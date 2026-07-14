Cầu thủ giàu nhất thế giới có tài sản gấp gần 20 lần Ronaldo, Messi

Theo ước tính, khối tài sản mà cầu thủ Faiq Bolkiah sở hữu lên đến 16 tỷ bảng Anh (tương đương hơn 20 tỷ USD).

Faiq Bolkiah, tiền vệ hoàng gia

Faiq Bolkiah, tiền vệ sinh năm 1998 thường được gọi là cầu thủ giàu nhất hành tinh. Nhưng sự giàu có của anh gần như không liên quan đến bóng đá.

Faiq Bolkiah là cháu của Hassanal Bolkiah, Quốc vương Brunei, người đứng đầu một trong những hoàng gia giàu nhất thế giới.

Faiq Bolkiah, tiền vệ sinh năm 1998

Là người thừa kế của gia tộc sở hữu tổng tài sản lên tới 200 tỷ bảng, Bolkiah nghiễm nhiên có được vị thế tài chính mà bất cứ vận động viên nào cũng phải mơ ước.

Theo ước tính, khối tài sản mà Faiq Bolkiah sở hữu lên đến 16 tỷ bảng Anh (tương đương hơn 20 tỷ USD).

Điều khiến câu chuyện của Faiq Bolkiah trở nên thú vị là việc anh vẫn theo đuổi sự nghiệp bóng đá một cách nghiêm túc. Từ nhỏ, Faiq sang Anh để đào tạo bóng đá và từng khoác áo các học viện của Chelsea và Leicester City.

Dù không thể chen chân đấu trường Premier League, hành trình đó cho thấy anh muốn được nhìn nhận như một cầu thủ thực thụ, thay vì chỉ là một "hoàng tử thích chơi bóng".

Sau quãng thời gian tại Anh, Faiq Bolkiah tìm kiếm cơ hội thi đấu chuyên nghiệp ở những môi trường khác. Anh từng khoác áo Maritimo tại Bồ Đào Nha trước khi chuyển sang Thai League chơi cho Chonburi và sau đó là Ratchaburi.

Faiq Bolkiah là cháu của Hassanal Bolkiah, Quốc vương Brunei

Dù không phải ngôi sao lớn, anh vẫn duy trì sự nghiệp ở cấp độ chuyên nghiệp và thường xuyên góp mặt trong đội tuyển quốc gia Brunei.

Thu nhập từ bóng đá của Faiq Bolkiah vì thế không quá cao nếu so với mặt bằng chung của các giải đấu lớn. Mức lương cao nhất được tiết lộ trong sự nghiệp của anh vào khoảng 8.000 - 10.000 USD mỗi tuần. Nếu đặt trong bối cảnh bóng đá châu Âu, đây chỉ là thu nhập của nhiều cầu thủ ở các đội bóng tầm trung hoặc các giải hạng dưới.

5 cầu thủ giàu nhất World Cup 2026

Phía sau Faiq Bolkiah là dàn cầu thủ tỷ phú đắt giá nhất hành tin gồm Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé và Harry Kane. Họ kiếm tiền chính từ bóng đá và các hợp đồng quảng cáo béo bở.

Điều thú vị là các cầu thủ này đều góp mặt tại World Cup 2026. Hiện, Cristiano Ronaldo đã dừng chân sau khi Đội tuyển Bồ Đào Nha để thua Tây Ban Nha 0-1 tại vòng 1/8. Và Neymar cùng đội tuyển Brazil cũng rời gót sau thất bại 1-2 trước Na Uy vào ngày 05/07.

Trong khi đó, Lionel Messi, Kylian Mbappé và Harry Kane sẽ chuẩn bị tranh tài trong bán kết tới đây.