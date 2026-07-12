Messi và Haaland yêu đương giống nhau thế!

Không chỉ là những cầu thủ hàng đầu trong làng bóng đá, Lionel Messi và Erling Haaland có nhiều điểm giống nhau hơn bạn nghĩ.

Trên sân cỏ, Lionel Messi và Erling Haaland đại diện cho hai thế hệ, hai phong cách chơi bóng và hai hình mẫu tiền đạo rất khác nhau. Một người là thiên tài kỹ thuật đã chinh phục gần như mọi danh hiệu cao quý, người còn lại là "cỗ máy săn bàn" đang thống trị bóng đá châu Âu.

Nhưng phía sau ánh hào quang ấy, cả hai lại có một điểm chung rất thú vị trong chuyện tình yêu. Cả hai đều yêu cô bạn quen từ thuở nhỏ, cùng nhau trưởng thành qua nhiều năm, trở thành cha trước khi tổ chức hôn lễ và luôn coi gia đình là điểm tựa lớn nhất trong sự nghiệp.

Chuyện tình với cô bạn từ thuở ấu thơ

Tình yêu của Messi và Antonela Roccuzzo gần như đã trở thành một biểu tượng của làng bóng đá. Hai người quen nhau từ khi mới khoảng 5 - 6 tuổi tại thành phố Rosario (Argentina), thông qua Lucas Scaglia - anh họ của Antonela và cũng là bạn thân thời thơ ấu của Messi. Khi ấy, Messi thường xuyên sang nhà Lucas chơi bóng và gặp Antonela. Thậm chí, nhiều câu chuyện được truyền thông Argentina kể lại rằng cậu bé Messi từng nói với bạn bè: một ngày nào đó Antonela sẽ trở thành bạn gái của mình.

Cuộc sống sau đó đưa họ đi theo hai hướng khác nhau. Năm 13 tuổi, Messi sang Tây Ban Nha gia nhập lò đào tạo Barcelona, còn Antonela ở lại Argentina tiếp tục việc học. Họ giữ liên lạc qua email, tin nhắn rồi chính thức hẹn hò sau khi gặp lại vào năm 2007.

Messi và Antonela đã bên nhau từ khi còn là những đứa trẻ

Erling Haaland và Isabel Haugseng Johansen cũng có một khởi đầu tương tự. Cả hai cùng lớn lên tại thị trấn Bryne (Na Uy), cùng tập luyện bóng đá từ nhỏ trong màu áo CLB Bryne FK. Haaland theo đội nam, còn Isabel từng là cầu thủ của đội nữ và được đánh giá là khá triển vọng. Tình bạn kéo dài nhiều năm dần phát triển thành tình yêu khi cả hai cùng trưởng thành.

Khi Haaland lần lượt chuyển sang Molde, Red Bull Salzburg, Borussia Dortmund rồi Manchester City, Isabel vẫn âm thầm đồng hành. Chỉ đến khi tiền đạo người Na Uy gia nhập Man City năm 2022, chuyện tình của họ mới được công chúng biết đến nhiều hơn.

Haaland và bạn gái cùng lớn lên tại thị trấn Bryne (Na Uy)

Có nửa kia cực kỳ nổi tiếng nhưng cả Antonela và Isabel đều không phải hình mẫu WAG thích trở thành tâm điểm truyền thông.

Antonela có công việc kinh doanh riêng, hoạt động trên mạng xã hội nhưng luôn dành phần lớn thời gian cho gia đình. Từ Barcelona, Paris đến Miami, cô cùng 3 con luôn xuất hiện trên khán đài trong những trận đấu quan trọng nhất của Messi.

Isabel còn kín tiếng hơn. Cô gần như không chia sẻ chuyện tình cảm lên mạng xã hội, hiếm khi trả lời phỏng vấn và cũng không tận dụng danh tiếng của Haaland để xây dựng hình ảnh người nổi tiếng. Người hâm mộ chỉ thỉnh thoảng bắt gặp cô trên khán đài, cổ vũ bạn trai trong những trận đấu lớn.

Antonela và các con

Isabel trên khán đài cổ vũ cho Haaland

Một điểm trùng hợp khác là của Messi và Haaland là đều có con trai trước khi nghĩ đến một hôn lễ.

Messi và Antonela chào đón con trai đầu lòng Thiago vào năm 2012. Ba năm sau, Mateo ra đời. Đến tháng 6/2017, sau gần một thập kỷ bên nhau, họ mới tổ chức đám cưới tại Rosario với sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao bóng đá thế giới. Năm 2018, cậu con trai út Ciro tiếp tục chào đời.

