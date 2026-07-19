JSOL, Bùi Công Nam "cháy" cùng hàng nghìn khán giả trước giờ bóng lăn ở chung kết World Cup

Bạn đã sẵn sàng chờ xem Chung kết World Cup chưa?

Người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới đang cùng hướng về trận chung kết FIFA World Cup 2026 - trận đấu khép lại hành trình kéo dài suốt một tháng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tại TP.HCM, không khí ấy đã nóng lên từ rất sớm với siêu sự kiện 24h Trọn Vẹn Cảm Xúc diễn ra tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (KĐT mới Thủ Thiêm), nơi hàng nghìn khán giả cùng hội tụ để sống trọn từng khoảnh khắc trước giờ bóng lăn.

Diễn ra liên tục từ 8h ngày 19/7 đến 8h ngày 20/7, chương trình mang đến chuỗi hoạt động trải nghiệm lấy cảm hứng từ bóng đá như khu vận động, không gian giao lưu cộng đồng, camping, ẩm thực và các sân khấu biểu diễn. Và điểm nhấn của đêm chung kết là chương trình truyền hình trực tiếp Trọn Vẹn Cảm Xúc Cùng FIFA World Cup 2026 do Coca-Cola phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) thực hiện, quy tụ các nghệ sĩ, khách mời và những gương mặt trẻ của bóng đá Việt Nam trong hành trình lan tỏa tình yêu với môn thể thao vua.

Sau phần giao lưu và biểu diễn, hàng nghìn người hâm mộ sẽ cùng hướng về màn hình LED cỡ lớn để theo dõi trực tiếp trận chung kết FIFA World Cup 2026, khép lại ngày hội bóng đá bằng những cảm xúc trọn vẹn nhất.

Từ 21h - 23h tối nay, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật diễn biến trong khuôn khổ siêu sự kiện 24h Trọn Vẹn Cảm Xúc, mang đến không khí nóng nhất từ sân khấu, khu trải nghiệm và những khoảnh khắc hàng nghìn cổ động viên cùng đếm ngược tới trận đấu được chờ đợi nhất hành tinh.

22h10: Bùi Công Nam mang thông điệp đầy cảm xúc với Tôi Phi Thường

Sau phần trình diễn Tôi Phi Thường, Bùi Công Nam cũng chia sẻ trải nghiệm được trực tiếp xem World Cup tại Mỹ.

"Có rất nhiều điều khác biệt khi xem trực tiếp bên Mỹ. Mình được thấy con người thật, trái banh thật, Messi thật, cảm giác rất tuyệt vời. Lúc đó Nam xem trong sân có máy lạnh nên mọi thứ rất dễ chịu, nhưng thực sự thiếu một điều là bình luận viên. Mỗi lần có cú sút, không ai hô hết, mọi người chỉ ôm nhau thôi nên mình cảm thấy thiếu thiếu điều đó. Còn hàng ngàn khán giả có mặt ở đây hôm nay thì thực sự rất tuyệt vời" - Bùi Công Nam tiết lộ.

Trước phần trình diễn, Bùi Công Nam giao lưu cùng MC Khánh Vy với màn tung hứng đầy dí dỏm. Nam ca sĩ tưởng tượng Khánh Vy là "thần tượng" của mình để gửi lời yêu và tiếp nối là ca khúc I Love You.

22h05: Phóng sự Bóng Đá Thay Đổi Cuộc Sống

Bóng đá không chỉ là những trận cầu trên sân cỏ, mà còn là động lực thay đổi cuộc sống của rất nhiều người.

Qua 4 câu chuyện giàu cảm xúc, phóng sự đưa khán giả gặp gỡ những con người đã tìm thấy niềm vui, sự tự tin và hy vọng nhờ trái bóng tròn: từ đội bóng đá nữ dân tộc, những bạn trẻ khuyết tật, các cô chú lớn tuổi vẫn bền bỉ theo đuổi đam mê, đến dự án Bóng Đá Mơ Ước chắp cánh ước mơ cho trẻ em vùng cao. Chị Đặng Thị Lò xúc động kể: "Làm đến chiều là rủ nhau lên sân tập, có hôm sáng còn không kịp ăn cơm nhưng ai cũng cố gắng vì yêu bóng đá".

Chương trình cũng giới thiệu dự án "Bóng đá mơ ước" do một bạn trẻ khởi xướng, với mong muốn chắp cánh ước mơ cho trẻ em vùng cao thông qua trái bóng tròn. Sau 6 năm hoạt động, dự án đã đồng hành và hỗ trợ hàng nghìn trẻ em tại nhiều địa phương trên cả nước.

