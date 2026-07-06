Chuyện tình của Erling Haaland và cô bạn cùng xóm: Đón con đầu lòng nhưng chưa cưới, sống giản dị trên "núi tiền"

Chuyện tình lâu năm đáng ngưỡng mộ của làng bóng đá.

Erling Haaland đang trở thành cái tên "nóng" nhất World Cup 2026. Màn trình diễn chói sáng trước Brazil với cú đúp giúp Na Uy giành chiến thắng 2-1 không chỉ đưa đội bóng Bắc Âu lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết World Cup, mà còn giúp tiền đạo 25 tuổi vươn lên nhóm dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới. Từ phong độ bùng nổ trên sân cỏ đến hành trình sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, mọi thông tin xoay quanh chân sút của Manchester City đều nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Đáng chú ý trong đó phải kể đến chuyện tình yêu ngọt ngào của Haaland và bạn gái. Đó là Isabel Haugseng Johansen, cô đã đồng hành cùng Haaland từ thuở cả hai còn là những đứa trẻ chơi bóng ở thị trấn Bryne (Na Uy). Không phải người mẫu đình đám hay ngôi sao mạng xã hội, Isabel và Haaland viết nên một chuyện tình kéo dài hơn một thập kỷ bằng sự bình dị, kín tiếng nhưng đủ để trở thành một trong những cặp đôi được ngưỡng mộ nhất làng bóng đá hiện nay.

Trước khi trở thành bạn gái của một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới, Isabel cũng từng có chung xuất phát điểm với Haaland. Cả hai đều lớn lên tại thị trấn Bryne, nơi bóng đá là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều gia đình.

Erling Haaland và bạn gái Isabel

Sau khi cha của Haaland - cựu cầu thủ Alf-Inge Haaland giải nghệ, gia đình anh chuyển từ Anh trở về Na Uy và định cư tại Bryne. Tại đây, Haaland gia nhập học viện trẻ của CLB Bryne FK, còn Isabel cũng theo đuổi niềm đam mê sân cỏ và thi đấu cho đội nữ của CLB. Hai người quen biết từ khi còn rất nhỏ, cùng lớn lên trên những sân bóng địa phương, trải qua tuổi thơ và tuổi thiếu niên bên nhau trước khi tình bạn dần phát triển thành tình yêu.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là Isabel từng được đánh giá là một cầu thủ nữ triển vọng. Tuy nhiên, trong khi Haaland liên tục tiến những bước dài trên con đường bóng đá chuyên nghiệp, từ Molde, Red Bull Salzburg, Borussia Dortmund đến Manchester City, Isabel lại lựa chọn một cuộc sống bình lặng hơn. Cô dừng việc thi đấu, tập trung cho học tập và công việc cá nhân.

Phải đến năm 2022, khi Haaland chuyển sang khoác áo Manchester City, chuyện tình của cả hai mới được truyền thông chú ý. Isabel chuyển đến Manchester để ở gần bạn trai, nhưng họ vẫn giữ nguyên cách yêu vốn có: kín đáo và tránh xa sự chú ý. Không có những màn công khai tình cảm rầm rộ trên mạng xã hội, cũng hiếm khi xuất hiện cùng nhau trước ống kính truyền thông.

Isabel đồng hành cùng Haaland, cổ vũ nhiệt tình cho anh và đội nhà tại World Cup 2026

Chính sự kín tiếng ấy lại khiến Isabel trở thành một trong những nàng WAGs đặc biệt nhất của làng bóng đá. Không hoạt động với vai trò người nổi tiếng, không xây dựng hình ảnh influencer hay tận dụng danh tiếng của Haaland để thu hút sự chú ý, cô chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trên khán đài trong những trận đấu quan trọng, âm thầm dõi theo từng bước tiến của bạn trai.

Sự đồng điệu ấy cũng thể hiện trong cách cả hai lựa chọn cuộc sống. Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ từ tiền lương và các hợp đồng quảng cáo, Haaland không theo đuổi lối sống xa hoa. Trong những chia sẻ hiếm hoi về đời tư, tiền đạo người Na Uy cho biết anh thích tự nấu ăn, chơi game và dành thời gian ở nhà hơn là xuất hiện tại các bữa tiệc. Với Haaland và Isabel, những bữa tối cùng nhau sau giờ tập hay những khoảnh khắc quây quần bên gia đình mới là điều đáng quý nhất.

Trong khi nhiều bạn gái và vợ của các ngôi sao sân cỏ sở hữu hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội, Isabel gần như đứng ngoài "cuộc chơi" ấy. Phong cách thời trang của cô cũng khá tối giản với những gam màu trung tính, ít phụ kiện, mang đúng hình ảnh của một cô gái Bắc Âu giản dị thay vì vẻ ngoài hào nhoáng thường thấy trong giới WAGs.

Sự đồng hành của Isabel cũng xuất hiện ở những cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp Haaland. Cô có mặt khi anh nâng cao các danh hiệu cùng Manchester City, chia sẻ niềm vui sau những chiến thắng và lặng lẽ ở phía sau trong những giai đoạn áp lực nhất của sự nghiệp.

Năm 2024, cặp đôi chào đón con đầu lòng. Dù chưa tổ chức hôn lễ, Haaland và Isabel đã bước sang một chương mới khi cùng xây dựng tổ ấm nhỏ. Song cả hai vẫn có phần giữ kín cuộc sống đời tư, không tiết lộ quá nhiều về hình ảnh con trai và thường dành những thời gian riêng chất lượng cho gia đình.

Điều khiến chuyện tình của Erling Haaland và Isabel Haugseng Johansen nhận được nhiều thiện cảm không nằm ở những cử chỉ lãng mạn hay những màn thể hiện tình yêu trên mạng xã hội. Họ gần như không biến chuyện riêng thành chủ đề để công chúng bàn luận, cũng không để ánh hào quang của bóng đá làm thay đổi cách cả hai gắn bó với nhau.