Dân văn phòng ngủ lại công ty để xem chung kết, sáng thứ Hai dậy 8h30 chấm công luôn

Dân văn phòng Hà Nội, TP.HCM đã có một đêm không ngủ và bắt đầu sáng thứ Hai theo cách đặc biệt.

Không cần tất tả chạy xe đến văn phòng vì đã... ở công ty từ tối hôm trước.

Không phải thấp thỏm nhìn đồng hồ chấm công vì đã chủ động xin nghỉ phép từ trước.

Có người ngủ luôn tại văn phòng sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, sáng dậy thay đồ, uống vội ly cà phê rồi bắt đầu một ngày làm việc như chưa từng có đêm thức trắng.

Đó là những lát cắt rất đặc biệt của dân văn phòng tại Hà Nội và TP.HCM trong sáng thứ Hai (20/7), ngay sau trận chung kết World Cup 2026. Sau một đêm cảm xúc cùng trái bóng, nhịp sống đầu tuần vốn gắn với họp hành, deadline và những dòng xe đông nghịt dường như chậm lại đôi chút. Người ngủ bù, người thong thả ăn sáng, người vẫn còn mải nhắn tin bàn luận về trận đấu cùng bạn bè. Một sáng thứ Hai hiếm hoi mà đam mê bóng đá đã tạo nên những "đặc quyền" rất khác ngày thường.

Mai là thứ Hai dân văn phòng vẫn vô tư thức trắng đêm xem World Cup

Với nhiều người hâm mộ, World Cup chỉ diễn ra bốn năm một lần, còn trận chung kết lại càng là cuộc hẹn khó bỏ lỡ. Thay vì chỉ chuẩn bị đồ ăn, nước uống hay hẹn bạn bè ra quán, không ít dân văn phòng năm nay còn lên sẵn "kịch bản" để vừa theo dõi trọn vẹn trận đấu, vừa không quá chật vật cho ngày làm việc đầu tuần.

Là nhân viên của một công ty truyền thông tại phường Gia Định (TP.HCM), Hồng Ngọc là một trong khoảng 10-15 nhân viên chọn thức trắng ngay tại văn phòng để theo dõi trận chung kết World Cup. Là người hâm mộ Messi nhiều năm, cô xem đây là trận đấu không thể bỏ lỡ. Điều đặc biệt là đây cũng là lần đầu tiên Hồng Ngọc ngủ lại công ty, nhưng không phải vì tăng ca hay chạy deadline. Thay vì tan làm rồi ai về nhà nấy, tối hôm đó, cả nhóm quyết định ở lại để cùng theo dõi trận đấu đến những phút cuối cùng.

Hồng Ngọc.

"Đây là lần đầu tiên mình ngủ lại công ty để xem bóng đá xuyên đêm và thật sự là một trải nghiệm rất lạ. Bình thường mình sẽ xem ở nhà hoặc ra quán cà phê, nhưng trận chung kết thì muốn làm một điều gì đó khác đi.

Công ty có sẵn màn hình lớn, hệ thống âm thanh tốt, không gian rộng nên trải nghiệm xem cũng không thua gì bên ngoài. Điều mình thích nhất là được xem cùng đồng nghiệp. Bình thường mỗi người một công việc, nhưng khi bóng lăn thì tất cả cùng hò hét, bình luận, ăn mừng hay tiếc nuối theo từng pha bóng. Với mình, đây chắc chắn là một trong những đêm xem bóng đáng nhớ nhất", cô bạn hào hứng chia sẻ.