Phóng sự tiếp tục khắc họa những đổi thay tích cực mà bóng đá mang lại, không chỉ về sức khỏe mà còn ở tinh thần và niềm tin vào cuộc sống. Đằng sau mỗi giấc mơ trên sân cỏ là những nỗ lực bền bỉ của những con người bình dị, ngày ngày vượt qua khó khăn để theo đuổi đam mê.

21h54: Tiết mục trình diễn đến từ JSOL khuấy động không khí, mở màn chương 2 - Hai Chiều Cảm Xúc

Tiếp nối chương trình, JSOL xuất hiện trong tiếng reo hò của đông đảo khán giả. Nam ca sĩ mở đầu phần trình diễn với Tính Lười, mang đến bầu không khí trẻ trung, sôi động. Nhiều người hâm mộ không ngần ngại hòa giọng theo những câu hát quen thuộc, khiến sân khấu càng thêm bùng nổ.

JSOL tiếp tục chinh phục khán giả với Dán Mắt và Sao Hạng A. Giai điệu bắt tai cùng màn trình diễn giàu cảm xúc của nam ca sĩ nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt. Không khí tại sự kiện vì thế càng trở nên cuồng nhiệt trước thời khắc trận chung kết World Cup chuẩn bị diễn ra.

21h50: MC Hoàng Rapper giao lưu với gia đình danh thủ Hồng Sơn và gia đình diễn viên Lê Khánh

Nếu sân khấu là nơi bùng nổ cảm xúc thì khu vực Camping là tọa độ chill không thể bỏ lỡ của sự kiện. Tại đây, khán giả được khám phá những khu lều do các gia đình tự tay trang trí, hòa mình vào không khí cổ vũ bóng đá, thưởng thức ẩm thực và tham gia hàng loạt hoạt động giao lưu.

Đặc biệt, màn xuất hiện bất ngờ của các khách mời được yêu mến như gia đình danh thủ Hồng Sơn và gia đình diễn viên Lê Khánh mang đến nhiều khoảnh khắc thú vị. Hai gia đình cùng chia sẻ về thói quen quây quần xem bóng đá, hào hứng "chia phe" cổ vũ hai đội tuyển khác nhau và còn vui vẻ hẹn nhau một bữa sáng sau trận đấu dành cho bên dự đoán sai. Màn giao lưu khiến khán giả thích thú, đồng thời gợi nhắc rằng bóng đá không chỉ là câu chuyện của chiến thắng hay thất bại, mà còn là dịp để các thành viên trong gia đình ngồi lại bên nhau, cùng hò reo, trò chuyện và tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ. Chính điều đó cũng là tinh thần mà khu Camping của sự kiện muốn lan tỏa.

Diễn viên Lê Khánh chia sẻ: "Lần đầu tiên mình được trải nghiệm cảm giác tận hưởng tuyệt vời như thế này, mọi thứ đều hoàn hảo. Cũng là lần đầu tiên Khánh được gần gũi với mọi người như vậy. Bóng đá kết nối tất cả chúng ta, dù chúng ta là ai, đến từ đâu, thì đều có thể hòa chung cảm xúc và cùng hướng đến trận chung kết World Cup giữa Argentina và Tây Ban Nha".

Gia đình danh thủ Hồng Sơn cũng có mặt tại sự kiện để hòa chung không khí trước trận chung kết. Gửi lời chào đến người hâm mộ, cựu tuyển thủ chúc tất cả sẽ có một đêm trọn vẹn cảm xúc. Anh cho biết sự kết hợp giữa âm nhạc và bóng đá trong chương trình mang đến trải nghiệm rất đặc biệt. Chia sẻ về đội bóng mình yêu thích, Hồng Sơn tiết lộ: "Mình cổ vũ Tây Ban Nha, còn vợ thì ủng hộ Argentina. Đó cũng là điều thú vị của bóng đá".

21h38: HURRYKNG xuất hiện khuấy động bầu không khí

Nam rapper mở màn bằng ca khúc Một Công Đôi Việc, nhanh chóng khuấy động bầu không khí khi cả khu vực fanzone đồng loạt nhún nhảy và hát theo từng câu rap quen thuộc.

