Bố đơn thân 2 con được cô gái Lào xinh như Hoa hậu theo đuổi, vừa về ra mắt đã được bố mẹ vợ tương lai ưng ý

Anh dần hòa nhập với cuộc sống ở vùng quê Lào, cùng gia đình cô chăm sóc vườn tược, hỗ trợ công việc hằng ngày và thường xuyên đưa mọi người đi lại bằng ô tô.

Có người sang nước ngoài để tìm kiếm cơ hội làm ăn, có người lại vô tình tìm thấy một bước ngoặt khác của cuộc đời. Câu chuyện của Đại Đào, chàng trai đến từ tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), và cô gái Lào có biệt danh Tiểu Đao Đao đang nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc. Từ một lần quen biết qua mạng, cả hai dần nảy sinh tình cảm và cùng viết nên câu chuyện tình xuyên biên giới với nhiều chi tiết đáng chú ý.

Từ chuyến đi lập nghiệp đến cuộc gặp định mệnh

Theo nội dung được chia sẻ, Đại Đào từng có cuộc hôn nhân đổ vỡ và là bố của hai con. Mong muốn tìm kiếm cơ hội mới, đầu năm 2023, anh quyết định sang Lào khảo sát thị trường với hy vọng kinh doanh các lĩnh vực như nhà hàng, khách sạn hoặc dịch vụ. Nếu công việc không thuận lợi, anh dự định chuyển sang làm nội dung trên mạng xã hội để duy trì thu nhập.

Đặt chân đến Lào, Đại Đào nhận ra nơi đây có khá nhiều người Trung Quốc sinh sống và làm ăn. Trong thời gian tìm hiểu cuộc sống địa phương, anh đăng ký tài khoản Facebook để dễ kết nối với người dân bản xứ.

Chính tại đây, anh tình cờ biết đến Tiểu Đao Đao – một cô gái Lào sở hữu vẻ ngoài trong trẻo. Theo bài đăng, gia đình cô có điều kiện kinh tế khá hơn nhiều hộ dân trong khu vực, cha mẹ đều có công việc kinh doanh riêng nên cuộc sống tương đối ổn định.

Điều khiến Đại Đào chú ý không chỉ là ngoại hình mà còn là sự mộc mạc của cô gái trẻ. Sau khi kết bạn, hai người bắt đầu trò chuyện nhiều hơn dù phải nhờ phần mềm dịch thuật để vượt qua rào cản ngôn ngữ.

Một lần, Tiểu Đao Đao đăng trạng thái nói rằng cô rất muốn ăn bánh cay Trung Quốc. Chỉ vì một dòng chia sẻ ấy, Đại Đào lập tức lái xe mang bánh cay, kẹo và chocolate đến tận nhà.

Có những cuộc gặp bắt đầu từ một món quà rất nhỏ, nhưng điều khiến người ta nhớ mãi lại là tấm lòng phía sau món quà ấy.

Cuộc gặp đầu tiên giúp mối quan hệ giữa cả hai bước từ thế giới mạng ra ngoài đời thật. Từ những người xa lạ, họ dần trở thành bạn bè rồi thường xuyên hẹn gặp mỗi khi Đại Đào có thời gian.

Được gia đình bạn gái đón tiếp như con rể, quyết định ở lại Lào chờ ngày đoàn tụ

Sau vài lần gặp gỡ, Đại Đào chính thức bày tỏ tình cảm. Theo bài đăng, Tiểu Đao Đao đồng ý trở thành bạn gái anh.

Không lâu sau, Đại Đào chuẩn bị nhiều quà và đến thăm gia đình cô. Ban đầu, anh chỉ nghĩ đây là buổi ra mắt đơn giản, nhưng khi đến nơi mới bất ngờ vì người thân và họ hàng của Tiểu Đao Đao đã có mặt đông đủ để tiếp đón.

Bữa cơm nhanh chóng chuyển sang câu chuyện về tương lai của hai người. Gia đình cô gái bày tỏ mong muốn sau khi con gái hoàn thành việc học, cả hai có thể sớm tổ chức lễ cưới theo phong tục địa phương. Tuy nhiên, Đại Đào cho biết anh muốn chờ thời điểm phù hợp trước khi tính đến hôn nhân.

Để có thêm thời gian tìm hiểu, Đại Đào thuê nhà gần nơi gia đình bạn gái sinh sống. Anh dần hòa nhập với cuộc sống ở vùng quê Lào, cùng gia đình cô chăm sóc vườn tược, hỗ trợ công việc hằng ngày và thường xuyên đưa mọi người đi lại bằng ô tô.

Khi thấy cha bạn gái tò mò về chiếc xe mình sử dụng, Đại Đào còn chủ động mời ông trải nghiệm lái thử. Những cử chỉ nhỏ ấy giúp khoảng cách giữa hai bên ngày càng được rút ngắn.

Anh cũng thường xuyên tặng quà cho bạn gái, từ quần áo, đồ ăn đến điện thoại mới khi thiết bị cũ của cô hỏng. Theo chia sẻ, Tiểu Đao Đao từng bày tỏ mong muốn sử dụng điện thoại do Trung Quốc sản xuất nên Đại Đào đã nhờ bạn bè mua giúp một chiếc để làm quà.

Kế hoạch cho tương lai

Dù mối quan hệ nhận được sự ủng hộ từ gia đình bạn gái, Đại Đào vẫn đối diện không ít trăn trở. Anh còn hai con nhỏ đang sống tại Trung Quốc và từng giới thiệu các con với Tiểu Đao Đao qua cuộc gọi video.

Theo nội dung được chia sẻ, cô gái thừa nhận mình lo lắng khi nghĩ đến việc trở thành mẹ kế. Đại Đào động viên rằng việc chăm sóc các con sẽ có ông bà nội hỗ trợ, còn điều anh mong muốn nhất là cả hai cùng xây dựng cuộc sống mới.

Về phía gia đình Tiểu Đao Đao, điều khiến họ băn khoăn không phải điều kiện vật chất mà là mong muốn biết rõ hơn về cuộc sống của Đại Đào tại Trung Quốc trước khi con gái chính thức kết hôn. Vì vậy, anh dự định hoàn tất thủ tục để mời gia đình bạn gái sang Trung Quốc thăm nhà, giúp hai bên hiểu nhau hơn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Đến thời điểm bài viết gốc được đăng tải, Đại Đào vẫn sinh sống tại Lào, tiếp tục phát triển công việc và duy trì mối quan hệ với gia đình bạn gái.

Tình yêu có thể bắt đầu từ một cuộc gặp tình cờ, nhưng để đi được đường dài vẫn cần sự tin tưởng, trách nhiệm và sự đồng hành của cả hai gia đình. Có lẽ, đó mới là điều quyết định một mối duyên có thể đi đến hôn nhân hay không.