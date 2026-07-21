Ai cũng biết khởi nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng khi mỗi startup thông báo dừng hoạt động đều gây tiếc nuối bởi phía sau đó là rất nhiều nỗ lực, thậm chí là mất mát.

Thực phẩm đóng gói Cà Mèn Foods dừng hoạt động

Tối 19/7, Cà Mèn thông báo sẽ chính thức dừng hoạt động mảng kinh doanh thực phẩm đóng gói Cà Mèn Foods, do không còn đảm bảo được dòng tiền. Dù đã nỗ lực hết sức, đội ngũ vẫn phải chấp nhận thực tế rằng dòng tiền là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp.

Trước khi khép lại hành trình, cuối tháng 7/2026, Cà Mèn Foods sẽ sản xuất 1.000 gói cháo bột, miến lươn và bánh canh cua cuối cùng để gửi tới những khách hàng đã chờ đợi sản phẩm quay trở lại sau nhiều tháng hết hàng.

“Đã vài tháng nay Cà Mèn báo hết hàng. Nay, trong những ngày cuối tháng 7/2026, Cà Mèn tiến hành sản xuất 1.000 gói Cháo bột, Miến lươn và Bánh canh cua cuối cùng để gửi đến anh chị, những người đã luôn chờ đợi tín hiệu Cà Mèn quay trở lại.

Hy vọng rằng, dù Cà Mèn Foods không còn tiếp tục hành trình của mình, cái tên ấy vẫn sẽ được anh chị nhớ đến như một nơi lưu giữ tinh thần của những người con Quảng Trị xa quê, với khát vọng ‘Mang Ẩm thực Việt đi muôn phương’.

Nếu sau này, anh chị vô tình thấy một gói Cháo bột cá lóc hay miến lươn, bánh canh cua,… còn nằm đâu đó trong góc tủ lạnh hay trên kệ siêu thị. Hy vọng anh chị sẽ mỉm cười và nhớ là đã từng có một tập thể nhỏ, đã dốc hết tuổi trẻ để theo đuổi giấc mơ đưa món ăn Việt đi muôn phương” - trích từ bài đăng trên tài khoản chính thức của Cà Mèn.

Những gói cháo bột cuối cùng (Ảnh: Cà Mèn)

Bên dưới thông báo của Cà Mèn, nhiều khách hàng bày tỏ sự tiếc nuối khi thương hiệu thực phẩm yêu thích phải dừng lại. Không ít người chia sẻ đã gắn bó với các sản phẩm của Cà Mèn trong nhiều năm, đặc biệt là cháo bột cá lóc đóng gói, đồng thời mong thương hiệu sớm có cơ hội trở lại. Bên cạnh những lời động viên đội ngũ tiếp tục vững bước, nhiều bình luận cũng nhắc đến cố nhà sáng lập Nguyễn Đức Nhật Thuận và hy vọng Cà Mèn sẽ có một hành trình mới trong tương lai.

“Cháo bột đóng gói của Cà Mèn ngon số 1, chuẩn hương vị quê nhà. Mong Cà Mèn Foods sớm quay trở lại”, “Hôm qua đi siêu thị tự nhiên mình nhớ ra và tìm thử Cà Mèn nhưng không thấy. Hi vọng Cà Mèn Foods sẽ comeback soon. Thương yêu!”, “Tiếc thương hiệu Cà Mèn Foods và mong Cà Mèn tiếp tục tái sinh”, “Thật tiếc khi một thương hiệu đầy tâm huyết phải dừng lại hành trình của mình. Chúc Cà Mèn chặng đường mới nhiều may mắn”, “Thương Cà Mèn! Chúc các anh chị em Cà Mèn vững bước tiếp thành công để các mục tiêu để khỏi phụ lòng người đã khuất”,...

Việc dừng hoạt động chỉ áp dụng với mảng thực phẩm đóng gói của Cà Mèn Foods. Quán Cà Mèn chuyên kinh doanh đặc sản Quảng Trị tại TP.HCM - tiền thân của dự án - vẫn tiếp tục hoạt động bình thường.

Trước đăng thông báo chính thức này, doanh nghiệp cũng đưa ra các cập nhật. Tháng 3/2026, doanh nghiệp thông báo đóng cửa các gian hàng trên sàn TMĐT từ ngày 31/3/2026 với lý do "tái cấu trúc kênh phân phối".

