Hiện tượng Erling Haaland tại World Cup 2026: Hàng trăm cha mẹ đặt tên con theo thần tượng, sức hút vượt Ronaldo và Messi

World Cup 2026 không chỉ giúp Erling Haaland tỏa sáng trên sân cỏ mà còn tạo nên sức ảnh hưởng hiếm có ngoài đời thực, với hàng loạt em bé mang tên anh và lượng người hâm mộ tăng kỷ lục.

Cỗ máy ghi bàn của Na Uy, Erling Haaland, đang tận hưởng làn sóng nổi tiếng trong suốt giải đấu bóng đá lớn nhất thế giới năm 2026. Ngôi sao thể thao này đã ghi bảy bàn thắng trong bốn lần ra sân ở World Cup 2026 và giúp đội tuyển Na Uy lần đầu tiên lọt vào tứ kết.

Người hâm mộ Erling Haaland ở Peru thậm chí còn đặt tên con theo tên anh, với 468 trường hợp mang họ của chàng trai 25 tuổi này, theo thống kê của cục dân số quốc gia.

Theo thông báo, có thêm 91 trẻ sơ sinh khác mang tên đầy đủ là Erling Haaland.

Erling Haaland

"Những ngôi sao bóng đá khác nhau là nguồn cảm hứng cho người Peru đăng ký tên cho con cái của họ bằng những cái tên này," người phát ngôn của cơ quan đăng ký, Ivan Torres, nói với Đài truyền hình Panamericana.

Ông Torre cho biết, hầu hết trẻ sơ sinh người Peru được đặt tên theo Haaland đều được đăng ký trong những tuần sau khi World Cup khai mạc, và con số này tăng vọt khi Na Uy tiến vào tứ kết.

Cơn sốt bóng đá đã truyền cảm hứng cho các bậc cha mẹ ở Peru trong quá khứ, với 3.402 người được sinh ra ở nước này mang tên Messi - trong đó có 292 người mang tên đầy đủ của ngôi sao người Argentina Lionel Messi. Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha có 1.185 người Peru trùng tên, trong khi 1.241 người khác mang họ Yamal, đặt theo tên cầu thủ nổi tiếng Lamine Yamal của Tây Ban Nha. Có đến 33.809 cái tên được đặt theo tên của Neymar, cầu thủ người Brazi.

Với Erling Haaland, những màn trình diễn bùng nổ đã đưa tiền đạo 26 tuổi trở thành một trong những gương mặt được nhắc đến nhiều nhất tại World Cup 2026. Chỉ trong khoảng một tháng diễn ra giải đấu trên đất Mỹ, lượng người theo dõi anh trên các nền tảng mạng xã hội tăng từ 40 triệu lên 62 triệu (tính đến ngày 11/7), tương đương mức tăng hơn 50%. Đây cũng là một trong những cầu thủ có lượng người theo dõi tăng mạnh nhất giải đấu, vượt xa Cristiano Ronaldo (khoảng 10 triệu người theo dõi mới) và Lionel Messi hay Kylian Mbappé (khoảng 5 triệu), dù họ đều khoác áo những đội tuyển giàu truyền thống hơn.

Theo France 24