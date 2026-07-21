IShowSpeed là ai mà "đi đến đâu cũng thấy" ở World Cup? Từ fan cuồng Ronaldo đến YouTuber khiến FIFA cũng phải chú ý.

Mỗi kỳ World Cup đều mang đến những trận đấu kịch tính, những ngôi sao mới và hàng loạt câu chuyện bên lề gây chú ý. Năm nay cũng không ngoại lệ, khi bên cạnh các diễn biến trên sân cỏ, cái tên iShowSpeed bất ngờ phủ sóng mạng xã hội với tần suất dày đặc.

Từ những màn hét thất thanh trên khán đài, chạy khắp fan zone, giao lưu với người hâm mộ, gặp gỡ các cầu thủ cho đến việc góp mặt trong lễ bế mạc, nam streamer người Mỹ liên tục xuất hiện trên mạng xã hội trong suốt hành trình World Cup 2026. Đến mức, nhiều người hâm mộ đùa rằng chỉ cần mở một video về World Cup là kiểu gì cũng sẽ thấy... IShowSpeed.

IShowSpeed. Nguồn: Getty Images

Không phải cầu thủ, cũng chẳng phải bình luận viên, vậy điều gì khiến chàng trai 21 tuổi này trở thành một trong những nhân vật "ồn" và được nhắc đến nhiều nhất giải đấu?

Đi đến đâu cũng thấy IShowSpeed, World Cup bỗng có thêm một "nhân vật chính" ngoài sân cỏ

Không quá lời khi nói IShowSpeed là một trong những content creator phủ sóng nhiều nhất World Cup 2026.

Trong gần một tháng diễn ra giải đấu, nam streamer gần như xuất hiện ở khắp mọi nơi. Khi thì có mặt trên khán đài để theo dõi các trận cầu lớn, lúc lại hòa mình vào fan zone, giao lưu với người hâm mộ đến từ nhiều quốc gia. Cậu cũng liên tục gặp gỡ các cầu thủ, cựu danh thủ, người nổi tiếng, thậm chí xuất hiện trong nhiều hoạt động do FIFA tổ chức.

Điều đáng nói là hầu như mỗi lần xuất hiện, IShowSpeed đều tạo ra một khoảnh khắc có “1-0-2” và sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Có lúc là màn ăn mừng quá khích, khi lại là những biểu cảm "không thể đoán trước", những cuộc trò chuyện ngẫu hứng với người hâm mộ hay các màn "tấu hài" khiến chính những người xung quanh cũng phải bật cười.

Đến World Cup 2026, IShowSpeed càng nổi tiếng hơn nữa. Nguồn: IGNV.

Biểu cảm gương mặt thường thấy trong các nội dung của anh chàng này. Nguồn: IGNV

Khác với nhiều nhà sáng tạo nội dung chỉ ghi lại diễn biến trận đấu, IShowSpeed biến cả hành trình theo dõi World Cup thành một chuỗi nội dung giải trí.

Máy quay của IShowSpeed không chỉ hướng về sân cỏ mà còn ghi lại bầu không khí trên khán đài, phản ứng của cổ động viên, hậu trường các sự kiện và vô số tình huống bất ngờ xảy ra trên đường phố. Với nhiều người xem, theo dõi IShowSpeed giống như đang trực tiếp hòa mình vào không khí lễ hội bóng đá, thay vì chỉ xem một trận đấu kéo dài 90 phút.

Sức ảnh hưởng của nam streamer cũng được truyền thông quốc tế nhắc đến. Front Office Sports gọi IShowSpeed là một trong những "gương mặt quen thuộc" của World Cup khi liên tục xuất hiện xuyên suốt giải đấu. Trong khi đó, WIRED nhận định IShowSpeed đang góp phần thay đổi cách Gen Z theo dõi bóng đá, khi nhiều người trẻ không chỉ xem trận đấu mà còn theo dõi hành trình, cảm xúc và các buổi livestream của cậu trong suốt giải đấu.

Thậm chí, IShowSpeed còn góp mặt trong lễ bế mạc World Cup với ca khúc Champions - điều hiếm thấy đối với một nhà sáng tạo nội dung. Điều đó cho thấy sức ảnh hưởng của nam YouTuber đã vượt ra ngoài phạm vi YouTube hay livestream, trở thành một phần của bầu không khí World Cup năm nay.

IShowSpeed xuất hiện với ca khúc Champions. Nam YouTuber kiêm streamer người Mỹ diện trang phục trắng, đứng ở vị trí trung tâm và được bao quanh bởi dàn vũ công. Nguồn: braseboulfootball

Ca khúc cổ vũ World Cup của IShowSpeed gây sốt toàn cầu, ca khúc được đưa vào album của kỳ World Cup.. Nguồn: Fanpage IShowSpeed Ca khúc cổ vũ World Cup của IShowSpeed gây sốt toàn cầu, ca khúc được đưa vào album của kỳ World Cup.. Nguồn: Fanpage IShowSpeed

Điều gì khiến IShowSpeed cái gì cũng viral?

Việc IShowSpeed "chiếm sóng" World Cup không chỉ đến từ tần suất xuất hiện. Quan trọng hơn, IShowSpeed đã tạo ra một phong cách làm nội dung rất riêng - thứ khiến ngay cả những người không phải fan bóng đá cũng sẵn sàng bấm xem.

