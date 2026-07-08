Tình hình Võ Hà Linh và Hannah Olala sau đêm 7/7

Dân mạng đang không ngừng bàn luận về cả 2 nhân vật này sau đêm livestream sale lớn.

Tối 7/7, cộng đồng mua sắm online sôi động khi 2 gương mặt nổi bật của giới livestream là Võ Hà Linh và Hannah Olala cùng tổ chức megalive. Việc cả hai lên sóng gần như cùng thời điểm nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng, bởi đây đều là những nhà sáng tạo nội dung có lượng người theo dõi lớn và sở hữu tệp khách hàng riêng.

Về mặt hàng, hai phiên live hướng đến những nhóm sản phẩm khác nhau.

Võ Hà Linh tiếp tục phát huy thế mạnh ở các mặt hàng làm đẹp, mỹ phẩm, chăm sóc cá nhân kết hợp thời trang. Trong khi đó, Hannah Olala tập trung chủ yếu vào sản phẩm làm đẹp cùng một số sản phẩm khác, tạo nên hai giỏ hàng với màu sắc riêng.

Về lượng người theo dõi trực tiếp, phiên live của Võ Hà Linh ghi nhận ưu thế rõ rệt so với Hannah Olala.

Ghi nhận vào khoảng 21h46, livestream của Võ Hà Linh có hơn 167.000 mắt xem cùng lúc. Trong khi đó, ở thời điểm 21h45, phiên live của Hannah Olala đạt hơn 28.000 mắt xem. Như vậy, lượng người xem trực tiếp của Võ Hà Linh cao gấp gần 6 lần so với Hannah Olala.

Lượng mắt xem của Võ Hà Linh và Hannah Olala vào khoảng 21h45 - 21h46

Đáng chú ý, ở thời điểm vừa bắt đầu phát sóng, lượng người xem trên livestream của Võ Hà Linh còn có lúc chạm mốc khoảng 270.000 người, cho thấy sức hút lớn của phiên megalive ngay từ những phút đầu.

Không chỉ được quan tâm về doanh số hay lượng người xem, diện mạo của hai nữ streamer cũng nhận về nhiều bình luận. Cả Võ Hà Linh và Hannah Olala đều xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, lựa chọn phong cách trang điểm kỹ lưỡng và đầu tư cho phần visual khi lên sóng trong sự kiện mua sắm lớn.

Song song với diễn biến trên livestream, mạng xã hội cũng trở nên nhộn nhịp hơn sau 2 megalive của Võ Hà Linh và Hannah Olala. Nhiều người liên tục cập nhật những món đồ vừa chốt đơn, đánh giá deal hời và trao đổi kinh nghiệm săn sale,...

Các bài đăng liên quan đến hai phiên megalive xuất hiện dày đặc trên nhiều nền tảng, kéo theo nhiều từ khóa liên quan đến Võ Hà Linh, Hannah Olala, livestream 7/7 hay sản phẩm trong phiên live như “Hannah Olala livestream 7/7”, “Hannah Olala list deal 7/7”, “Võ Hà Linh live tháng 7”, “Hà Linh live 7/7”,... đều lọt top tìm kiếm phổ biến.

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Ngoài ra một số cư dân mạng cũng thắc mắc về chuyện không thể bình luận được hoặc bị xoá bình luận trên livestream của Hannah Olala. Dù chưa rõ lý do là gì song nhiều người cho rằng đã bị block.

Phía Hannah Olala chưa có phản hồi về vấn đề này.

Một số thắc mắc từ cư dân mạng về chuyện bình luận trên livestream của Hannah Olala

Về phía 2 nhân vật chính, Hannah Olala và Võ Hà Linh cũng có thái độ khác nhau sau phiên live tối 7/7.

Võ Hà Linh không có chia sẻ đáng chú ý nào trên các nền tảng mạng xã hội sau buổi livestream. Hannah Olala cập nhật hình ảnh những hoa và lời chúc được các nhãn hàng gửi tặng để chúc mừng phiên megalive. Cô cũng đã nhanh chóng đăng các deal mới vào sáng 8/7.

Hiện tại, Võ Hà Linh và Hannah Olala vẫn là hai cái tên được cư dân mạng nhắc đến nhiều trên mạng xã hội. Những hình ảnh, khoảnh khắc trong phiên livestream cùng các chủ đề liên quan vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm và bàn luận của người dùng.