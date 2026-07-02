Starbucks nói gì về nghi vấn có thiết bị nghi là camera quay lén trong nhà vệ sinh chi nhánh Ecopark?

Sau khi bài đăng của một khách hàng về nghi vấn phát hiện thiết bị giống camera quay lén trong nhà vệ sinh tại một cửa hàng thuộc chuỗi cà phê nổi tiếng ở khu đô thị Ecopark (Hưng Yên) thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, phía doanh nghiệp đã có những chia sẻ ban đầu về vụ việc.

Sáng 2/7, mạng xã hội xuất hiện nhiều thảo luận liên quan đến một bài đăng của khách hàng phản ánh về việc ghi nhận một vật thể được cho là bất thường tại khu vực nhà vệ sinh của một cửa hàng Starbucks ở khu đô thị Ecopark (Hưng Yên). Chỉ trong thời gian ngắn, thông tin đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với nhiều ý kiến khác nhau.

Ngay sau khi thông tin lan truyền, phía Starbucks đã nhanh chóng nắm bắt tình hình và chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ vụ việc theo đúng quy trình.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện Starbucks cho biết doanh nghiệp đã tiếp nhận phản ánh từ khách hàng và đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an nhằm đảm bảo quá trình xác minh được thực hiện khách quan, minh bạch.

“Chúng tôi đã nắm được thông tin và đang làm việc với cơ quan công an. Hiện chưa có kết luận hoặc thông tin chính thức từ cơ quan chức năng nên phía Starbucks chưa thể chia sẻ thêm vào thời điểm này”, đại diện truyền thông cho biết.

Động thái phối hợp nhanh chóng với cơ quan chức năng của Starbucks được ghi nhận trong bối cảnh các nội dung liên quan tiếp tục được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút nhiều luồng ý kiến trái chiều từ cộng đồng.

Trước đó, một tài khoản cá nhân cho biết đã phát hiện một vật thể được cho là bất thường gắn trên thiết bị xịt thơm trong khu vực nhà vệ sinh nam của cửa hàng vào ngày 14/6. Theo nội dung chia sẻ, sự việc sau đó đã được phản ánh tới nhân viên cửa hàng và chuyển đến cơ quan chức năng để kiểm tra, làm rõ theo quy trình.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác và bình luận. Bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự quan tâm tới vấn đề an ninh và quyền riêng tư tại không gian công cộng, cũng có nhiều quan điểm cho rằng cần chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng để có đánh giá đầy đủ, tránh suy đoán khi chưa có thông tin xác thực.

Bài đăng gây xôn xao MXH (Ảnh: Threads)

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng chưa công bố kết quả xác minh liên quan đến nội dung phản ánh. Phía Starbucks cho biết doanh nghiệp đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc và sẽ cung cấp thông tin khi có kết quả chính thức, nhằm đảm bảo thông tin đến khách hàng và công chúng được đầy đủ và chính xác.

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận, trong khi nhiều ý kiến cũng cho rằng cần chờ thêm thông tin chính thức từ cơ quan chức năng để có cái nhìn toàn diện và thận trọng hơn về sự việc.