Điểm dễ nhận ra nhất là cảm xúc gần như không có... nút giảm âm lượng.

Thấy bàn thắng đẹp, cậu hét đến khản giọng. Gặp thần tượng, IShowSpeedchạy nhảy như một đứa trẻ. Bị người hâm mộ trêu đùa hay rơi vào tình huống bất ngờ, mọi phản ứng đều diễn ra tức thời và không hề được tiết chế. Không ít người cho rằng IShowSpeed "làm quá", nhưng chính sự cường điệu ấy lại trở thành thương hiệu. Người xem biết trước sẽ có những màn la hét, những biểu cảm "khó đỡ", nhưng vẫn tò mò xem hôm nay chàng trai này sẽ phản ứng ra sao.

Không chỉ vậy, IShowSpeed còn biến bất kỳ nơi nào mình xuất hiện thành một sân khấu. Với IShowSpeed, World Cup không chỉ gói gọn trong 90 phút trên sân cỏ. Một cuộc trò chuyện với cổ động viên, màn giao lưu cùng tình nguyện viên, cuộc gặp bất ngờ với cầu thủ hay khoảnh khắc đi bộ trên đường phố cũng có thể trở thành nội dung thu hút hàng triệu lượt xem.

Các Clip luôn thu về hàng chục đến hàng trăm triệu view cỡ này. Ảnh chụp màn hình IGNV.

Khác với những video được cắt dựng chỉn chu sau sự kiện, phần lớn nội dung của IShowSpeed đến từ các buổi livestream kéo dài nhiều giờ. Người xem không chỉ theo dõi trận đấu mà còn đồng hành cùng IShowSpeed từ lúc di chuyển, xếp hàng vào sân, gặp gỡ người hâm mộ cho đến những tình huống phát sinh ngoài dự kiến. Chính cảm giác "đi World Cup cùng Speed" khiến khán giả gắn bó với các buổi phát sóng hơn là chỉ xem những đoạn highlight ngắn.

Một yếu tố khác giúp các clip của IShowSpeed liên tục lan truyền là khả năng tạo meme. Chỉ một biểu cảm, một câu nói hay một phản ứng bất ngờ cũng nhanh chóng được cắt thành video ngắn, lan truyền trên TikTok, Instagram Reels hay X. Điều này giúp sức ảnh hưởng của IShowSpeed không dừng lại ở cộng đồng người theo dõi, mà còn tiếp cận cả những người vốn không xem livestream.

Có lẽ vì vậy, như nhận định của WIRED, với không ít khán giả trẻ, World Cup không chỉ được theo dõi qua màn hình truyền hình mà còn qua góc nhìn đầy năng lượng của IShowSpeed.

Từ fan cuồng Ronaldo đến YouTuber từng khiến mạng xã hội Việt Nam "phát sốt"

Ít ai ngờ rằng người đang trở thành "nhân vật chính ngoài sân cỏ" của World Cup năm nay chỉ mới 21 tuổi.

Tên thật của IShowSpeed là Darren Watkins Jr., sinh năm 2005 tại Mỹ. Cậu bắt đầu phát trực tiếp khi còn là thiếu niên, chủ yếu chơi game và trò chuyện với người xem. Tuy nhiên, điều giúp cái tên IShowSpeed bùng nổ không nằm ở trò chơi, mà ở phong cách livestream đầy năng lượng, phản ứng cường điệu và khả năng tạo ra những khoảnh khắc khó đoán.

Một dấu ấn khác gắn liền với IShowSpeed là tình yêu dành cho Cristiano Ronaldo. Nam streamer nhiều lần công khai thần tượng siêu sao người Bồ Đào Nha, từ màn hô vang câu "Siuuu" nổi tiếng, mặc áo đấu của Ronaldo cho đến việc liên tục theo dõi các trận đấu có thần tượng góp mặt. Chính điều này cũng giúp anh xây dựng hình ảnh gần gũi với cộng đồng người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.

IShowSpeed hâm mộ Cristiano Ronaldo. Nguồn: IGNV

Đến nay, IShowSpeed sở hữu hơn 59 triệu người đăng ký trên YouTube, hơn 52 triệu người theo dõi trên Instagram, còn các video của anh thường xuyên đạt từ hàng chục đến hàng trăm triệu lượt xem. Từ một streamer chuyên chơi game, Darren Watkins Jr. dần mở rộng nội dung sang du lịch, thể thao, âm nhạc và các sự kiện lớn trên thế giới.

Khán giả Việt Nam cũng không còn xa lạ với cái tên này. Năm 2024, chuyến ghé thăm Việt Nam của IShowSpeed nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Từ cảnh dạo quanh phố cổ Hà Nội, thưởng thức phở, cà phê, giao lưu với người hâm mộ cho đến những buổi livestream thu hút hàng triệu lượt xem, hầu như mọi hoạt động của anh đều trở thành chủ đề bàn tán.

Cậu bạn này đi du lịch nhiều quốc gia. Vào năm 2024, IShowSpeed đến Việt Nam. Nguồn: YouTube NV

Điều đó cũng phản ánh một phần sức hút của IShowSpeed. Dù xuất hiện ở bất kỳ quốc gia nào, anh đều biết cách hòa mình vào không khí địa phương, tương tác với người dân và biến những trải nghiệm đời thường thành nội dung giải trí.