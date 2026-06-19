Mâm cỗ cúng Tết Đoan Ngọ 5/5 đậm mùi "luxury": Ngọc Loan dẫn đầu đường đua, 1 mẹ đảm gây choáng vì độ đầu tư

Ai cũng đảm đang, khéo léo vậy trời!

Tết Đoan Ngọ (Tết “diệt sâu bọ”) từ lâu đã là một trong những ngày lễ truyền thống quen thuộc trong đời sống người Việt. Mâm cúng ngày "diệt sâu bọ" thường gắn liền với những thức quà dân dã như cơm rượu nếp, mận, vải hay bánh gio. Bên cạnh đó, mâm cỗ cúng Tết Đoan Ngọ còn được "nâng cấp" lên một tầm cao mới về mặt thẩm mỹ khi chuẩn bị thêm các loại hoa quả theo mùa, xôi tạo hình đẹp mắt, bánh trái thủ công và hoa tươi được sắp đặt chỉn chu như một tác phẩm nghệ thuật.

Vì vậy sáng 5/5 Âm lịch, dạo một vòng quanh MXH và các hội nhóm thảo luận chuyện nội trợ nhà cửa, không khó để bắt gặp không khí rộn ràng, tất bật trong ngày Tết Đoan Ngọ.

Bên dưới các bài đăng, nhiều cư dân mạng không ngớt lời khen ngợi trước sự khéo léo của hội mê nội trợ. Không ít người cho rằng Tết Đoan Ngọ ngày nay không chỉ là dịp gìn giữ phong tục truyền thống mà còn là cơ hội để mỗi người thể hiện tình yêu với căn bếp, với gia đình và những giá trị văn hóa được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Được biết đến là người yêu thích nấu nướng, chăm sóc tổ ấm và thường xuyên chia sẻ những góc nhà đẹp mắt, "phú bà" Ngọc Loan tiếp tục khiến dân tình trầm trồ khi khoe mâm cúng Tết Đoan Ngọ được chuẩn bị công phu. Từ cách lựa chọn bánh trái, bày biện hoa tươi đến phối màu tổng thể đều mang lại cảm giác hài hòa, sang trọng nhưng vẫn giữ được nét truyền thống (Ảnh: Ngọc Loan Trần)

MC Mai Ngọc cập nhật một góc mâm thờ cùng chú thích ngắn gọn: Tết Đoan Ngọ 2026 (Ảnh: Mai Ngọc)

Như thường lệ, mẹ đảm nổi tiếng Loan Trần khoe mâm cỗ cúng đầy đặn. Ngoài các thức cúng truyền thống, cô còn bày biện thêm quất hồng bì, xôi cốm, bánh cốm, hoa cau, hoa nhài,... (Ảnh: Loan Trần)

Mâm cỗ cúng của một mẹ đảm cũng gây trầm trồ vì quá đẹp mắt (Ảnh: Minh Thuỷ)

Mâm cỗ cúng Tết Đoan Ngọ này gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và tính thẩm mỹ cao, với tông màu rực rỡ nhưng vẫn rất thanh nhã (Ảnh: Cherry Ly)