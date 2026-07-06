Uyên Linh Hoa Lan là ai mà được tìm kiếm nóng sau trận Brazil - Na Uy?

Fan bóng đá chắc đã quen thuộc nhưng cư dân mạng thì hoang mang nha!

Rạng sáng 6/7, Na Uy tạo nên bất ngờ khi đánh bại Brazil với tỷ số 2 - 1 để giành vé vào tứ kết World Cup 2026. Trong đó, tiền đạo Erling Haaland tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, trở thành nhân tố chính giúp Na Uy loại gã khổng lồ Nam Mỹ.

Sau trận đấu, cái tên "Uyên Linh Hoa Lan" bất ngờ leo lên danh sách từ khóa được tìm kiếm trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Không ít người tưởng đây là tên của một ca sĩ, hot girl hay nhân vật nổi tiếng nào đó, trong khi fan bóng đá lại chỉ biết... bật cười vì đây vốn là nickname mà fan Việt dành cho tiền đạo Erling Haaland.

Đây chính Uyên Linh Hoa Lan đang được tìm kiếm

Loạt tìm kiếm liên quan đến "Uyên Linh Hoa Lan" trên TikTok

Trên Threads cũng ngập tràn từ khoá Uyên Linh Hoa Lan

Erling Braut Haaland (sinh năm 2000) cầu thủ người Na Uy, hiện đang thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm cho câu lạc bộ Manchester City và ĐTQG Na Uy. Được đánh giá là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong thế hệ của mình, anh nổi tiếng nhờ lối chơi giàu tốc độ, thể lực sung mãn, khả năng săn bàn vượt trội và khả năng dứt điểm siêu hạng trong vòng cấm.

Cái tên Uyên Linh Hoa Lan xuất phát từ cách Việt hóa tên của Erling Haaland theo phong cách đọc chệch, đọc lái vốn rất phổ biến trong cộng đồng mạng. Ban đầu, đây chỉ là cách gọi đùa giữa một bộ phận fan bóng đá để tăng tính giải trí mỗi khi nhắc đến chân sút người Na Uy.

Sau đó, biệt danh này dần lan truyền rộng rãi và trở nên phổ biến hơn khi tài khoản Instagram của FIFA World Cup khu vực Việt Nam cũng sử dụng cách gọi "Uyên Linh Hoa Lan" trong một bài đăng. Việc tài khoản chính thức bắt trend khiến cái tên nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, vượt ra khỏi cộng đồng người hâm mộ bóng đá và tiếp cận đông đảo cư dân mạng.

Hình ảnh xuất hiện trên tài khoản Instagram của FIFA World Cup khu vực Việt Nam

Không chỉ sở hữu một tên tiếng Việt gây cười, Haaland còn là nhân vật gắn liền với hàng loạt meme nổi tiếng trên mạng xã hội. Tiền đạo sinh năm 2000 nhiều lần trở thành nguồn cảm hứng chế ảnh nhờ biểu cảm lạnh lùng, những pha ăn mừng độc đáo hay phong cách trả lời phỏng vấn có phần ngơ ngác.

Trong đó, một trong những biệt danh được cộng đồng mạng Việt Nam nhắc đến nhiều nhất là "chiếc công nông nhỏ bé", “Haaland bé nhỏ” - cách gọi hài hước nhằm đối lập với vóc dáng đồ sộ của chân sút cao 1,95 m. Những hình ảnh ghép, video chế hay bình luận xoay quanh Haaland thường xuyên xuất hiện mỗi khi anh ghi bàn hoặc ra sân thi đấu.

Bộ tranh Haaland (Ảnh: taro720/ Xiaohongshu)

Việc Uyên Linh Hoa Lan bất ngờ trở thành từ khóa hot ở kì World Cup này và sau trận Na Uy - Brazil cũng cho thấy sức lan tỏa của văn hóa meme trong bóng đá. Từ một cách gọi vui của người hâm mộ, cái tên này dần trở thành nhận diện quen thuộc của Erling Haaland trên mạng xã hội Việt Nam.

Một số khoảnh khắc meme khác của Uyên Linh Hoa Lan

Khoảnh khắc khiến ai xem cũng phải bật cười

Tuyển tập meme của Haaland

Cư dân mạng còn sáng tạo ra 7749 kiểu tóc cho "Haaland bé nhỏ" (Ảnh: Xiaohongshu)

Ảnh: FIFA World Cup