Louis Phạm là ai?

Hành trình của cô là sự đan xen giữa những thành tích thể thao đáng ngưỡng mộ và các biến động đời tư liên tục.

Phạm Như Phương (sinh năm 2003), được biết đến rộng rãi với biệt danh Louis Phạm, là một trong những nhân vật gây tranh cãi và thu hút sự chú ý lớn nhất trên mạng xã hội Việt Nam trong giai đoạn 2024–2026. Hành trình của cô là sự đan xen giữa những thành tích thể thao đáng ngưỡng mộ và các biến động đời tư liên tục.

1. Sự nghiệp thể thao: "Cô gái vàng" của làng thể dục dụng cụ

Trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực giải trí, Phạm Như Phương từng là niềm hy vọng của thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam với 13 năm tập luyện và thi đấu:

Thành tích nổi bật : Cô đại diện Việt Nam tại Thế vận hội Trẻ Mùa hè 2018 (giành huy chương vàng nội dung đồng đội hỗn hợp). Tại SEA Games 31 (2022), cô đạt nhiều huy chương quan trọng bao gồm huy chương bạc xà lệch, huy chương đồng cầu thăng bằng và thể dục tự do.

Bước ngoặt giải nghệ: Đầu năm 2024, cô bất ngờ tuyên bố giải nghệ ở tuổi 20. Sự kiện này từng tạo nên một "cơn địa chấn" khi cô công khai tố cáo các huấn luyện viên trực tiếp quản lý "ăn chặn" tiền thưởng huy chương và thu các khoản phí bất hợp lý. Hành động này ban đầu nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ dư luận, đưa cô trở thành một biểu tượng dám đấu tranh cho sự công bằng trong thể thao.

2. Bước chuyển mình sang lĩnh vực giải trí

Sau khi rời đội tuyển, Phạm Như Phương nhanh chóng trở thành một "hiện tượng" trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, nhờ phong cách thời trang phóng khoáng và lối sống hiện đại.

Kênh cá nhân của cô từng đạt hơn 1,3 triệu người theo dõi, nơi cô chia sẻ về gu thời trang, phong cách sống sang chảnh, livestream bán hàng và tham gia các sự kiện giải trí. Đặc biệt là chuyện tình cảm cá nhân của cô nàng này cũng thường xuyên được chính chủ update trên MXH.

Giữa năm 2026, cô ghi danh tham gia chương trình truyền hình thực tế The Face Vietnam 2026. Sự xuất hiện của cô gây chú ý lớn không chỉ bởi phong cách cá tính, màn "bung skill" nhào lộn đặc trưng từ nền tảng thể thao, mà còn bởi những tranh luận gay gắt từ ban giám khảo về thái độ và lối sống trong quá khứ.

3. Những biến động và bài học truyền thông

Hành trình của Louis Phạm từ 2024 đến 2026 gắn liền với nhiều sự cố khiến hình ảnh của cô bị tổn thương nghiêm trọng trong mắt công chúng:

Cô từng vướng vào lùm xùm liên quan đến việc sao kê từ thiện thiếu minh bạch và các hành vi được dư luận gọi là "phông bạt" (lối sống ảo) trên mạng xã hội. Cô đã phải lên tiếng xin lỗi và thừa nhận sự thiếu chín chắn trong hành động.

Những sai sót về phát ngôn và hành vi (như các tranh cãi về biểu tượng quốc gia khi đi du lịch) đã dẫn đến việc cô phải đối mặt với các hội nhóm anti-fan đông đảo. Mỗi động thái của cô hiện nay đều bị công chúng giám sát chặt chẽ.

Tính đến tháng 7/2026, Louis Phạm đang phải đối mặt với những tin đồn đời tư phức tạp. Việc cô liên tục vướng vào các ồn ào từ bảo mật tài khoản cho đến các nghi vấn về đời tư cá nhân cho thấy sự khắc nghiệt của môi trường giải trí đối với những người không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt hình ảnh và truyền thông.

Hồ sơ của Phạm Như Phương là một bài học điển hình về việc quản trị danh tiếng. Từ một vận động viên được ngưỡng mộ vì thành tích, cô đã trải qua những giai đoạn thăng trầm khi chuyển hướng sang môi trường mạng xã hội đầy biến động. Hiện tại, nỗ lực làm mới bản thân thông qua các chương trình chuyên nghiệp như The Face Vietnam đang là thử thách lớn nhất để cô lấy lại niềm tin từ công chúng.