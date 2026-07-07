Mỹ nhân gốc Huế không đi casting vẫn được “tiến cử” cho vai Nam Phương Hoàng hậu: 10 năm trước từng thi hoa hậu, nay rút lui khỏi showbiz

Người đẹp này từng là hoa khôi, cũng từng đi thi hoa hậu lọt top thì rút lui.

Cuộc "bình bầu" xem ai mới là người giống Nam Phương Hoàng hậu nhất sau khi dự án điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng công khai dàn cast chính vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Không chỉ xuất hiện trong nhiều bài đăng trên mạng xã hội, dưới fanpage chính thức của bộ phim cũng có không ít bình luận "tiến cử" những gương mặt mà khán giả cho rằng phù hợp với vai diễn. Tất nhiên, đây chỉ là mong muốn và góc nhìn của mỗi người.

Một trong những cái tên được nhắc đến nhiều là Ngọc Trân (tên đầy đủ Lê Trần Ngọc Trân, sinh năm 1995, quê Huế).

Ngọc Trân.

Dù không tham gia casting, Ngọc Trân vẫn được gọi tên bởi nhiều người nhận xét cô có những đường nét tương đồng với Nam Phương Hoàng hậu. Khi cô sở hữu gương mặt tròn đầy, đường nét phúc hậu,.... Không chỉ có ngoại hình mang vẻ đẹp thuần Việt, người đẹp còn là người con xứ Huế và từng có kinh nghiệm diễn xuất.

Điều thú vị là Ngọc Trân cũng từng có cơ hội hợp tác với bộ đôi đạo diễn kiêm nhà sản xuất Hoàng Hậu Cuối Cùng là Bảo Nhân - Nam Cito vào năm 2018. Lúc này, cô đảm nhận vai trò host của series Nàng thơ xứ Huế.

Đây là dự án lifestyle quảng bá văn hóa Huế, giới thiệu đến khán giả những nét đặc trưng của vùng đất Cố đô như ẩm thực cung đình, nhà rường, áo dài và phong cách sống của người Huế. Dự án được thực hiện theo hình thức hợp tác văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc và từng phát hành tại cả hai quốc gia, được cầm trịch bởi bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Namcito.

Ngọc Trân trong series Nàng Thơ Xứ Huế.

Cũng từ đây, biệt danh "nàng thơ xứ Huế" gắn liền với Ngọc Trân và được truyền thông nhắc đến trong nhiều năm.

Trước đó, Ngọc Trân từng đăng quang Hoa khôi Du lịch Huế 2015. Danh hiệu này giúp cô được biết đến rộng rãi nhờ vẻ đẹp nền nã, dịu dàng. Sau cuộc thi, cô trở thành gương mặt quen thuộc trong nhiều dự án quảng bá văn hóa, du lịch cũng như các chiến dịch của nhãn hàng.

Một năm sau, người đẹp tiếp tục ghi danh tại Hoa hậu Việt Nam 2016 và lọt vào Top 30. Tuy nhiên, Ngọc Trân chủ động rút lui sau khi ban tổ chức xác định cô từng tham gia một cuộc thi sắc đẹp dành cho người Việt tại Nhật Bản trước đó, không phù hợp với quy định của cuộc thi.

Ngọc Trân ghi danh vào các cuộc thi nhan sắc.

Visual chuẩn nàng thơ của Ngọc Trân.

Ngọc Trân từng theo học ngành Báo chí - Truyền thông tại Đại học Khoa học Huế.

Những năm sau đó, cô vẫn hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật với nhiều vai trò như MC, diễn viên và tham gia các dự án quảng bá du lịch, văn hóa,... Dù không còn xuất hiện dày đặc như giai đoạn trước, mỗi lần lộ diện, người đẹp vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ nhan sắc gần như không thay đổi.

Ở tuổi 31, Ngọc Trân vẫn giữ được hình ảnh thanh khiết, nền nã mà nhiều cư dân mạng nhận xét là chuẩn "con gái Huế".

Ngọc Trân dạo này.

Suốt nhiều năm qua, cô gần như trung thành với mái tóc dài đen óng, lối trang điểm nhẹ nhàng cùng phong cách thời trang mang đậm hơi thở truyền thống, đặc biệt là áo dài. Hình ảnh dịu dàng, kín đáo, ít vướng ồn ào và hiếm khi tham gia các gameshow hay chương trình giải trí cũng trở thành dấu ấn riêng của cô. Nhiều khán giả nhận xét Ngọc Trân mang vẻ đẹp "kinh kỳ", phúc hậu và rất phù hợp với hình dung về Nam Phương Hoàng hậu.

Hiện tại, Ngọc Trân sở hữu tài khoản Instagram với hơn 10,5 nghìn người theo dõi.

Trang cá nhân của cô chủ yếu chia sẻ những bộ ảnh áo dài, thời trang, du lịch, cuộc sống thường ngày và các dự án liên quan đến văn hóa. Thỉnh thoảng, người đẹp cũng xuất hiện tại một số sự kiện của bạn bè trong giới nghệ thuật nhưng vẫn giữ cuộc sống khá kín tiếng.