"Cốt khí" Nam Phương Hoàng hậu của Tăng Thanh Hà quá rõ, nhưng có 1 cô gái giống đến mức gây sửng sốt, từng qua vòng nhân trắc học

Cô gái này sinh năm 1999, sở hữu nét đẹp đặc biệt thế này.

Những ngày vừa qua, sau khi ê-kíp phim điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng công bố dàn diễn viên chính thức, thông tin xoay quanh vai Nam Phương Hoàng hậu tiếp tục trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Bên cạnh cái tên đã được xác nhận là Tăng Thanh Hà, nhiều gương mặt từng tham gia casting hoặc được cư dân mạng đánh giá có ngoại hình phù hợp với nhân vật cũng bất ngờ được "đào lại", thu hút sự chú ý.

Trong số đó, đoạn video do một makeup artist đăng tải trên TikTok thu hút sự chú ý. Người này chia sẻ loạt hình ảnh của một cô gái từng đến nhờ trang điểm để tham gia casting Hoàng Hậu Cuối Cùng. Theo anh, cô để lại ấn tượng bởi gương mặt có nhiều đường nét gợi nhớ đến Nam Phương Hoàng hậu.

Hình ảnh cô gái casting vai Nam Phương Hoàng hậu (bên phải) giống với Nam Phương Hoàng hậu.

Góc ảnh khác cũng cho thấy cô gái này có nhiều điểm tương đồng.

Ngay sau khi đoạn clip lan truyền, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự đồng tình, cho rằng cô gái sở hữu vẻ đẹp nền nã, đậm chất Á Đông và có nhiều nét tương đồng với hình ảnh vị hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn. Không ít người cũng tò mò về danh tính của gương mặt còn khá lạ lẫm với khán giả.

Theo tìm hiểu, cô gái nêu trên là Tô Ngọc Diễm (SN 1999, TP.HCM), hiện hoạt động với vai trò người mẫu ảnh và diễn viên tự do.

Liên hệ với Ngọc Diễm, cô cho biết bản thân khá bất ngờ khi những hình ảnh trong buổi casting bất ngờ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhận được nhiều lời khen về ngoại hình, cô xem đó là nguồn động lực để tiếp tục hoàn thiện bản thân trên con đường theo đuổi nghệ thuật. Ngọc Diễm cũng tiết lộ bản thân thường xuyên được bạn bè và các anh chị trong nghề nhận xét có nhiều đường nét giống Nam Phương Hoàng hậu.

Tuy nhiên, cô luôn xem đó là một lời động viên nhiều hơn là "tấm vé" để có được vai diễn. Theo cô, ngoại hình có thể là yếu tố giúp diễn viên tạo ấn tượng ban đầu, đặc biệt với những nhân vật có nguyên mẫu ngoài đời, nhưng chưa bao giờ là điều kiện duy nhất để quyết định một vai diễn.

Ngọc Diễm trong tạo hình này được nhận xét có nhiều nét tương đồng với Nam Phương Hoàng hậu.

“Mình rất cảm ơn mọi người vì đã dành tình cảm và sự yêu mến cho mình. Tuy nhiên, mình nghĩ việc lựa chọn diễn viên không chỉ dựa trên ngoại hình mà còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như khả năng diễn xuất, thần thái, sự phù hợp với định hướng của đạo diễn và cả dự án.

Chị Tăng Thanh Hà là một diễn viên rất được khán giả yêu mến và mình cũng không ngoại lệ. Còn về bản thân, mình nghĩ mỗi người đều có nét đẹp riêng. Mình không dám nhận mình giống hoàn toàn hay đủ để đại diện cho hình ảnh của Nam Phương Hoàng hậu. Vì vậy mình không muốn đặt mình hay bất kỳ ai vào sự so sánh. Với mình, nếu có cơ hội được tham gia một dự án thì mình sẽ luôn cố gắng hết sức để thể hiện tốt nhất vai diễn của mình”, cô bạn chia sẻ.

Tăng Thanh Hà là người được lựa chọn đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu trong phim.

Cũng giống như nhiều diễn viên tự do khác, khi biết dự án Hoàng Hậu Cuối Cùng tổ chức tuyển chọn diễn viên, Ngọc Diễm quyết định đăng ký casting. Với cô, đây không chỉ là cơ hội được thử sức với một vai diễn đặc biệt mà còn là dịp tích lũy thêm kinh nghiệm làm nghề.

Ngọc Diễm trải qua 2 vòng casting là online vào năm 2023 (vòng này kéo dài từ năm 2023-2024) và trực tiếp vào năm 2025.

Ngọc Diễm cũng chuẩn bị rất kỹ càng, và may mắn vượt qua vòng nhân trắc học để vào phần thi diễn xuất tại buổi casting trực tiếp vào năm 2025.

Ngọc Diễm trong buổi casting trực tiếp vào năm 2025.

“Mình hầu như dành toàn bộ thời gian để tìm hiểu về Nam Phương Hoàng hậu thông qua sách, hình ảnh và những tư liệu lịch sử để hiểu hơn về thần thái cũng như khí chất của bà. Vì vậy khi đến buổi casting trực tiếp, mình cũng đã có sự chuẩn bị từ trước. Về trang phục và makeup, mình chọn phong cách áo dài nhẹ nhàng nhưng vẫn thanh lịch để phù hợp với hình ảnh nhân vật.

Mình đã trải qua được vòng casting online và được mời đến casting trực tiếp. Casting trực tiếp phải thông qua 1 vòng là nhân trắc học. Xem mình có từng phẫu thuật thẩm mỹ không, chụp hình hợp hay không... rồi mới được lên vòng casting diễn xuất. Ở vòng này là phải ngồi chờ để được thử thoại. Mình sẽ có 2 tờ kịch bản, đọc khoảng 5-10 phút rồi thu lại để mình tự biên, tự diễn. Nhưng kết quả là mình trượt. Mình nghĩ là do mình chưa có nhiều kinh nghiệm về diễn xuất nên chưa hoàn thành tốt được”, Ngọc Diễm chia sẻ.

Cô bạn cho biết bản thân chưa từng theo học lớp đào tạo diễn xuất bài bản, kinh nghiệm chủ yếu đến từ việc tham gia các TVC, MV và một số dự án quảng cáo.

Chính vì vậy, Ngọc Diễm nhìn nhận việc dừng chân ở vòng casting cũng là điều giúp cô nhận ra bản thân còn nhiều kỹ năng cần trau dồi nếu muốn theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp.

Hiện, Ngọc Diễm cho biết bản thân vẫn đang theo đuổi công việc mẫu ảnh, diễn viên tự do. Trong thời gian qua, cô bạn có cơ hội tham gia nhiều dự án TVC sản phẩm, chiếu Tết, và đóng MV của các ca sĩ như Đa Đoan của Phan Mạnh Quỳnh, Đã Từng của Trần Đức Nguyên,...

Cô nàng làm mẫu ảnh và diễn viên tự do.

Trên các nền tảng mạng xã hội, Ngọc Diễm chủ yếu chia sẻ những bộ ảnh mẫu, hậu trường công việc cùng một số khoảnh khắc đời thường. Sở hữu gương mặt mang nét đẹp cổ điển, thanh tú, cô thường xuyên nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng.

Cùng xem thêm một số hình ảnh đời thường của Ngọc Diễm.



