận.

Emma Kate Willman được nhận xét giống với tiền đạo sinh năm 2000

Được biết, Emma Kate Willman là nhà sáng tạo nội dung đến từ Charleston, bang South Carolina (Mỹ), thường xuyên chia sẻ các video về làm đẹp và tạo kiểu tóc trên Instagram. Trong đoạn reel mới đăng, cô hướng dẫn người xem cách tết tóc kiểu French braid. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào màn hướng dẫn, phần lớn cư dân mạng lại "soi" ngoại hình của Emma.

Nhiều người cho rằng mái tóc vàng, gương mặt góc cạnh cùng biểu cảm của cô khiến họ liên tưởng ngay đến Erling Haaland. Chỉ trong thời gian ngắn, đoạn clip thu hút hơn 27 triệu lượt xem, khoảng 350.000 lượt thích cùng hàng chục nghìn bình luận xoay quanh màn so sánh đầy hài hước này.

Không ít người gọi Emma là "Haaland phiên bản nữ" hay "em gái thất lạc của Haaland". Một tài khoản bình luận: "Đi đâu tôi cũng nhìn thấy gương mặt của anh ấy". Thậm chí, nhiều người còn đùa rằng họ muốn "cảm ơn" Emma vì hai bàn thắng vào lưới Brazil giúp tuyển Na Uy giành chiến thắng, như thể cô chính là người đã thi đấu trên sân.

Độ viral của đoạn video lớn đến mức chính Erling Haaland cũng nhìn thấy. Thay vì phủ nhận hay bỏ qua, tiền đạo 25 tuổi hưởng ứng trò đùa của cộng đồng mạng bằng một bình luận ngắn gọn: "Hi" kèm biểu tượng ngón tay cái. Chỉ một từ đơn giản cũng đủ khiến phần bình luận càng trở nên sôi nổi.

Erling Haaland còn để lại bình luận dưới đoạn clip của Emma

Sau khi video bất ngờ nổi tiếng, Emma đăng thêm một clip để chia sẻ về sự việc. Cô cho biết tài khoản đã tăng khoảng 3000 - 4000 người theo dõi trên Instagram. Và chỉ trong khoảng 2 tiếng, cô nhận được khoảng 100.000 bình luận xoay quanh chủ đề này. Emma cũng hài hước "than thở": "Người giống tôi nhất mà các bạn nghĩ đến lại là... một cầu thủ bóng đá nam sao? Thật vậy à? Chúng ta không thể quay lại thời mọi người bảo tôi giống Zara Larsson được sao?".

Dù vậy, cô khẳng định đây hoàn toàn không phải lời chê bai dành cho Haaland. "Đừng hiểu lầm nhé, tôi không có ý xúc phạm Haaland. Nhưng suy cho cùng thì tôi chỉ là một cô gái trẻ đến từ Charleston thôi".

Thực tế, Emma Kate Willman không phải là cô gái đầu tiên nổi tiếng nhờ được nhận xét giống Erling Haaland.

Trước đó, người mẫu kiêm nhà sáng tạo nội dung người Thụy Điển Julia Grop từng trở thành hiện tượng mạng sau khi đăng tải hàng loạt video hóa thân thành chân sút người Na Uy. Với mái tóc vàng, gương mặt mang đậm nét Bắc Âu cùng những màn tái hiện dáng đi, biểu cảm và phong cách thi đấu của Haaland, Julia nhanh chóng được cư dân mạng gọi vui là "em gái Haaland".

Julia Grop viral khi được gọi là "bản sao nữ" của Haaland.

Theo chia sẻ của Julia, ý tưởng này xuất phát từ chính những bình luận liên tục nói rằng cô giống tiền đạo người Na Uy. Thay vì né tránh, cô biến điều đó thành nội dung sáng tạo. Video đầu tiên đã đạt khoảng 80 triệu lượt xem, còn tổng lượt xem cho loạt video bắt chước Haaland hiện đã vượt 120 triệu, giúp cô thu hút lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội.

Ngoài Julia và Emma, trước đây người mẫu kiêm nhà sáng tạo nội dung người Na Uy Sasha Katrich cũng từng nhiều lần được cộng đồng mạng gọi là "bản sao nữ" của Haaland nhờ gương mặt góc cạnh và mái tóc vàng đặc trưng.

Trước đó một người mẫu, nhà sáng tạo nội dung người Na Uy cũng viral khi được nhận xét giống Haaland

Có thể thấy, bên cạnh phong độ ấn tượng trên sân cỏ, Erling Haaland còn đang sở hữu một "vũ trụ bản sao" không ngừng được cư dân mạng khám phá. Và với việc chính tiền đạo người Na Uy cũng thoải mái hưởng ứng những màn so sánh hài hước này, câu chuyện càng khiến người hâm mộ thích thú và tiếp tục lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội.