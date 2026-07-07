Quan điểm tranh cãi: "Ba mẹ sẽ là thế hệ cuối cùng còn giao tiếp với bên nội, mình sẽ là thế hệ đầu tiên cắt đứt liên lạc với họ hàng toxic"

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Mới đây, một bài đăng trên Threads với quan điểm liên quan đến mối quan hệ trong họ hàng, gia đình đã thu hút nhiều chứ chú ý của dân tình. Không ít người cho rằng bài đăng này chạm đến chủ đề mà ai cũng có thể đồng cảm. Cũng chính vì vậy mà bài đăng nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, kéo theo hàng trăm bình luận với nhiều góc nhìn khác nhau.

"Ba mẹ sẽ là thế hệ cuối cùng còn giao tiếp với bên nội. Và mình sẽ là thế hệ đầu tiên cắt đứt liên lạc với họ hàng toxic”, nội dung bài đăng đang gây chú ý.

Bài đăng đang thu hút nhiều tranh luận trên MXH

Nếu trước đây, chuyện qua lại giữa cô dì, chú bác, anh em họ gần như là một phần tất yếu trong đời sống gia đình thì ngày nay, không ít người trẻ thừa nhận họ gần như không còn duy trì sự kết nối ấy. Có người gọi đó là "cắt đứt với họ hàng toxic", có người lại cho rằng mọi thứ chỉ đơn giản là hệ quả của nhịp sống hiện đại. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến phản biện rằng không nên vì một vài trải nghiệm tiêu cực mà nhìn nhận cả mối quan hệ họ hàng theo hướng bi quan.

Sự kết nối giữa người trẻ và họ hàng đang ngày càng mờ nhạt, dù có "toxic" hay không

Nhiều bình luận đồng tình với bài đăng nhưng theo một cách khá bình tĩnh. Họ cho rằng điều đang diễn ra không hẳn là một cuộc "tuyên bố cắt đứt", mà là sự thay đổi rất tự nhiên trong cách các thế hệ duy trì quan hệ gia đình.

Nếu như thời của bố mẹ, việc qua lại giữa họ hàng diễn ra thường xuyên hơn nhờ những buổi giỗ chạp, Tết nhất, những lần sang nhà chơi hay đơn giản là cùng sống gần nhau, thì với người trẻ hiện nay, mọi thứ đã khác. Sau khi lập gia đình hoặc chuyển đến nơi khác sinh sống, phần lớn thời gian đều dành cho công việc cá nhân và gia đình nhỏ. Sự gắn kết với đại gia đình vì thế cũng dần thưa đi.

Không ít người chia sẻ rằng, khi ông bà hoặc bố mẹ - những người giữ vai trò kết nối các thế hệ không còn chủ động đứng ra tổ chức những cuộc gặp mặt, anh em họ cũng tự nhiên ít liên lạc với nhau. Thậm chí có những người chỉ gặp nhau một lần vào dịp cưới hỏi hoặc đám giỗ trong cả năm.

Ở góc nhìn này, việc "cắt đứt" không hẳn xuất phát từ mâu thuẫn. Ngay cả những gia đình không có xích mích, mối quan hệ họ hàng cũng dần trở nên lỏng lẻo theo thời gian.

Bên cạnh đó, nhiều người trẻ cũng thừa nhận họ không còn cảm thấy cần phải cố gắng duy trì sự thân thiết với tất cả người thân chỉ vì chung huyết thống. Nếu không có sự đồng điệu, không có nhiều điểm chung hoặc đơn giản là cuộc sống không còn giao nhau, việc mỗi người một hướng được xem là điều rất bình thường.

Với họ, gia đình ưu tiên lúc này là bố mẹ, vợ chồng và con cái. Còn các mối quan hệ họ hàng xa hơn sẽ được duy trì ở mức vừa đủ, nếu không quá thân thiết thì dần dần cũng tự nhiên ít liên hệ, thay vì cố gắng gắn kết như các thế hệ trước.

- "Thế hệ trước giữ mối quan hệ vì trách nhiệm, thế hệ sau giữ mối quan hệ vì sự gắn bó. Nếu còn đồng điệu thì sẽ tự tìm đến nhau, còn không thì khoảng cách sẽ xuất hiện một cách tự nhiên. Chưa kể cũng có nhiều trường hợp họ hàng toxic thật, tính cách luôn soi mói, nói xấu,... thì càng không cần phải cố gắng kết nối”.

- “Không hợp thì nước sông nước giếng phần ai nấy sống. Coi như không quen biết nhau cũng là một cách tử tế tối thiểu rồi”.

- “Cũng không hẳn là người trẻ vô tình hơn, mà là cách xây dựng các mối quan hệ đã thay đổi. Giờ xu hướng là dành thời gian cho bản thân, bạn đời và con cái, sau đó là những mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Nói nôm na là cái gì vui vẻ thì ưu tiên. Nên nếu họ hàng là một ‘gánh nặng’, không thoải mái khi gặp mặt hoặc tệ hơn là có những sự thiếu tôn trọng lẫn nhau thì cắt đứt mối quan hệ vẫn hơn”.

- “Mình cũng đồng tình quan điểm này. Mình không thể cố gắng nhẫn nhịn như bố mẹ với những người không tôn trọng, thậm chí coi thường gia đình mình. Vậy nên ai đối tốt với mình thì mình tốt lại, còn không thì thôi cũng được. Đôi khi người ngoài còn đối xử với nhau tình cảm hơn là họ hàng”.

Ảnh minh họa.

Giữ khoảng cách khác với cắt đứt

Ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng bài đăng dễ khiến người đọc có cảm giác mọi mối quan hệ họ hàng đều là gánh nặng cần loại bỏ.

Theo họ, cũng giống như bất kỳ môi trường nào khác, trong gia đình luôn có người hợp và người không hợp. Có người hay soi mói, thích can thiệp vào chuyện riêng của người khác nhưng cũng có những cô chú, anh chị em họ luôn sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi cần.

Vì vậy, thay vì lựa chọn cắt đứt toàn bộ, nhiều người cho rằng điều quan trọng hơn là biết chọn lọc các mối quan hệ.

Nếu ai thường xuyên khiến mình khó chịu, thích bàn tán, đánh giá hay can thiệp quá sâu vào cuộc sống cá nhân thì hoàn toàn có thể hạn chế tiếp xúc. Gặp nhau trong đám cưới, đám giỗ vẫn chào hỏi lịch sự nhưng không cần chia sẻ quá nhiều chuyện riêng hay để những lời nói ấy ảnh hưởng đến cảm xúc của bản thân.

Ngược lại, với những người thân chân thành, việc giữ liên lạc vẫn là điều đáng trân trọng. Bởi trong nhiều trường hợp, chính họ hàng lại là những người sẵn sàng có mặt khi gia đình gặp biến cố, điều mà không phải mối quan hệ xã hội nào cũng làm được.

Không ít bình luận cũng cho rằng từ "toxic" đang bị sử dụng khá dễ dãi. Chỉ vì khác quan điểm, đôi khi chỉ vì những câu hỏi mang tính xã giao hoặc khoảng cách thế hệ trong cách giao tiếp cũng có thể khiến một người bị gắn mác "độc hại". Trong khi đó, không phải sự khó chịu nào cũng đồng nghĩa với việc mối quan hệ ấy cần phải chấm dứt.

Sau cùng, điều quan trọng không phải là giữ liên lạc với bao nhiêu người họ hàng, mà là cách mỗi người lựa chọn ứng xử. Tập trung xây dựng cuộc sống của mình, đối đãi chân thành với những người cũng chân thành với mình, đồng thời giữ khoảng cách phù hợp với những mối quan hệ khiến bản thân không thoải mái có lẽ là lựa chọn dung hòa hơn cả.

- “Thực ra nhà nội hay nhà ngoại thì cũng sẽ luôn có người này người kia. Đừng vì gặp vài người không hợp mà đánh đồng cả một bên họ. Người toxic thì giữ khoảng cách, người tử tế thì vẫn trân trọng. Đâu nhất thiết phải cắt đứt cả một mối quan hệ chỉ vì vài cá nhân”. - “Không cần phải thân thiết với tất cả họ hàng, nhưng cũng không nên cực đoan đến mức cắt đứt mọi liên lạc. Miễn ai cũng tôn trọng cuộc sống của nhau, không can thiệp hay làm phiền nhau là được. Giỗ chạp, lễ Tết vẫn nên về để con cháu biết mặt ông bà, cô dì, chú bác, anh em họ hàng. Gia đình mình cũng không quá gần gũi bên nội hay bên ngoại, nhưng những dịp quan trọng vẫn tụ họp. Chỉ vậy thôi cũng đủ để giữ một sợi dây kết nối giữa các thế hệ”. - “Mình nghĩ nhiều người đang nhầm giữa việc thiết lập ranh giới và cắt đứt quan hệ. Ranh giới là mình biết chuyện gì nên chia sẻ, chuyện gì nên giữ cho riêng mình, biết ai đáng để tâm sự và ai chỉ nên dừng ở mức xã giao. Không phải cứ có vài người họ hàng hay phán xét là mình phải quay lưng với cả một bên nội hay bên ngoại”. - “Nhiều người nói họ hàng phiền, nhưng đến lúc gia đình có chuyện mới thấy người chạy đến phụ giúp đầu tiên đôi khi lại chính là họ hàng. Không phải ai cũng tốt, nhưng cũng không phải ai cũng xấu. Nếu chỉ vì vài người mà tự cắt đi cả một mạng lưới quan hệ thì cũng hơi cực đoan”.

Còn bạn, quan điểm của bạn thế nào về chủ đề này?