Mẹ chồng U60 kể chuyện sống chung với con dâu mà hút cả triệu lượt xem

Bà chọn kể lại những câu chuyện đời thường, bằng cách nói chuyện hài hước, duyên dáng khiến ai nghe cũng phải bật cười.

Nhắc đến chuyện mẹ chồng - con dâu, nhiều người thường nghĩ ngay đến những mâu thuẫn hay khác biệt trong cuộc sống. Thế nhưng, một mẹ chồng U60 lại chọn cách kể hoàn toàn khác. Trên kênh "Sống chung với con dâu", bà chia sẻ những câu chuyện đời thường bằng góc nhìn hài hước, tích cực, thậm chí còn đu trend rất mượt. Chính sự dí dỏm và gần gũi ấy đã khiến nhiều người thích thú theo dõi.

Điểm khiến kênh của bà thu hút chính là việc những chủ đề vốn dễ gây tranh cãi lại được nhìn bằng một lăng kính khác.

Mẹ chồng chỉ mong cuối tuần con dâu đưa cháu về ngoại, để thảnh thơi đi cà phê

Trong một video, bà thẳng thắn bày tỏ quan điểm về chuyện con dâu về ngoại: "Bà mẹ chồng nào không cho con dâu về ngoại thì ích kỷ thật sự. Con gái người ta lấy chồng chứ có phải bán cho nhà chồng đâu".

Nhưng điều khiến nhiều người bật cười lại nằm ở lý do phía sau. Theo lời bà, mỗi lần con dâu báo cuối tuần đưa cháu về ngoại là bà... mừng hơn bắt được vàng.

"Tôi ở chung với con dâu 5 năm rồi mà cứ mỗi lần nó bảo: 'Mẹ ơi, cuối tuần con về ngoại nhé'. Là tôi mừng còn hơn bắt được vàng. Vì lúc nào chúng nó ở nhà là tôi quay như chong chóng hết nấu cơm, rửa bát, dọn nhà, rồi lại trông cháu, cho cháu ăn, thay bỉm, tắm cho cháu...

Thế nên con dâu về ngoại là tôi được nghỉ, được nằm dài xem tivi, được đi cà phê với mấy bà bạn già. Khổ nổi, công việc bận nên cả tháng chúng nó mới về được một lần. Có khi tôi còn giục: 'Thôi hai đứa về ngoại chơi đi, mẹ trông nhà cho'. Sống với nhau cả đời thì phải để con cái cân bằng hai bên nội ngoại, bên nào cũng là bố mẹ, cũng mong con mong cháu".

Đằng sau câu nói vui ấy lại là một suy nghĩ rất văn minh: Bên nội hay bên ngoại đều là ông bà của các con, ai cũng mong được gặp con, gặp cháu nên việc cân bằng tình cảm giữa hai bên là điều cần thiết.

Có người vào bình luận rằng chỉ những gia đình khá giả mới có suy nghĩ thoáng như vậy.

Nghe vậy, bà lập tức phản biện bằng đúng chất hài hước của mình: "Thế hóa ra nhà nào không có điều kiện thì con gái đi lấy chồng là mất luôn con à?".

Theo bà, chuyện về ngoại chẳng liên quan gì đến giàu hay nghèo. Đó đơn giản là sự tôn trọng gia đình bên ngoại và cũng là cách để các con giữ gìn tình cảm với cả hai bên.

Mẹ chồng dọn nhà cùng với con dâu cho vui

Ở một câu chuyện khác, bà kể rằng có lần con dâu quyết định cuối tuần không về ngoại mà ở nhà dọn dẹp sau một tuần làm việc.

Nghe con nói vậy, bà đồng ý. Nhưng chỉ được một lúc, thấy con lúi húi làm việc nhà, bà lại... không ngồi yên.

