Đúng là "hữu xạ tự nhiên Thơm": Đến chuyện vợ chồng tế nhị Anh tài này cũng khiến dân tình bấn loạn vì quá "soft"

Mới đây, dân tình "đào" được câu chuyện "đỏ mặt" của anh Thơm đọc xong muốn "bấn loạn".

Bước ra từ sân khấu bùng nổ của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, anh tài Thơm (nhóm Da LAB) đang là một trong những cái tên nhận được sự săn đón và yêu thích cuồng nhiệt từ khán giả.

Bí quyết để "Anh tài" này giữ được sự trẻ trung và năng lượng tích cực ấy có lẽ chính là nhờ sức mạnh của tình yêu và một cuộc hôn nhân ngập tràn tiếng cười.

Từ sở thích "dìm hàng" vợ của anh Thơm

Thơm (tên thật là Võ Việt Phương) và bà xã Biện Linh đã bên nhau từ những ngày còn là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Nếu ai theo dõi trang cá nhân "Quách Văn Thơm" của anh thì sẽ biết, nam ca sĩ có một tình yêu cực kỳ đặc biệt dành cho vợ: yêu nhau là phải... khịa nhau mới vui. Ngay từ những ngày đầu gặp gỡ, anh chàng đã không ngần ngại tiết lộ ấn tượng đầu tiên của hai người về nhau chẳng mấy lung linh: "Lúc gặp Linh tôi nghĩ, cô này không phải là tuýp người trong mơ của tôi. Vợ tôi cũng thế, chỉ ấn tượng tôi là một thằng con trai trông ngu ngu".

Nam ca sĩ cũng thường xuyên tự hào kể về tính cách độc lạ của bà xã với một thái độ rất dí dỏm: "Cô ấy là một người vô cùng thú vị, thú vị một cách bền bỉ, như thể trên đời chỉ có một thôi ấy... Khi bạn yêu đúng một người thú vị, bạn sẽ không bao giờ thấy chán".

Tuy nhiên, đằng sau sự lầy lội ấy lại là một người đàn ông vô cùng chiều chuộng và trân trọng người phụ nữ của mình. Giữa lúc tham gia show anh trai, netizen đã rần rần chia sẻ lại câu nói ngọt ngào mà Thơm từng dành cho bà xã trên Facebook: "Anh luôn nghĩ em xứng đáng với người tốt hơn, vậy nên anh tốt hơn".

Đến chuyện "tế nhị" vợ chồng mà anh Thơm còn "thơ" thế này!

Độ mặn mòi và dí dỏm trong cách yêu vợ của Thơm không chỉ dừng lại ở những lời ngôn tình thông thường. Mới đây, dân tình "đào" được câu chuyện "đỏ mặt" của anh Thơm đọc xong muốn "bấn loạn".

Con gái anh hỏi: "Sao con thấy ba rõ là 'nghiện' mẹ thế mà mẹ 'nghiện' ba có chút xíu thế thôi à?".

Anh tài hóm hỉnh trả lời con gái rất ẩn ý mà chỉ người lớn nghe mới hiểu nổi: "Con gái khờ dại ơi, đấy là nghiện có chút xíu thôi chứ nghiện nhiều quá không khéo ba phải mua cả cái xe buýt để chở các con đi học chứ đùa".

Cách ông bố 8x mượn lời thắc mắc ngây ngô của cô con gái nhỏ để vừa ngầm "khoe" độ hạnh phúc, mặn nồng của hai vợ chồng, vừa "quăng miếng" hài hước về chuyện sinh thêm con khiến ai đọc cũng phải bật cười. Thay vì giấu giếm hay né tránh, Thơm luôn biết cách biến mọi khía cạnh của cuộc sống hôn nhân kể cả những chuyện riêng tư nhất trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ và vô cùng "thơ".

Có thể thấy, chính một mái ấm tràn ngập tiếng cười, sự thấu hiểu và một tình yêu "vừa lầy vừa ngọt" với vợ đã trở thành liều thuốc trẻ hóa diệu kỳ cho anh tài này trở thành biểu tượng "hữu xạ tự nhiên Thơm". Sức mạnh từ hậu phương vững chắc không chỉ giúp anh thăng hoa, giữ vững phong độ nhan sắc đỉnh cao trên sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, mà còn biến anh trở thành hình mẫu "ông chồng điểm 10", vừa quyến rũ, vừa thú vị mà bất kỳ ai cũng phải ngưỡng mộ.