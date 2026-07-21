Ít khi được bấm không đồng nghĩa với vô dụng.

Đố bạn: Trên chiếc remote TV (Tivi) ở nhà, nút nào ít được bấm nhất?

Không phải nút Mute hay Menu, mà rất có thể là... số 0 .

Thử cầm chiếc điều khiển lên nhìn, bạn sẽ thấy hầu hết các mẫu remote - từ TV đời cũ đến Smart TV hiện nay - đều có đầy đủ dãy số từ 0 đến 9. Trong khi nhiều người gần như không bao giờ bấm đến số 0, các hãng điện tử vẫn giữ nguyên nút này suốt hàng chục năm qua.

Vậy rốt cuộc, vì sao remote luôn có số 0? Chỉ để "đủ bộ" hay nó thực sự có tác dụng?

Hầu hết remote đều có số 0. Ảnh minh họa.

Hóa ra số 0 không phải để "trang trí"

Nếu từng xem truyền hình cáp hay truyền hình kỹ thuật số, có lẽ bạn sẽ nhớ thời chỉ cần nhập vài con số trên remote là TV lập tức chuyển đến đúng kênh mong muốn.

Đó cũng chính là lý do quan trọng nhất khiến nút số 0 luôn xuất hiện trên điều khiển.

Theo hướng dẫn sử dụng của Sony, người dùng có thể dùng các phím 0-9 để nhập trực tiếp số kênh trên truyền hình kỹ thuật số (digital channels - các kênh được phát bằng tín hiệu kỹ thuật số), thay vì phải bấm nút Channel +/- (chuyển kênh lên hoặc xuống) nhiều lần.

Điều này xuất phát từ sự thay đổi của công nghệ truyền hình.

Nếu trước đây, TV analog (truyền hình tín hiệu tương tự) chỉ có số lượng kênh khá hạn chế thì khi truyền hình cáp, truyền hình kỹ thuật số và IPTV (dịch vụ truyền hình phát qua Internet) phát triển, số lượng kênh đã tăng lên hàng trăm, thậm chí hàng nghìn.

Lúc này, việc nhập trực tiếp số kênh trở thành cách nhanh nhất để chuyển đến chương trình muốn xem.

Nút số 0 cũng là một phần của bàn phím đó. Nếu thiếu số 0, người dùng sẽ không thể nhập đầy đủ những số kênh có chứa chữ số này hoặc các dãy số cần nhập trên thiết bị.

Nói đơn giản, số 0 không có "đặc quyền" riêng, nhưng lại là mảnh ghép không thể thiếu để hoàn thiện hệ thống phím số.

Ảnh minh họa.

Ít được bấm không đồng nghĩa với vô dụng.

Ngoài việc nhập số kênh, dãy phím số trên remote còn được sử dụng trong một số thao tác khác như nhập mã PIN khi thiết lập khóa trẻ em (Parental Control - tính năng kiểm soát nội dung dành cho trẻ em), nhập mật mã hoặc mã xác thực trên một số đầu thu và thiết bị truyền hình.

Với các mẫu remote đa năng (universal remote), bộ phím số từ 0 đến 9 còn giúp điều khiển nhiều loại thiết bị khác nhau theo cùng một chuẩn thiết kế. Đây cũng là lý do các hãng vẫn duy trì đầy đủ dãy số thay vì lược bỏ từng nút riêng lẻ.

Vậy tại sao thời Smart TV rồi mà số 0 vẫn chưa biến mất?

Ngày nay, không ít người mở TV chỉ để vào YouTube, Netflix hay các ứng dụng xem phim trực tuyến. Việc ghi nhớ số kênh không còn phổ biến như trước, khiến dãy phím số nói chung và nút số 0 nói riêng ít được sử dụng hơn. Những nút được dùng nhiều nhất trên remote giờ đây thường là Home, Back, Voice hay các phím mở nhanh ứng dụng.

Thậm chí, một số mẫu Smart TV cao cấp đã loại bỏ hoàn toàn bàn phím số vật lý để thiết kế điều khiển gọn gàng hơn. Một số mẫu Smart TV đời mới đã lược bỏ hẳn dãy phím số vật lý để tạo thiết kế tối giản hơn.

Tuy nhiên, điều thú vị là chức năng nhập số vẫn chưa hề biến mất.

Theo hướng dẫn hỗ trợ của Sony, ở những mẫu TV không còn dãy phím số trên remote, người dùng vẫn có thể nhập số kênh thông qua bàn phím hiển thị trên màn hình hoặc bằng điều khiển giọng nói.

Điều đó cho thấy, thay đổi nằm ở cách nhập liệu chứ không phải ở bản thân hệ thống số. Dãy số từ 0 đến 9 vẫn là nền tảng để TV nhận biết kênh hoặc các thông tin cần nhập.

Chiếc điều khiển TV có lẽ là một trong những món đồ quen thuộc nhất trong mỗi gia đình. Chúng ta gần như có thể cầm remote mà không cần nhìn, bấm đúng nút nguồn, tăng giảm âm lượng hay chuyển sang YouTube, Netflix chỉ trong vài giây.

Nhưng nếu để ý kỹ, trên hầu hết chiếc remote vẫn luôn có đầy đủ dãy số từ 0 đến 9. Trong khi nhiều người thú nhận cả năm chẳng bấm đến nút số 0 lấy một lần, các hãng sản xuất vẫn chưa bao giờ "khai tử" phím bấm này.

Nguồn: Sony Help Guide, Sony Support