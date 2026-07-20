Clip 1 phút 18s của Ngọc Loan gây chú ý

Không phải video khoe đồ hiệu, du lịch hay cuộc sống xa hoa, đoạn clip dài chỉ hơn một phút ghi lại cảnh cắm hoa của Ngọc Loan lại bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Điều khiến nhiều người dừng lại xem đến cuối không chỉ là bình hoa thành phẩm mà còn là gu thẩm mỹ tinh tế cùng cách biến những bông hướng

Mới đây, Ngọc Loan chia sẻ trên trang cá nhân đoạn reel dài 1 phút 18 giây với dòng trạng thái đầy hào hứng: "Cảnh báo có trend. Hoa hướng dương mà bỏ cánh trong nó art thế nào ấy, mỗi tội mua trúng hoa hơi bé. Cùng Loan cắm 1 bình hoa tone xanh nha".

Đoạn video nhanh chóng thu hút lượng lớn lượt xem và tương tác. Không ít người thừa nhận ban đầu chỉ tò mò vì thấy tiêu đề "hoa hướng dương bỏ cánh", nhưng càng xem càng bị cuốn vào từng công đoạn cắm hoa của "phú bà" sinh năm 1993.

Điểm thú vị nằm ở chỗ, thay vì giữ nguyên những bông hướng dương rực rỡ như cách cắm truyền thống, Ngọc Loan tỉ mỉ tách bớt phần cánh vàng, chỉ giữ lại phần nhụy cùng một số lớp cánh để tạo cảm giác mềm mại và hiện đại hơn. Khi kết hợp với các loại lá và hoa phụ có gam xanh như cỏ, hoa loa kèn đuối cáo (nến sa mạc), cẩm tú cầu xanh,... bình hoa mang đến tổng thể vừa tối giản vừa sang trọng, đúng tinh thần đang được nhiều người yêu thích.

Nhiều cư dân mạng nhận xét nếu không xem quá trình thực hiện, họ khó tin đây là hoa hướng dương bởi thành phẩm mang diện mạo hoàn toàn khác.

Điều khiến đoạn clip được yêu thích còn đến từ cách Ngọc Loan cắm hoa khá nhẹ nhàng, không cầu kỳ hay phô diễn kỹ thuật. Mỗi thao tác đều chậm rãi, từ cắt cành, lựa chiều hoa đến sắp xếp bố cục, tạo cảm giác như đang xem một video chữa lành sau một ngày bận rộn.

Phần bình luận dưới video nhanh chóng trở thành nơi nhiều người dành lời khen cho gu thẩm mỹ của cô.

Không ít tài khoản để lại những bình luận như:

"Đẹp quá, mở lớp dạy cắm hoa đi chị".

"Nhìn đơn giản mà sao sang thế".

"Đúng là có gu, cùng một bó hoa mà người có mắt thẩm mỹ cắm khác hẳn".

"Xin chiếc workshop cắm hoa cuối tuần".

Có người còn hài hước nói rằng xem xong clip chỉ muốn chạy ngay ra chợ mua hoa hướng dương về thử làm theo.

@ngocloantran

Thực tế, với những người thường xuyên theo dõi Ngọc Loan, đây không phải lần đầu cô gây ấn tượng bằng những video cắm hoa.

Bên cạnh hình ảnh một người phụ nữ thành đạt, cuộc sống đủ đầy, Ngọc Loan nhiều lần chia sẻ niềm yêu thích với hoa tươi và việc trang trí không gian sống. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải những bình hoa được tự tay thực hiện với nhiều phong cách khác nhau, từ hoa hồng, tulip, mẫu đơn đến cẩm tú cầu hay hoa theo mùa.

Điểm chung trong các bình hoa của Ngọc Loan là không quá nhiều màu sắc nhưng luôn tạo cảm giác thanh lịch. Cô thường ưu tiên bảng màu nhẹ, bố cục thoáng và chú trọng sự hài hòa với không gian sống. Có lẽ vì vậy mà mỗi khi chia sẻ một video cắm hoa, Ngọc Loan đều nhận được sự quan tâm của đông đảo người yêu thích lối sống tinh tế.

Thời gian gần đây, cắm hoa cũng đang trở thành một trong những thú vui được nhiều người lựa chọn. Không chỉ đơn thuần để trang trí nhà cửa, nhiều người xem đây là cách giúp bản thân thư giãn, giảm căng thẳng và tìm lại sự cân bằng sau những giờ làm việc.

Chỉ cần dành khoảng 20-30 phút bên một bình hoa, lựa từng cành, chỉnh từng chiếc lá cũng đủ để nhịp sống chậm lại. Có lẽ chính cảm giác ấy khiến những video cắm hoa luôn nhận được nhiều sự yêu thích trên mạng xã hội.

Riêng với clip của Ngọc Loan, nhiều người còn đánh giá cao ở cách cô biến một xu hướng đang viral thành sản phẩm mang dấu ấn cá nhân. Thay vì làm theo hoàn toàn, người đẹp điều chỉnh màu sắc, tỷ lệ và cách phối hoa để phù hợp với phong cách của mình.

Đặc biệt, bình hoa tông xanh với điểm nhấn là những bông hướng dương đã tách cánh tạo cảm giác vừa lạ mắt vừa thanh lịch, khác với hình ảnh rực rỡ quen thuộc của loài hoa này. Điều đó cũng cho thấy cắm hoa không nhất thiết phải tuân theo một khuôn mẫu cố định. Chỉ cần một chút sáng tạo, mỗi người đều có thể tạo nên một bình hoa mang cá tính riêng.

Sau hơn một phút ngắn ngủi, đoạn video không chỉ truyền cảm hứng cho những người yêu hoa mà còn khiến nhiều người nhận ra rằng cái đẹp đôi khi đến từ những điều rất giản dị. Một bó hoa mua ngoài chợ, vài chiếc lá xanh và một chiếc bình thủy tinh cũng có thể trở thành điểm nhấn cho cả căn phòng nếu được đặt vào đúng vị trí và sắp xếp bằng sự tinh tế.

Có lẽ vì thế mà thay vì chỉ khen bình hoa đẹp, rất nhiều bình luận dưới video lại đồng loạt nhắn nhủ Ngọc Loan một điều giống nhau: "Chị mở lớp dạy cắm hoa đi!". Một lời khen vừa hài hước nhưng cũng cho thấy sức hút của đoạn clip đời thường này không nằm ở độ cầu kỳ, mà ở khả năng truyền cảm hứng để người xem cũng muốn tự tay cắm cho mình một bình hoa thật đẹp.