Văn phòng quen thuộc bỗng "đổi công năng" thành điểm xem chung kết World Cup. Từ màn hình lớn, chỗ ngồi đến đồ ăn, nước uống đều đã được chuẩn bị sẵn từ trước để cả nhóm có thể yên tâm thức trắng cùng trận đấu. Không chỉ có địa điểm xem, nhóm nhân viên còn được công ty chuẩn bị sẵn đồ ăn, nước uống và khu vực nghỉ ngơi để mọi người có thể theo dõi trận đấu một cách thoải mái nhất: "Đồ ăn, bia, nước uống đều được chuẩn bị từ sớm. Máy lạnh bật sẵn, chỗ ngồi cũng rất thoải mái nên mọi người chỉ việc chờ đến giờ bóng lăn. Dù ai cũng buồn ngủ nhưng chẳng ai chịu rời màn hình. Mỗi người cổ vũ một đội nên những pha bóng nguy hiểm đều khiến cả văn phòng vỡ òa, có lúc la hét, có lúc nín thở rồi lại cười nói rôm rả."

Hồng Ngọc cùng các đồng nghiệp cùng thức trắng đêm xem bóng đá.

Trái cây, đồ uống,... được chuẩn bị đầy đủ.

Trong khi Hồng Ngọc chọn biến văn phòng thành nơi thức trắng cùng đồng nghiệp, Anh Dũng (ở Hà Nội) lại đón trận chung kết theo một cách quen thuộc hơn - ở nhà. Là người theo dõi Argentina và Messi nhiều năm, cậu cho biết gần như không thể thức xem trọn các trận đấu diễn ra rạng sáng trong suốt mùa giải vì vẫn phải đảm bảo công việc vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, với trận chung kết, đó là ngoại lệ.

Tối hôm đó, Anh Dũng chuẩn bị sẵn một ít đồ ăn vặt, nước uống rồi ngồi trước màn hình từ sớm. Không khí trong căn phòng khá yên tĩnh, nhưng điện thoại gần như không lúc nào ngừng sáng khi nhóm bạn liên tục nhắn tin, bình luận từng pha bóng. Dù xem một mình, cảm giác vẫn như đang hòa vào bầu không khí của hàng triệu người hâm mộ theo dõi trận chung kết.

Anh Dũng thức trắng đêm xem World Cup tại nhà.

4 năm mới có 1 lần, cứ "tới bến" đi

Để có thể theo dõi trọn vẹn trận đấu mà không phải thấp thỏm nghĩ đến chiếc đồng hồ báo thức sáng hôm sau, Anh Dũng cũng chủ động dùng một ngày nghỉ phép. Cậu bạn chia sẻ: "World Cup bốn năm mới có một lần, còn trận chung kết thì càng đặc biệt hơn, nhất là khi đội mình yêu thích góp mặt. Đổi một ngày nghỉ để có một trải nghiệm mà có lẽ nhiều năm sau mình vẫn còn nhớ thì hoàn toàn xứng đáng. Mình dùng ngày phép của mình nên cũng không ảnh hưởng đến công việc".

Thế nên, sáng thứ hai hôm nay diễn ra theo cách... lạ lắm. Thay vì bật dậy theo tiếng chuông báo thức hay lo kẹt xe giờ cao điểm, Anh Dũng ngủ thêm vài tiếng, dậy thong thả ăn sáng, pha một ly cà phê rồi mở lại những khoảnh khắc đáng nhớ của trận đấu. Với cậu bạn, điều đáng giá nhất không chỉ là được xem trọn 120 phút của trận chung kết, mà còn là có thêm thời gian để tận hưởng dư âm của một giải đấu đã chờ đợi suốt bốn năm.

"Cảm giác không phải nhìn đồng hồ hay lo kẹt xe khiến buổi sáng hôm đó rất thư thả. Một sáng thứ Hai vốn lúc nào cũng tất bật thì bỗng chậm lại, mình có thời gian tận hưởng niềm vui sau một trận đấu lớn" , Anh Dũng chia sẻ.

Dù tiếc nuối khi Argentina không thể lên ngôi vô địch, Anh Dũng vẫn cho rằng Tây Ban Nha hoàn toàn xứng đáng với chức vô địch: "Đội mình yêu thích thất bại nên cũng có chút buồn. Nhưng phải thừa nhận Tây Ban Nha chơi rất hay và xứng đáng giành cúp".

