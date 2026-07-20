Ferran Torres ghi bàn thắng định mệnh giúp Tây Ban Nha vô địch World Cup: Vừa chia tay bạn gái ít ngày trước

Sau trận Chung kết, các thông tin liên quan đến Ferran Torres nhanh chóng nhận về chú ý.

Trận chung kết World Cup 2026 đã khép lại với chiến thắng nghiêng về Tây Ban Nha. Nhiều người còn gọi đây là trận chung kết trong mơ bởi 2 đội tuyển quy tụ nhiều gương mặt đặc biệt, trong đó phải kể đến Lionel Messi và Lamine Yamal.

Tuy nhiên cầu thủ duy nhất ghi bàn thắng trong trận đấu không phải 2 cái tên nói trên mà là Ferran Torres (sinh năm 2000). Ngay lập tức, các thông tin liên quan đến Ferran Torres được tìm kiếm với tốc độ chóng mặt. Ngoài màn trình diễn trên sân, đường tình duyên của Ferran Torres cũng khiến người hâm mộ đặc biệt chú ý.

Ferran Torres

Ít ai ngờ rằng, ngay trong kỳ World Cup đáng nhớ nhất sự nghiệp, Ferran Torres vừa trải qua biến cố trong chuyện tình cảm.

Ferran Torres được cho là đã chấm dứt mối quan hệ với bạn gái là người mẫu kiêm influencer Martina Hunter chỉ ít ngày trước trận bán kết World Cup 2026, theo nhà báo Tây Ban Nha Javi de Hoyos.

Nguồn tin cho biết cả hai đã hẹn hò trong nhiều tháng và từng nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong các chuyến nghỉ dưỡng, nổi bật là kỳ nghỉ tại hòn đảo Ibiza. Martina Hunter hiện là influencer sở hữu gần 60.000 người theo dõi trên Instagram.

"Tôi đã nói chuyện với những người thân cận của cả hai và họ xác nhận mối quan hệ đã kết thúc, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Ferran hiện đang tận hưởng cuộc sống độc thân trong thời gian dự World Cup" , Javi de Hoyos tiết lộ.

Đến nay, Ferran Torres và Martina Hunter vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông tin. Tuy nhiên, người hâm mộ nhanh chóng phát hiện cả hai đã hủy theo dõi nhau trên Instagram - động thái thường được xem là dấu hiệu cho thấy một cặp đôi đã chia tay.

Ferran Torres và Martina Hunter

Trước Martina Hunter, Ferran Torres từng có mối tình nổi tiếng với Sira Martínez - ái nữ của HLV Luis Enrique.

Hai người bắt đầu hẹn hò từ năm 2021, thời điểm Ferran còn khoác áo CLB Manchester City (Anh). Dù phải yêu xa, cặp đôi vẫn duy trì mối quan hệ trong gần hai năm và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội.

Ferran Torres và Sira Martínez

Sira Martínez sinh năm 2000, là vận động viên cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật chuyên nghiệp và cũng là một influencer có gần 400.000 người theo dõi trên Instagram. Điều khiến chuyện tình này được chú ý hơn cả là việc Sira là con gái của Luis Enrique - cựu HLV trưởng tuyển Tây Ban Nha, hiện dẫn dắt CLB PSG.

Khi Ferran còn hẹn hò với con gái mình, Luis Enrique từng nhiều lần được truyền thông hỏi về mối quan hệ này.

Đáng nhớ nhất là tại World Cup 2022, khi ông được hỏi sẽ phản ứng ra sao nếu Ferran ghi bàn rồi ăn mừng bằng động tác bế em bé - màn ăn mừng thường mang ý nghĩa chuẩn bị có con.

Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha hài hước đáp: "Tôi sẽ thay cậu ấy ra ngay lập tức, đưa cậu ấy lên khán đài và cậu ấy sẽ không bao giờ được đặt chân lên sân bóng nữa” . Câu trả lời dí dỏm nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và được xem là minh chứng cho mối quan hệ khá thoải mái giữa Luis Enrique với bạn trai của con gái vào thời điểm đó.

Song đến tháng 5/2023, Ferran Torres và Sira Martínez xác nhận chia tay. Theo truyền thông Tây Ban Nha, quyết định này được đưa ra trong hòa bình khi cả hai muốn tập trung cho sự nghiệp riêng, đặc biệt là Sira với con đường thi đấu cưỡi ngựa chuyên nghiệp.

Ferran Torres và Sira Martínez chia tay với lý do muốn tập trung sự nghiệp

Hiện tại, ở tuổi 26, Ferran Torres đã có trong tay chức vô địch World Cup và trở thành người hùng của bóng đá Tây Ban Nha. Trong khi sự nghiệp tiếp tục thăng hoa, chuyện tình cảm của tiền đạo Barcelona vẫn là chủ đề khiến người hâm mộ dành nhiều sự quan tâm.

(Nguồn: Daily Mail, Athlon Sports)