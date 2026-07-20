Chuyện tình như phim của thủ môn Argentina: Đi ăn nhà hàng cưới luôn con gái chủ quán!

Dù Argentina đã không giành được chức vô địch World Cup 2026 nhưng Emiliano Martínez vẫn gây ấn tượng với màn trình diễn xuất sắc.

Thủ thành Emiliano Martínez một lần nữa gây ấn tượng trong trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina - Tây Ban Nha. Nhiều pha cứu thua xuất thần, bản lĩnh trong khung gỗ và tinh thần thép giúp anh tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới.

Emiliano Martínez

Thế nhưng, phía sau hình ảnh đầy máu lửa trên sân cỏ là một Emiliano rất khác: một người chồng, người cha luôn dành gia đình ở vị trí quan trọng nhất. Và bên cạnh anh suốt hơn một thập kỷ qua là Amanda "Mandinha" Gama - người phụ nữ đã đồng hành cùng Emiliano từ những ngày cả hai còn là thiếu niên ở London (Anh).

Khi còn là một chàng trai trẻ, Emiliano Martínez rời quê hương Argentina để sang Anh theo đuổi giấc mơ bóng đá trong màu áo CLB Arsenal. Chính tại London, định mệnh đã đưa anh gặp Amanda Gama, cô gái sinh ra tại Anh, mang trong mình hai dòng máu Bồ Đào Nha và Brazil.

Lần đầu gặp nhau diễn ra tại nhà hàng của bố mẹ Amanda. Khi còn học đại học, cô thường tranh thủ làm thêm vào cuối tuần tại đây. Trong khi đó các cầu thủ Arsenal là khách quen của nhà hàng và Emiliano cũng thường xuyên ghé cùng các đồng đội.

Điều thú vị là cả hai đều quá nhút nhát để bắt chuyện. Amanda từng kể rằng mỗi lần chạm mặt, Emiliano đều vội vàng quay đi nơi khác. Còn Emiliano sau này thừa nhận anh đơn giản chỉ... quá ngại để nói chuyện với cô gái mình thích. Thậm chí có thời điểm Amanda còn tưởng chàng thủ môn trẻ là người kiêu ngạo vì chẳng bao giờ chủ động chào hỏi.

Mãi sau đó, Emiliano mới nhắn tin giải thích rằng anh chỉ quá rụt rè, rồi lấy hết can đảm mời Amanda đi uống cà phê. Cuộc hẹn ấy không chỉ trở thành mối tình đầu của anh mà điểm khởi đầu cho chuyện tình kéo dài hơn 13 năm qua.

Emiliano Martínez và vợ đã ở cạnh nhau từ năm 2013

Ở thời điểm mới yêu Amanda, Emiliano vẫn chưa phải cái tên nổi tiếng. Suốt nhiều năm khoác áo CLB Arsenal, anh liên tục được đem cho mượn tới nhiều đội bóng khác để tích lũy kinh nghiệm. Có lúc tương lai của anh vô cùng bấp bênh khi không thể cạnh tranh suất bắt chính. Amanda là người ở bên chứng kiến toàn bộ hành trình ấy.

Trong khi Emiliano kiên trì theo đuổi sự nghiệp sân cỏ, Amanda cũng xây dựng con đường riêng. Cô thành lập công ty thiết kế nội thất Mi Sueños Kids, chuyên thiết kế phòng ngủ và phòng vui chơi cao cấp dành cho trẻ em, đồng thời điều hành cửa hàng kinh doanh đồ trẻ em tại Anh.

Cả hai lựa chọn cùng phát triển sự nghiệp thay vì phụ thuộc vào thành công của người còn lại.

Ngày 22/5/2017, Emiliano và Amanda chính thức kết hôn tại Brocket Hall, một dinh thự nổi tiếng ở nước Anh. Trong chia sẻ trên mạng xã hội, Amanda từng gọi chồng là "người bạn tâm giao" và cũng là "người bạn thân nhất" của mình.

Chỉ một năm sau lễ cưới, gia đình nhỏ đón con trai đầu lòng Santiago (Santi). Năm 2021, con gái Ava chào đời, hoàn thiện tổ ấm của cặp đôi.

Gia đình nhỏ của Emiliano Martínez

Hiện nay, dù lịch thi đấu dày đặc, Emiliano vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên vợ con trên mạng xã hội. Không ít lần người hâm mộ bắt gặp hình ảnh anh vui đùa với các con hay cùng gia đình tận hưởng những kỳ nghỉ hiếm hoi.

Một trong những câu chuyện được người hâm mộ nhắc đến nhiều nhất về gia đình Emiliano Martínez diễn ra tại World Cup 2022.

Trước khi anh lên đường cùng tuyển Argentina, Amanda đã đưa cho chồng 2 món đồ chơi nhồi bông của các con: chú chim cánh cụt của Santi và chú hươu cao cổ của Ava. Không phải những lá bùa phong thủy hay món đồ đắt tiền, đó đơn giản là hai món đồ chơi gắn với gia đình nhỏ của họ.

Emiliano mang chúng theo suốt giải đấu và đến nay vẫn giữ trong phòng thay đồ. Anh từng chia sẻ rằng mỗi lần nhìn thấy chúng trước giờ thi đấu, anh lại có thêm động lực vì biết gia đình luôn ở phía sau.

Amanda cũng từng nói với chồng một câu đơn giản nhưng đầy niềm tin: “Anh sẽ mang chiếc cúp vàng về nhà”. Năm đó, sau 40 ngày xa gia đình, Emiliano thực sự trở về với chiếc cúp vàng World Cup 2022 và danh hiệu Găng tay Vàng trong tay.

Mỗi người có một sự nghiệp riêng nhưng vẫn đồng hành cùng nhau trong mọi khoảnh khắc

Tại World Cup 2026, Emiliano Martínez tiếp tục là nhân tố không thể thiếu trong hành trình bảo vệ ngôi vương của đội tuyển Argentina tại Mỹ. Thậm chí dù đang gãy một ngón tay, thủ môn này vẫn vững vàng trong khung thành, trở thành lá chắn hữu hiệu cuối cùng của Argentina.