Trong khi Anh Dũng dành trọn buổi sáng để ngủ bù và tận hưởng một ngày nghỉ, Hồng Ngọc lại có một khởi đầu đầu tuần theo cách đặc biệt hơn: thức dậy ngay tại văn phòng sau đêm thức trắng cùng đồng nghiệp.

Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, cô và một số đồng nghiệp không trở về nhà mà nghỉ lại ngay tại công ty. Khu vực nghỉ ngơi với chăn, gối được chuẩn bị sẵn giúp cả nhóm chợp mắt vài tiếng trước khi bước vào ngày làm việc mới.

Sau khoảng hơn 5h sáng khi trận đấu kết thúc cũng là lúc nhiều người tranh thủ chợp mắt ở công ty để kịp 8h30 dậy làm việc như thường lệ.

Khoảng 8h30 sáng, mọi người lần lượt thức dậy, thay đồ, pha một ly cà phê rồi trở lại bàn làm việc như thường lệ. Một đêm gần như không ngủ khiến ai cũng có chút mệt mỏi, nhưng dư âm của trận chung kết vẫn là chủ đề xuyên suốt những câu chuyện đầu giờ.

"Mình vẫn là team Messi nên tất nhiên cũng có chút tiếc nuối. Nhưng phải công nhận đây là một trận đấu rất cuốn. Đến gần cuối trận thì mắt díp lại vì buồn ngủ nhưng vẫn cố xem đến giây cuối cùng, vì không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào.

Sau trận, mình và một số đồng nghiệp nghỉ lại ngay tại văn phòng. Công ty có khu vực nghỉ ngơi với mền, gối đầy đủ nên cũng khá thoải mái. Sáng khoảng 8h30, mọi người thay đồ, uống ly cà phê rồi bắt đầu công việc như bình thường. Thức trắng xem chung kết thì không tránh khỏi đuối thật, nhưng với mình đó là kiểu 'mệt nhưng rất đáng'." , cô chia sẻ.

Khung cảnh văn phòng sáng thứ hai vào lúc 7h.

Trong khi đó, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội - Kiên Vũ cảm thấy sáng thứ Hai lại dễ chịu hơn nhờ một thay đổi nhỏ từ công ty. Ngay từ cuối tuần, nơi Kiên Vũ làm việc đã thông báo lùi giờ check-in sáng thứ Hai sang 9h30, muộn hơn một tiếng so với thường lệ. Với một người hâm mộ Tây Ban Nha, đây gần như là "món quà" bất ngờ sau đêm chung kết.

Kiên vũ nói rằng một tiếng đồng hồ không làm thay đổi quá nhiều lịch làm việc, nhưng đủ để sáng đầu tuần bớt vội vã hơn sau một đêm gần như thức trắng: "Trận đấu kết thúc gần 5h sáng nên có thêm một tiếng nghỉ ngơi cũng quý lắm. Nhưng thật ra lúc đó mình cũng khó ngủ vì đội mình vô địch. Đến sáng vẫn còn nhắn tin trong nhóm bạn để bàn về trận đấu, cảm giác vui đến mức không muốn ngủ luôn. Mình cảm thấy đây là một sáng thứ Hai rất đặc biệt. Bình thường đầu tuần là lúc mọi người tất bật nhất, còn hôm đó lại bắt đầu bằng một đêm không ngủ và dư âm của một trận chung kết đáng nhớ."

8h30 sáng thứ 2 công ty của Kiên Vũ không có ai...

Các nhân viên được cho chấm công lúc 9h30, tức là muộn hơn 1 tiếng so với bình thường.

Dù bắt đầu tuần mới theo những cách khác nhau, từ ngủ lại văn phòng, xin nghỉ phép đến được lùi giờ làm, tất cả đều có một điểm chung: dành trọn một đêm cho trận chung kết World Cup. Và có lẽ, phải thêm bốn năm nữa, dân văn phòng mới lại có một sáng thứ Hai đặc biệt như thế.