Trong khi đó, Haaland và Isabel thông báo chuẩn bị đón con đầu lòng vào tháng 10/2024 bằng một bài đăng hài hước trên mạng xã hội. Đến tháng 12 cùng năm, cả hai chính thức lên chức bố mẹ. Dù vậy, họ vẫn giữ kín tên và hình ảnh của con trai trước công chúng. Đến hiện tại, Haaland và bạn gái vẫn chưa tổ chức đám cưới.

Gia đình trở thành điểm tựa giúp Messi và Haaland thi đấu tốt hơn

Cả Messi và Haaland đều không phải mẫu cầu thủ thường xuyên thể hiện tình cảm trên mạng xã hội. Nhưng 2 cầu thủ này không ngại dành những lời ấm áp, trân trọng đặc biệt nửa kia và gia đình mình.

Trong cuộc phỏng vấn với Marca năm 2019, khi được hỏi điều gì khiến anh ngưỡng mộ Antonela nhất, Messi chỉ trả lời ngắn gọn: “Thật ra là mọi thứ”. Anh cho biết vợ mình luôn lạc quan, mạnh mẽ, thông minh và biết cách đối mặt với mọi khó khăn. “Cô ấy là một người tuyệt vời trong mọi khía cạnh của cuộc sống” - Messi nói.

Messi cũng nhiều lần thừa nhận việc trở thành cha đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình. Sau khi Thiago chào đời, anh chia sẻ: “Con trai là điều quan trọng nhất đối với tôi lúc này”.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, siêu sao người Argentina luôn nhắc đến gia đình như ưu tiên số một. Một ngày bình thường của anh chỉ đơn giản là đưa các con đi học, đến sân tập rồi trở về nhà uống trà, đưa Antonela và các con đi dạo hoặc ra công viên.

Haaland cũng có cảm nhận rất giống sau khi lên chức bố. Trong cuộc phỏng vấn với Sky Sports, tiền đạo người Na Uy chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ cảm thấy tốt như lúc này. Thành thật mà nói, việc có con khiến tôi còn trở nên tốt hơn, bởi giờ đây tôi biết cách tách mình khỏi bóng đá nhiều hơn bao giờ hết”.

Anh nói thêm: “Tôi không còn nghĩ về bóng đá mọi lúc nữa. Khi còn trẻ, bạn thường lo lắng đủ thứ. Nhưng bây giờ, mỗi khi trở về nhà, tôi thực sự thư giãn hơn rất nhiều. Có lẽ tôi phải gửi lời cảm ơn đến con trai mình”.

Haaland hiếm khi trực tiếp nói về Isabel trước truyền thông. Tuy nhiên, cách anh xây dựng cuộc sống gia đình bình dị đã cho thấy chàng cầu thủ trân trọng đối phương thế nào.

Trong một cuộc phỏng vấn với NRK, Haaland tiết lộ những buổi hẹn hò của anh và Isabel không phải ở các nhà hàng sang trọng hay những bữa tiệc xa hoa: "Tôi sẽ nấu bữa tối. Có lẽ Isabel sẽ hơi ngại khi tôi kể điều này, nhưng cô ấy cũng rất thích chơi game. Chúng tôi thường cùng chơi Minecraft, xây nhà rồi làm đủ thứ trong game. Hoặc cả hai về Bryne, quê nhà của mình, rồi gọi kebab về ăn” .

Hình ảnh này hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của nhiều người về một trong những cầu thủ nổi tiếng và có thu nhập cao nhất thế giới, Haaland lại hạnh phúc với những buổi tối ở nhà cùng Isabel. Dường như với chàng cầu thủ hạnh phúc không nằm ở những điều phô trương, mà ở cảm giác được trở về với người đã đồng hành cùng mình từ thuở thiếu thời.

Đó cũng là điểm tương đồng thú vị với Lionel Messi. Sau hơn hai thập kỷ đứng trên đỉnh cao bóng đá, điều Messi thường nhắc đến mỗi khi nói về cuộc sống không phải Quả bóng Vàng hay những chiếc cúp, mà là những buổi chiều đưa các con đi học, cùng Antonela uống trà, đi dạo hay dành thời gian bên gia đình. Với anh, tổ ấm luôn là nơi giúp mình cân bằng sau mọi áp lực trên sân cỏ.

Có lẽ vì thế, giữa một thế giới bóng đá đầy hào quang và những câu chuyện tình chóng đến chóng đi, chuyện tình của Messi - Antonela và Haaland - Isabel lại khiến nhiều người ngưỡng mộ theo một cách rất khác. Sau tất cả những bàn thắng, danh hiệu và kỷ lục, điều đáng quý nhất mà cả Messi lẫn Haaland đang sở hữu có lẽ chính là người vẫn luôn đứng cạnh họ từ những ngày đầu tiên của hành trình.

(Tổng hợp - Ảnh: IGNV)