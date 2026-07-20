Oan cho bạn gái Ronaldo: Vì status giả "Bye Bye Argentina" mà bị chửi bới khắp nơi

Bài đăng với nội dung "Bye Bye Argentina" được đăng tải từ tài khoản có dấu tick xanh mang tên Georgina Rodríguez đang gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.

Những diễn biến xoay quanh trận chung kết World Cup 2026 vẫn là chủ đề nóng nhất trên mạng xã hội trong sáng 20/7. Tây Ban Nha đã đánh bại Argentina với tỷ số 1-0 để trở thành nhà vô địch World Cup 2026.

Ngay sau trận đấu, bên cạnh những câu chuyện trên sân cỏ, bạn gái của Ronaldo - Georgina Rodríguez bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán, tranh cãi.

Theo đó, trên mạng xã hội đang chia sẻ rộng rãi ảnh chụp một bài đăng từ tài khoản có tick xanh mang tên "Georgina Rodríguez", được đăng vào khoảng 5h sáng nay với dòng trạng thái: "Bye Bye Argentina". Tài khoản này còn để lại biểu tượng cười "haha" dưới chính bài đăng, càng khiến nhiều người tin rằng đây là phản ứng thật của bạn gái Ronaldo sau trận chung kết.

Bài đăng này hiện đang được chia sẻ rôm rả trên mạng xã hội.

Hình ảnh chụp màn hình bài đăng lan truyền với tốc độ chóng mặt trên Facebook, Threads và X, kéo theo hàng loạt bình luận trái chiều. Không ít người cho rằng Georgina đang công khai hả hê khi Argentina thất bại, thậm chí chỉ trích cô vì có nguồn gốc Argentina nhưng lại đăng tải nội dung được cho là thiếu tôn trọng đội bóng quê hương.

Tài khoản này sở hữu dấu tick xanh, có khoảng 1,6 triệu người theo dõi và chỉ theo dõi duy nhất Cristiano Ronaldo. Chính những yếu tố này khiến không ít cư dân mạng tin rằng đây là tài khoản Facebook chính thức của Georgina Rodríguez.

Nhiều người bày tỏ bất ngờ vì nếu bài đăng là thật, đây sẽ là động thái khá khác với hình ảnh mà bạn gái Ronaldo xây dựng suốt nhiều năm qua. Dưới các bài đăng chia sẻ lại, hàng loạt bình luận xuất hiện như: "Georgina thật sự đăng vậy sao? Bạn đang nghĩ cái gì vậy", "Là bạn gái Ronaldo nên mới nói vậy à?" hay "Không nghĩ cô ấy lại công khai hả hê như thế",...

Song, trên thực tế, đây không phải tài khoản của Georgina Rodríguez. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn gái “anh 7” không đăng tải nội dung: "Bye Bye Argentina".

Dù sở hữu dấu xác minh Meta Verified và lượng người theo dõi lớn, tài khoản Facebook này thực chất là một trang giả mạo. Theo thông tin trong mục Tính minh bạch của Trang (Page Transparency), tài khoản được tạo từ năm 2022 dưới tên Chrisos Mandas, đến ngày 17/7/2025 mới đổi tên thành Georgina Rodríguez. Kể từ đó, trang thường xuyên đăng tải hình ảnh của Georgina và Cristiano Ronaldo, khiến nhiều người lầm tưởng đây là tài khoản chính chủ.

Đây là trang fake Georgina.

Đáng chú ý, đây cũng không phải lần đầu tài khoản này đăng tải những nội dung gây hiểu lầm. Trước đó, vào tháng 5/2026, trang từng chia sẻ hình ảnh Georgina mặc áo CLB Zamalek (Ai Cập) sau khi đội bóng này vô địch giải quốc nội, kèm nội dung như thể cô công khai ủng hộ đội bóng.

Trang này từng đăng nhiều hình ảnh giả, nội dung không có thật về Georgina.

Thực tế, việc một tài khoản có dấu tick xanh không đồng nghĩa đó là tài khoản chính thức của người nổi tiếng. Từ khi Meta triển khai dịch vụ Meta Verified, nhiều tài khoản có thể đăng ký xác minh danh tính để nhận dấu tick, vì vậy người dùng cần kiểm tra thêm lịch sử đổi tên, mục "Tính minh bạch của Trang" cũng như các kênh mạng xã hội chính thức trước khi tin vào nội dung được đăng tải.

Georgina có một tài khoản Instagram với 76 triệu người theo dõi và một tài khoản Threads với 11,7 triệu người theo dõi. Bạn gái Ronaldo không có tài khoản Facebook, hay X.

Các tài khoản mạng xã hội của Georgina Rodríguez.

Georgina Rodríguez hiện chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào liên quan đến bài đăng "Bye Bye Argentina" mạo danh mình, gây tranh cãi đang lan truyền trên mạng xã hội.

Sau trận chung kết World Cup 2026, bài đăng đầu tiên của cô trên các nền tảng mạng xã hội là khoảnh khắc chúc mừng Tây Ban Nha đăng quang, cũng vào khoảng 5h sáng nay.

Đây mới là bài đăng của Georgina Rodríguez sau chung kết World Cup.

Trong suốt hành trình World Cup, nàng WAGs có nhiều chia sẻ ghi lại hành trình đồng hành cùng Cristiano Ronaldo. Cô từng bay tới Miami để ở bên bạn đời và hài hước gọi mình là "bùa may mắn" (lucky charm) của Ronaldo.

Georgina Rodríguez dạo này.

Bên cạnh đó, Georgina vẫn đều đặn cập nhật các hoạt động liên quan đến bóng đá, công việc.

Georgina cũng có mối quan hệ thân thiết với Antonela Roccuzzo - vợ của Lionel Messi. Thời gian gần đây, cô từng gửi tặng Antonela những sản phẩm từ thương hiệu do mình làm chủ, và cả hai có nhiều tương tác tích cực trên mạng xã hội.

Gần đây cô tặng quà cho vợ Messi.

Georgina Rodríguez Hernández sinh năm 1994 tại Buenos Aires (Argentina), mang hai quốc tịch Argentina và Tây Ban Nha. Cô lớn lên tại Tây Ban Nha và được biết đến rộng rãi sau khi công khai hẹn hò Cristiano Ronaldo vào năm 2016. Sau gần một thập kỷ gắn bó, Georgina không chỉ là bạn đời mà còn luôn đồng hành cùng Ronaldo trong những cột mốc quan trọng của sự nghiệp và cuộc sống gia đình.