Hành trình dang dở của founder Thuận Cà Mèn từng khiến cộng động tiếc nuối

Sự khép lại của mảng kinh doanh thực phẩm đóng gói từng đưa thương hiệu Cà Mèn vươn ra thị trường quốc tế càng khiến nhiều người tiếc nuối khi diễn ra chưa đầy 1 năm sau khi nhà sáng lập Nguyễn Đức Nhật Thuận qua đời đột ngột vào tháng 11/2025 ở tuổi 35.

Founder Cà Mèn Nguyễn Đức Nhật Thuận (Ảnh: Cà Mèn)

Founder Nguyễn Đức Nhật Thuận sinh năm 1990 tại Quảng Trị, được biết đến với biệt danh Thuận Cà Mèn. Sau khi tốt nghiệp Đại học Công nghiệp TP.HCM, anh từng làm trong lĩnh vực logistics cho một công ty nước ngoài với mức lương khoảng 2.000 USD/tháng (hơn 40 triệu đồng vào năm 2015).

Anh quyết định nghỉ việc, dùng 200 triệu đồng vốn tích lũy để mở một quán ăn nhỏ trong hẻm ở quận 4 (cũ), TP.HCM, chuyên bán các món đặc sản Quảng Trị như cháo bột cá lóc, bún lươn xào nghệ, miến lươn,... Thương hiệu được đặt tên Cà Mèn, gợi nhớ chiếc cà mèn đựng cơm quen thuộc, mang ý nghĩa về bữa cơm gia đình.

Những năm đầu khởi nghiệp, Nhật Thuận tự tay làm mọi việc từ nấu ăn, giao hàng đến chăm sóc khách. Tuy nhiên, năm 2018, việc mở rộng lên ba chi nhánh khiến anh rơi vào khủng hoảng tài chính do thiếu kinh nghiệm quản lý và cạn vốn. Có thời điểm anh chỉ còn 500.000 đồng trong túi và phải mang chiếc laptop cuối cùng của vợ đi cầm cố để trả khoản nợ 5 triệu đồng.

Năm 2019, anh chuyển hướng từ mô hình quán ăn sang chế biến, đóng gói và xuất khẩu với mong muốn đưa đặc sản Quảng Trị đến cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Sau quá trình nghiên cứu, giai đoạn 2020 - 2021, Cà Mèn ra mắt sản phẩm cháo bột cá lóc đóng gói. Ban đầu, sản phẩm chủ yếu được người Việt gửi cho người thân ở các nước như Mỹ, Pháp, Tây Ban Nha.

Bước ngoặt đến vào tháng 5/2023 khi sản phẩm cháo bột cá lóc được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, đồng thời Cà Mèn ký kết phân phối chính ngạch tại thị trường Mỹ. Cùng năm, doanh nghiệp ký hợp đồng độc quyền trị giá 5 - 6 triệu USD với LNS International Corporation để phân phối sản phẩm tại Mỹ và xuất khẩu chính ngạch 3 container với hơn 150.000 gói cháo bột cá lóc.

Đầu năm 2025, Cà Mèn vận hành nhà xưởng rộng 1.000 m² tại Hóc Môn, công suất 200.000 - 300.000 sản phẩm/tháng. Đến cuối năm, sản phẩm đã có mặt tại gần 1.000 siêu thị ở Mỹ và nhiều hệ thống bán lẻ tại Canada, Singapore, Australia.

Thực phẩm đóng gói của Cà Mèn từng xuất khẩu đi nhiều quốc gia (Ảnh: Cà Mèn)

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Nhật Thuận còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Trong đại dịch COVID-19, anh thành lập "Bếp yêu thương Cà Mèn", mỗi ngày nấu khoảng 700 - 800 suất cơm miễn phí cho các bệnh viện dã chiến và khu cách ly. Anh cũng là thành viên tích cực của CLB Nghĩa tình Quảng Trị, tham gia gây quỹ học bổng "Tiếp sức đến trường".

Trong quá trình phát triển, Cà Mèn Foods từng đạt nhiều dấu ấn như Top 10 Startup Wheel 2024, tham gia Shark Tank Việt Nam mùa 7. Tháng 10/2025, dự án Cà Mèn được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao giải Nhất cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2025", đúng thời điểm doanh nghiệp mở rộng sản xuất và chuẩn bị ra mắt thêm nhiều dòng sản phẩm mới.