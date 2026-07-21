Cô gái 30 tuổi dành cả năm cải tạo căn hộ 50m² và nhận ra: Khi ngôi nhà phản chiếu đúng con người mình, hạnh phúc cũng trở nên giản dị hơn

Ở tuổi 30, Vikki không còn tìm kiếm một căn nhà thật rộng hay thật sang trọng. Điều cô mong muốn chỉ là một không gian đủ để đọc sách, làm việc, nghỉ ngơi và được là chính mình.

Sau gần một năm cải tạo căn hộ 50m² giữa trung tâm Thượng Hải, cô nhận ra: khi ngôi nhà phản chiếu đúng con người mình, cảm giác bình yên cũng đến một cách rất tự nhiên.

Có người coi nhà chỉ là nơi để trở về sau giờ làm. Với Vikki - họa sĩ minh họa từng học tập tại New York và hiện sở hữu studio riêng ở Thượng Hải - ngôi nhà còn là nơi nuôi dưỡng cảm hứng sáng tạo và chữa lành những ngày mệt mỏi.

Chính vì vậy, khi mua căn hộ rộng 50m² vào năm 2023, điều đầu tiên cô nghĩ đến không phải là làm sao để căn hộ trông sang trọng hơn, mà là làm sao để mỗi góc nhỏ đều khiến bản thân cảm thấy dễ chịu.

"Tôi muốn bước vào nhà và cảm thấy mình đang được bao bọc bởi một nguồn năng lượng tích cực", cô chia sẻ.

Cải tạo ngôi nhà cũng là quá trình hiểu mình hơn

Vikki tìm đến nhà thiết kế Cui Yu với một yêu cầu khá đặc biệt: hạn chế thay đổi kết cấu ban đầu.

Thay vì đập phá, họ giữ gần như nguyên vẹn mặt bằng căn hộ và chọn cách thay đổi bằng màu sắc, ánh sáng và hệ nội thất.

Theo Vikki, điều đó cũng giống như hội họa.

Một bức tranh đẹp không cần phủ kín những gam màu rực rỡ. Chỉ cần xác định được màu chủ đạo, mọi chi tiết còn lại sẽ tự tìm được vị trí phù hợp.

Triết lý ấy cũng được đưa vào căn hộ.

- Màu xanh xuất hiện ở khu bếp và phòng ăn.

- Màu trắng dành cho phòng khách.

Những mảng đỏ, xanh lam và vàng được sử dụng vừa đủ để phân chia từng khu vực mà không cần xây thêm bất kỳ bức tường nào.

Khi mọi thứ dần hoàn thiện, Vikki cảm thấy căn nhà giống một bức tranh mà cô đang sống bên trong hơn là một công trình được trang trí.

Nhà nhỏ không khiến cuộc sống chật chội, nếu mọi thứ đều có chỗ của mình

Điều Vikki đầu tư nhiều nhất không phải sofa hay tủ bếp. Đó là hệ tủ sách chạy dọc cả bức tường.

Là người làm công việc sáng tạo, sách gần như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Thay vì cố giấu sách vào những chiếc tủ kín, Vikki để chúng trở thành một phần của không gian sống.

Hệ tủ được thiết kế theo đúng kích thước từng loại sách, từ sách thông thường, sách tranh khổ lớn cho đến các tuyển tập nghệ thuật.

Chiếc giường, bàn trang điểm, ghế ngồi và giá sách đều được tích hợp thành một khối thống nhất.

Ở một góc khác, bàn làm việc có thể chuyển đổi linh hoạt giữa tư thế ngồi và đứng, đồng thời cũng là nơi cất giữ tranh và dụng cụ sáng tác.

"Càng sống trong căn hộ nhỏ, tôi càng nhận ra lưu trữ không phải là có thật nhiều tủ, mà là hiểu rõ mình cần gì".

Khi ngôi nhà phản chiếu đúng con người mình

Điều khiến nhiều người ấn tượng khi bước vào căn hộ của Vikki không phải diện tích.

Đó là cảm giác nơi này có cá tính rất rõ.

- Có rất nhiều màu sắc nhưng không hề rối mắt.

- Có rất nhiều sách nhưng không hề bừa bộn.

- Có rất nhiều chức năng nhưng vẫn đủ khoảng trống để hít thở.

Một người bạn từng nói với cô rằng sau khi đến căn hộ này, họ không còn thấy sợ những gam màu nổi bật nữa.

Có lẽ bởi mỗi màu sắc ở đây đều có lý do để tồn tại, giống như chính con người Vikki.

Tuổi 30 không còn là cố gắng trở thành ai khác

Ở tuổi 30, Vikki cho rằng điều thay đổi nhiều nhất không nằm ở ngoại hình hay thể lực.

Đó là việc cô hiểu bản thân hơn.

- Hiểu khi nào nên làm việc.

- Hiểu khi nào cần nghỉ ngơi.

- Hiểu rằng cảm hứng không đến trước công việc mà xuất hiện trong chính quá trình bắt tay vào làm.

Những ngày tâm trạng không tốt, cô không còn ép mình phải sáng tạo.

Thay vào đó, cô ngủ đến khi tỉnh giấc tự nhiên, đi bộ tới một quán cà phê hoặc hiệu sách gần nhà và cho bản thân một khoảng lặng.

Theo cô, việc chấp nhận cả những ngày tốt lẫn những ngày không tốt cũng chính là quá trình trưởng thành.

Và có lẽ, đó cũng là lý do căn hộ 50m² này không chỉ đẹp ở cách bài trí.

Nó đẹp vì phản chiếu đúng con người đang sống bên trong.

"30 tuổi là một độ tuổi rất đẹp. Khi bạn không còn cố gắng sống theo kỳ vọng của người khác, ngôi nhà cũng sẽ dần trở thành nơi giống với chính mình nhất".