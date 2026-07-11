Con trai "Hoa hậu màn ảnh Việt" sở hữu visual lãng tử, là nhạc công hợp tác cùng Binz, Touliver và loạt nghệ sĩ nổi tiếng

Chàng trai hiện là nhạc công, kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi trong showbiz.

Với những ai thường xuyên theo dõi phim truyền hình, hẳn đều không còn xa lạ với diễn viên Khánh Huyền (SN 1971). Cô để lại nhiều ấn tượng trong các bộ phim đình đám như Hát Giữa Chiều Mưa, Nụ Tầm Xuân, Người Nổi Tiếng,... Những năm thập niên 90 - 2000, Khánh Huyền còn thường được ví như “Hậu hậu màn ảnh Việt” bởi nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cuộc sống gia đình của nữ diễn viên cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Trong đó, con trai lớn của cô - Minh Quân gây chú ý khi sở hữu ngoại hình điển trai, từng có thời gian du học Mỹ và hiện theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Dù không hoạt động trong showbiz với vai trò ca sĩ hay diễn viên, Minh Quân vẫn là cái tên quen thuộc với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong giới.

Diễn viên Khánh Huyền được mệnh danh là "Hoa hậu màn ảnh Việt"

Minh Quân (SN 1999) còn được biết với nickname Quanxmas là con trai của diễn viên Khánh Huyền và chồng cũ một doanh nhân ở Hà Nội. Ngay từ nhỏ, Minh Quân đã được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ với gương mặt sáng, sống mũi cao, nụ cười hiền và những đường nét nam tính.

Không chỉ có ngoại hình nổi bật, Minh Quân còn được biết đến là người học giỏi và sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Anh từng theo học tại trường quốc tế ở Việt Nam trước khi sang Singapore học trung học. Sau đó, Minh Quân tiếp tục đến Mỹ để theo học và bồi dưỡng chuyên sâu về âm nhạc.

Sau nhiều năm học tập ở nước ngoài, Minh Quân trở về TP.HCM phát triển sự nghiệp. Đây cũng là khoảng thời gian anh có điều kiện ở gần mẹ và em gái nhiều hơn sau quãng thời gian dài sinh sống xa gia đình. Dù khá kín tiếng trên mạng xã hội, những lần hiếm hoi Khánh Huyền nhắc đến con trai đều cho thấy niềm tự hào về hành trình trưởng thành và những thành tích mà Minh Quân đạt được trong lĩnh vực mình theo đuổi.

Nữ diễn viên và con trai Minh Quân

Minh Quân từng du học Mỹ về âm nhạc, hiện tại đang là nhạc công

Con trai của diễn viên Khánh Huyền chọn phát triển sự nghiệp với vai trò nhạc công. Anh từng góp mặt trong nhiều chương trình biểu diễn lớn và có cơ hội hợp tác cùng hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng như Binz, Touliver,... Đặc biệt, Minh Quân từng hỗ trợ Hồ Ngọc Hà trong phần trình diễn ca khúc Hừng Đông và Cô Đơn Trên Sofa tại concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai năm 2024. Dù chỉ xuất hiện trong vai trò nhạc công, ngoại hình điển trai của anh vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều khán giả.

Ít xuất hiện trước truyền thông nhưng Minh Quân được đánh giá là gương mặt trẻ có chuyên môn tốt, từng bước tạo dấu ấn bằng năng lực thay vì tận dụng danh tiếng của mẹ.

Một trong những điều được nhiều người ngưỡng mộ ở gia đình Khánh Huyền là cách cô và chồng cũ cùng nuôi dạy con sau ly hôn. Minh Quân sống cùng bố từ nhỏ, song vẫn duy trì mối quan hệ rất gần gũi với mẹ. Theo chia sẻ của Khánh Huyền, hai mẹ con có thể trò chuyện, tâm sự với nhau rất thoải mái dù không sống chung trong suốt nhiều năm.

Cũng vì vậy mà Minh Quân được nhận xét trưởng thành với sự điềm đạm, hiểu chuyện. Anh chàng không dựa dẫm quá nhiều vào sự nổi tiếng của mẹ mà tự lập với sự nghiệp riêng của mình. Trên MXH, Minh Quân cũng là người khá kín tiếng, không chia sẻ quá nhiều về đời tư. Anh chàng chủ yếu đăng tải những hình ảnh liên quan đến công việc song vẫn nhận nhiều sự yêu thích vì vẻ ngoài lãng tử, điển trai cùng gu thời trang cá tính, bụi bặm.

Ngoài âm nhạc, Minh Quân còn được nhận xét gu thời trang cá tính, ngoại hình cực phẩm

Tổng hợp/ Ảnh: IGNV