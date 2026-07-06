Nàng "Vàng Anh" đình đám 40 tuổi thành đại úy công an, ngày càng đẹp gợi cảm, mạnh mẽ vượt biến cố

Sau nhiều biến cố, mỹ nhân "Nhật ký Vàng Anh" ngày càng xinh đẹp, gợi cảm ở tuổi 40.

Từng là gương mặt gắn liền với tuổi học trò của thế hệ 8X, 9X qua vai Vàng Anh trong bộ phim Nhật ký Vàng Anh, Minh Hương đến nay vẫn giữ được sức hút đặc biệt trong lòng khán giả.

Gần 20 năm sau vai diễn để đời, nữ diễn viên không chỉ có sự nghiệp ổn định với vai trò biên tập viên, MC của Truyền hình Công an nhân dân mà còn được thăng quân hàm đại úy.

Ở tuổi 40, Minh Hương khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp ngày càng mặn mà, quyến rũ cùng cuộc sống viên mãn sau những biến cố, giông bão của cuộc đời.

"Vàng Anh" Minh Hương ở tuổi 40

Từ "Vàng Anh" quốc dân đến nữ đại úy công an

Minh Hương sinh năm 1985, từng theo học khoa Đàn Tỳ bà tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Dù không xuất thân từ trường lớp diễn xuất, cô lại bén duyên với điện ảnh và nhanh chóng nổi tiếng khi đảm nhận vai nữ chính trong Nhật ký Vàng Anh . Hình ảnh cô nữ sinh trong sáng, ngoan ngoãn đã trở thành ký ức đẹp của nhiều khán giả truyền hình những năm 2000.

Sau thành công vang dội của Nhật ký Vàng Anh , Minh Hương tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Lời ru mùa đông , Tình yêu không hẹn trước , Zippo, Mù tạt và Em , 11 tháng 5 ngày hay gần đây là Đội điều tra số 7 .

Đặc biệt, vai Hoài "xù" trong Zippo, Mù tạt và Em giúp cô giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Cánh diều Vàng 2017, khẳng định khả năng diễn xuất ngày càng trưởng thành.

Minh Hương là mỹ nhân đa tài của showbiz Việt

Khi sự nghiệp diễn xuất đang thuận lợi, Minh Hương lại lựa chọn một hướng đi khác khiến nhiều người bất ngờ. Cô bén duyên với nghề báo hình, trở thành MC, biên tập viên của Truyền hình Công an nhân dân (ANTV) và chính thức gia nhập lực lượng Công an nhân dân từ năm 2018.

Tháng 6/2024, nữ diễn viên được thăng quân hàm từ thượng úy lên đại úy. Chia sẻ về quyết định chuyển hướng nghề nghiệp, Minh Hương từng bày tỏ rằng mỗi công việc đều mang đến cho cô những trải nghiệm quý giá để khám phá bản thân.

Cô cũng cho biết việc khoác lên mình bộ quân phục luôn là niềm tự hào lớn lao bởi được làm việc trong môi trường chính quy, được truyền tải những thông tin chính thống tới người dân.

Không chỉ là diễn viên, BTV, nàng "Vàng Anh" hiện còn là đại úy công an

Dù bận rộn với vai trò biên tập viên và người dẫn chương trình, Minh Hương vẫn không từ bỏ nghệ thuật. Những lần tái xuất màn ảnh của cô đều nhận được sự quan tâm bởi lối diễn xuất tự nhiên, chín chắn hơn sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm sống.

Tuổi 40 bình yên sau biến cố, ngày càng xinh đẹp và yêu chính mình

Minh Hương và người thân hiện sống trong căn hộ rộng rãi, sang trọng. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường chia sẻ những bữa cơm gia đình, góc nhà được chăm chút tỉ mỉ hay những chuyến du lịch cùng người thân.

Ít ai biết rằng, đằng sau nụ cười rạng rỡ ấy, Minh Hương cũng từng trải qua khoảng thời gian vô cùng đau buồn khi mẹ ruột qua đời. Sự mất mát lớn khiến cô nhiều lần nghẹn ngào chia sẻ về nỗi nhớ mẹ, đồng thời học cách mạnh mẽ hơn để cân bằng cuộc sống, chăm lo cho gia đình nhỏ và tiếp tục cống hiến cho công việc.

Chính những biến cố ấy đã khiến Minh Hương có cái nhìn sâu sắc hơn về tuổi 40. Nhân dịp đón tuổi mới, nữ diễn viên đăng tải bộ ảnh gợi cảm bên hồ bơi và nhận được nhiều lời khen ngợi.

Trong bộ váy ôm sát màu trắng, Minh Hương khoe vóc dáng cân đối cùng những đường cong gợi cảm nhưng vẫn thanh lịch. Thiết kế lệch vai tôn bờ vai mềm mại và làn da trắng sáng, trong khi lối trang điểm nhẹ nhàng càng làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên.

Minh Hương khoe nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm

Không ít khán giả nhận xét rằng theo thời gian, nữ diễn viên không hề bị tuổi tác làm phai nhạt nhan sắc mà trái lại còn trở nên mặn mà, quyến rũ hơn rất nhiều.

Cùng với bộ ảnh, nữ diễn viên chia sẻ: "Thời gian có thể lấy đi nét thanh xuân trên bề mặt, nhưng thời gian cũng sẽ ban tặng những trải nghiệm, sự bản lĩnh, bình yên và tự tin cho phụ nữ tuổi 40 đã đi qua nhiều giông bão… Tuổi 40 học cách yêu từng vết hằn của thời gian và trân trọng từng khoảnh khắc an yên ấy…. Tôi tự tin, tôi an nhiên và tôi yêu vẻ đẹp nguyên bản của mình hôm nay cô gái à."

Có thể thấy, gần 20 năm sau khi trở thành biểu tượng tuổi học trò trên màn ảnh nhỏ, Minh Hương vẫn giữ được vị trí đặc biệt trong lòng công chúng. Từ một diễn viên được yêu mến, cô đã xây dựng thành công hình ảnh nữ BTV, đại úy công an tận tụy với nghề, đồng thời là người phụ nữ của gia đình. Sau những giông bão và mất mát, "Vàng Anh" ngày nào đang tận hưởng một tuổi 40 đầy bản lĩnh, an nhiên và rạng rỡ.