"Hai mẹ con mỗi người một việc, vừa làm vừa nói chuyện. Có lúc tôi bảo để đây mẹ làm cho nhanh. Nó bảo: 'Thôi mẹ cứ để con làm'. Có lúc cười chỉ vì mấy chuyện chả đâu vào đâu. Thế mà tôi lại thấy vui.

Bố mẹ còn khỏe, còn giúp được con cháu thì giúp, để con cái yên tâm đi làm, để các con đỡ vất vả hơn một chút. Sống trong một gia đình, mỗi người biết san sẻ với nhau một chút. Hôm nay tao khỏe thì tôi giúp các con, ngày mai biết đâu tôi già rồi các con lại đỡ tôi".

Với người mẹ chồng U60 này, việc bố mẹ còn khỏe thì giúp con cháu cũng là điều bình thường. Có lẽ chính cách nghĩ ấy khiến những câu chuyện trong gia đình của bà luôn mang màu sắc nhẹ nhàng thay vì căng thẳng, nặng nề với nhau.

Có những việc ngày xưa làm dâu mình không thích, thì giờ dừng bắt con dâu phải chịu

Một trong những video được nhiều người quan tâm xoay quanh câu chuyện... mẹ chồng cọ nhà vệ sinh.

Bà kể lại, từng nghe mấy bà hàng xóm khoe từ ngày con dâu về thì chẳng phải động tay vào việc nhà, đến cả cọ toilet cũng có người làm cho, bà cũng nghĩ bụng: "Đẻ con trai đúng là có phúc thật" . Đến khi con dâu về sống chung, thấy con việc gì cũng tranh làm, từ quét nhà, lau nhà đến rửa bát, bà càng tin lời mấy bà hàng xóm là đúng.

Thế nhưng mọi suy nghĩ của bà thay đổi sau một lần vô tình đi ngang nhà vệ sinh. Thấy con dâu đang cặm cụi cọ bồn cầu, bà bỗng khựng lại vì nhớ chính mình mới là người vừa sử dụng trước đó. "Đến mình còn thấy cái toilet mình vừa dùng xong nó hôi bỏ xừ ra, lại cứ để một mình con dâu nó dọn dẹp. Con bé về đây vì thương con trai tôi, chứ có phải ký hợp đồng làm ô sin đâu".

Thế là ngay sau đó, bà gọi hai vợ chồng con trai lại và thống nhất luôn: Nhà có hai nhà vệ sinh thì tầng một bà dùng nên bà tự cọ, tầng hai các con dùng thì tự dọn. "Của ai người ấy xử, không ai phải phục vụ ai" - bà nói.

Theo lời mẹ chồng U60, con dâu chỉ mỉm cười, có lẽ cũng không nghĩ mẹ chồng mình sẽ nói như vậy. Từ hôm ấy đến nay, chẳng ai phải nhắc ai nhưng nhà cửa vẫn sạch sẽ, mọi người đều thấy thoải mái.

"Tôi làm dâu hơn 20 năm rồi, giờ lại có con gái đi làm dâu, nên tôi cứ nghĩ đơn giản thế này. Có những việc ngày xưa mình từng không thích, thì đến lượt mình là mẹ chồng, đừng bắt con dâu phải chịu nữa".

Bà không phủ nhận rằng ở chung sẽ có lúc khác biệt quan điểm. Nhưng thay vì biến mọi chuyện thành mâu thuẫn, bà chọn kể lại bằng những câu chuyện đời thường, những màn "đu trend" duyên dáng cùng những góc nhìn tích cực về cuộc sống gia đình.

Giữa rất nhiều nội dung xoay quanh mối quan hệ mẹ chồng - con dâu với màu sắc căng thẳng, kênh của người mẹ chồng U60 lại mang đến cảm giác gần gũi và dễ chịu.

Đó không phải hình mẫu gia đình hoàn hảo, mà là câu chuyện về việc mỗi người chịu nhường nhau một chút, nghĩ cho nhau thêm một chút và cùng tìm tiếng cười trong những điều rất bình dị của cuộc sống.