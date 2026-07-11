Khoảnh khắc lá Quốc kỳ kéo lên ở show diễn Đất Nước Thiên Hùng Ca đang viral: Vì sao nhiều người xem xong đều nổi da gà?

“Trải nghiệm đứng dưới lá cờ Tổ quốc tại show diễn Đất Nước Thiên Hùng Ca đêm nay thực sự làm mình choáng ngợp” - một khán giả tiết lộ.

Show diễn thực cảnh Đất Nước Thiên Hùng Ca đang là chủ đề được nhiều người nhắc đến trên MXH những ngày gần đây. Không chỉ gây chú ý bởi quy mô sân khấu, công nghệ trình diễn hay cách kể lại hành trình 4.000 năm lịch sử Việt Nam bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, chương trình còn để lại dư âm đặc biệt khi khiến không ít khán giả bước ra khỏi khán phòng với cảm giác tự hào, xúc động và muốn kể lại trải nghiệm của mình.

Giữa hàng loạt phân cảnh hoành tráng, màn kết của chương trình đang là khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất. Khi giai điệu vang lên, sân khấu bừng sáng và lá đại kỳ từ từ được kéo lên phía trần nhà hát, toàn bộ không gian như chìm trong sắc đỏ của Quốc kỳ. Không ít khán giả cho biết họ đã lặng người, nổi da gà, thậm chí rơi nước mắt trước hình ảnh này.

Khoảnh khắc lá Quốc kỳ được kéo lên (Clip: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

Trên Facebook, TikTok hay Threads, hàng loạt hình ảnh và video ghi lại khoảnh khắc lá cờ xuất hiện liên tục thu hút lượng tương tác lớn. Người đã trực tiếp xem show chia sẻ cảm xúc của mình, còn những người chưa có cơ hội trải nghiệm thì bày tỏ sự tò mò và mong muốn được tận mắt chứng kiến phân cảnh đang gây sốt.

“Có những khoảnh khắc nghệ thuật chạm đến tận cùng của sự tự hào. Trải nghiệm đứng dưới lá cờ Tổ quốc tại show diễn Đất Nước Thiên Hùng Ca đêm nay thực sự làm mình choáng ngợp”, “Là một trong những người đầu tiên được xem Đất Nước Thiên Hùng Ca. Xem mà nổi da gà liên tục. Đến đoạn cuối, khi giai điệu cất lên và lá cờ Tổ quốc tung bay trên đầu, mình chỉ biết lặng người vì quá tự hào. Một show diễn thật sự rất đáng xem!”, “Các bác phải đi xem Đất Nước Thiên Hùng Ca cho tôi, đừng quên check-in dưới lá cờ Tổ quốc khổng lồ này nè! Quá trời tự hào người Việt Nam luôn ấy!”,...

Chia sẻ của khán giả về khoảnh khắc xúc động này (Ảnh chụp màn hình)

Không chỉ khán giả đại chúng, nhiều khách mời có mặt từ buổi công diễn cũng dành ấn tượng đặc biệt cho phân cảnh khép lại chương trình.

Anh Nguyễn Đăng Quỳnh - Founder, CEO của Vitamin Network chia sẻ rằng lúc lá Quốc kỳ xuất hiện, anh đã rất ấn tượng: “Mình thấy cảm giác hào hùng. Khi ở trong một cái không gian như vậy, có cả 100 nghệ sĩ, có rất nhiều công nghệ phát triển, có hàng nghìn khán giả cùng vỗ tay,... tạo cảm giác tự hào lắm. Mình vừa được thấy nét đẹp văn hóa vừa thấy sự phát triển công nghệ hiện đại và thấy tình cảm của mọi người dành cho văn hóa lịch sử đất nước.

Nó cũng giống như khi bạn đi xem một trận bóng đá hay là tất cả mọi khoảnh khắc mà liên quan đến đất nước thì lòng yêu nước bỗng trỗi dậy. Nói chung là tự hào vô cùng!”.

Thực tế, đằng sau phân cảnh chỉ kéo dài hơn 1 phút ấy lại là một trong những phần được ekip trăn trở nhiều nhất. Chia sẻ về ý tưởng sáng tạo, anh Trần Đức Minh - Quản lý cấp cao R&D Vinpearl, trực tiếp triển khai dự án Đất Nước Thiên Hùng Ca - cho biết đây là một trong những phân đoạn khó nhất của toàn bộ chương trình.

Anh Trần Đức Minh

“Riêng phân cảnh lá quốc kỳ ở cuối chương trình là một trong những phần khiến chúng tôi trăn trở nhất. Sau 5 chương đầu, cảm xúc của khán giả đã được đẩy lên rất cao. Vì vậy chương cuối phải vừa thể hiện một Việt Nam hòa bình, tươi đẹp, vừa nhắc mọi người không quên những hy sinh của cha ông” - Anh Đức Minh nói.

Đặc biệt, nguồn cảm hứng cho phân cảnh này đến từ một sự kiện đáng nhớ. Anh Đức Minh chia sẻ: “Chúng tôi được truyền cảm hứng từ triển lãm chuyên đề ‘80 năm Hành trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc’ được diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) vào dịp đại lễ A80 vừa qua. Hình ảnh người cựu chiến binh bước vào không gian hiện đại, nhìn thấy những đồng đội của mình, ký ức ùa về rồi lá quốc kỳ hiện lên đã tạo nên một cảm xúc rất mạnh.

Hiện tại sau những suất chiếu sớm và công diễn chính thức, chúng tôi cũng nhận được những phản hồi trên Facebook, TikTok hay Threads, nhiều bạn trẻ chia sẻ đã bật khóc khi lá cờ xuất hiện. Chúng tôi hy vọng mình đã phần nào thành công với lựa chọn này” .