Không để năng lượng hạ nhiệt, HURRYKNG tiếp tục gửi tặng khán giả Hẹn Em Dưới Ánh Trăng, Airplane Mode x Walk. Nhiều người cùng cầm lightstick, tạo nên khung cảnh lung linh giữa đêm chung kết World Cup. Phần trình diễn nhận được những tràng pháo tay và tiếng hò reo không ngớt từ khán giả có mặt tại sự kiện.

21h32: Phóng sự Bóng Đá Và Hơn Thế Nữa kể những câu chuyện vượt khỏi sân cỏ

Hơn một tháng qua, bóng đá đã trở thành một phần trong nhịp sống của hàng triệu người Việt. Từ những cuộc hẹn xem bóng đá, những màn dự đoán tỉ số đến những đêm thức trắng chờ đón các trận cầu, không khí bóng đá hiện diện ở khắp nơi.

Trong văn phòng, quán cà phê, sân vận động, quán ăn hay cả những điểm cầu vùng cao, người hâm mộ cùng dõi theo từng pha bóng. Những tiếng reo hò, cái ôm, giọt nước mắt hay những cuộc tranh luận sau trận đấu đã tạo nên bức tranh cảm xúc đầy màu sắc.

Và hơn cả một môn thể thao, bóng đá đã trở thành sợi dây kết nối hàng triệu trái tim. Khép lại phóng sự là hình ảnh người hâm mộ tiếp tục cổ vũ đội tuyển U17 Việt Nam, một đội bóng trẻ mang theo khát vọng lớn

21h25: buitruonglinh giao lưu và tham gia minigame cùng MC Khánh Vy - Hoàng Rapper

Bùi Trường Linh cho biết anh rất thích xem bóng đá và không giấu được sự phấn khích trước bầu không khí cuồng nhiệt của khán giả: "Nhiệt độ ở đây hừng hực, mọi người tràn đầy năng lượng." Bùi Trường Linh bày tỏ, mỗi người đều có quyền dành tình yêu cho một đội tuyển mình yêu thích. Riêng anh dí dỏm: "Trái tim mình theo đội nào đá hay hơn thì đội đó sẽ thắng".

21h19: buitruonglinh xuất hiện cùng hàng loạt bản hit

Không khí tại sự kiện nhanh chóng được hâm nóng khi MONO xuất hiện trên sân khấu với loạt tiết mục ấn tượng như Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời, Đường Tôi Chở Em Về.

Những giai điệu ý nghĩa nhưng cũng không kém phần trẻ trung cùng phần trình diễn giàu năng lượng đã khuấy động hàng nghìn khán giả có mặt tại sự kiện, mở màn cho chuỗi hoạt động của đêm hội trước giờ bóng lăn.

21h10: Trọn Vẹn Cảm Xúc Cùng FIFA World Cup 2026 chính thức bắt đầu với Chương 1 - Lan Tỏa Cảm Xúc

Từ những buổi hẹn xem bóng đá cùng bạn bè, những màn dự đoán tỷ số, cho đến các cuộc tranh luận sôi nổi sau mỗi trận đấu, FIFA World Cup 2026 đã trở thành một phần trong nhịp sống của hàng triệu người hâm mộ suốt hơn một tháng qua.

Mở đầu chương trình là Chương 1 với chủ đề Lan Tỏa Cảm Xúc, tái hiện hành trình mà bóng đá đã kết nối con người vượt qua mọi khoảng cách. Đây cũng là lời chào mở màn cho đêm hội, nơi khán giả cùng nhìn lại bầu không khí cuồng nhiệt đã bao trùm mùa World Cup trước khi bước vào trận chung kết được mong chờ nhất.

Bộ đôi MC Khánh Vy và Hoàng Rapper xuất hiện và tạo nên không khí bùng nổ với màn hô tên Argentina và Tây Ban Nha, mang đến thông điệp: "Hơn cả thể thao, đây là nơi con người xích lại gần nhau hơn, nơi những trái tim cùng chung một nhịp đập".

Tiếp nối là video mở màn mang tên 24h Trọn Vẹn Trải Nghiệm, tái hiện hành trình cảm xúc của người hâm mộ với 31 cung bậc đối lập, từ hồi hộp, mong chờ, thất vọng đến vui mừng, vỡ òa. Đoạn phim hâm nóng bầu không khí, đồng thời mở ra không gian của một đêm hội kết hợp giữa âm nhạc, trải nghiệm văn hóa đa sắc và sự háo hức chờ đón trận chung kết.

20h58: Không khí náo nhiệt tại Công viên Bờ sông Sài Gòn