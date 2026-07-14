Bữa tiệc kín nơi ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gặp Erling Haaland "hàng real"

Bữa tiệc này chỉ dành cho khách mời đặc biệt, được các thương hiệu cao cấp tuyển chọn.

Khoảnh khắc chung khung hình của Tiên Nguyễn - ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và “chiếc công nông nhỏ bé” Erling Haaland đang nhận về nhiều sự chú ý từ cư dân mạng Việt Nam. Được biết cả 2 đã có dịp gặp gỡ trực tiếp trong một không gian mà ngay cả nhiều người nổi tiếng cũng khó có cơ hội đặt chân tới: bữa tiệc bế mạc độc quyền sau show diễn Alta Moda 2025 của Dolce & Gabbana tại Italy.

Từ trái qua: Marie Trâm Anh (bạn gái Hiếu Nguyễn), Erling Haaland, Tiên Nguyễn

Theo đó, vào tháng 7/2025, sau khi bộ sưu tập Alta Moda 2025 của Dolce & Gabbana khép lại, thương hiệu tổ chức một buổi after party riêng tại phim trường lịch sử Cinecittà (Rome, Italy). Đây là sự kiện đánh dấu kết thúc chuỗi 5 ngày lễ hội thời trang cao cấp của nhà mốt Italy.

Khác với buổi trình diễn chính, bữa tiệc này chỉ dành cho khách mời được tuyển chọn, bao gồm các ngôi sao hạng A, đại sứ thương hiệu, khách hàng VIP và những đối tác thân thiết của Dolce & Gabbana.

Tại đây, Tiên Nguyễn đi cùng Marie Trâm Anh - bạn gái Hiếu Nguyễn. Trong khi đó tiền đạo người Na Uy xuất hiện với phong cách lịch lãm bên cạnh bạn gái - Isabel Haugseng Johansen, trở thành một trong những gương mặt được săn đón nhất đêm tiệc.

Erling Haaland và Isabel Haugseng Johansen tại show diễn Alta Moda

Việc Haaland góp mặt tại show diễn Alta Moda không phải điều bất ngờ. Từ năm 2023, tiền đạo người Na Uy trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu của Dolce & Gabbana. Hợp đồng quảng bá giữa 2 bên được truyền thông quốc tế tiết lộ có giá trị khoảng 2 triệu bảng Anh (hơn 70 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại).

Từ đó trở đi, Erling Haaland thường có mặt tại các sự kiện của Dolce & Gabbana. Ngoài Tiên Nguyễn, nhiều khách mời khác cũng thích thú khi chụp ảnh chung với nam cầu thủ nổi tiếng.

Natalia Kapchuk chụp ảnh cùng Haaland tại sự kiện. Kapchuk là nghệ sĩ, nhà từ thiện, nhà sưu tập nghệ thuật và nhà hoạt động môi trường (Ảnh: @kapchuk)

Trong thế giới thời trang xa xỉ, show diễn chỉ là một nửa câu chuyện. Sau khi ánh đèn sân khấu tắt, những bữa tiệc hậu sự kiện (after party) mới là nơi giới mộ điệu, người nổi tiếng và các khách hàng VIP thực sự kết nối.

Đây là những sự kiện có danh sách khách mời được kiểm soát nghiêm ngặt thông qua thư mời riêng hoặc hệ thống quan hệ công chúng của thương hiệu. Ngay cả nhiều người nổi tiếng cũng không thể tự do tham dự nếu không có lời mời chính thức.

Không khí ở after party cũng hoàn toàn khác với sàn runway. Người mẫu và các ngôi sao thường thay những bộ haute couture cầu kỳ bằng trang phục thoải mái hoặc cá tính hơn để giao lưu. Các bữa tiệc thường được tổ chức tại những địa điểm mang tính biểu tượng như Casa Cipriani, Boom Boom Room hay Crane Club ở New York hoặc những không gian giàu giá trị lịch sử như Cinecittà tại Italy.

Đây cũng là nơi các thương hiệu cao cấp tri ân khách hàng thân thiết, củng cố mối quan hệ với đối tác và tạo nên những cuộc gặp gỡ hiếm thấy giữa các biểu tượng của nhiều lĩnh vực khác nhau, từ điện ảnh, âm nhạc đến thể thao.

Hình ảnh tại after party của Dolce & Gabbana (Ảnh: Innes Dudakova, Tiên Nguyễn)

Việc xuất hiện tại after party của Dolce & Gabbana không phải là lần hiếm hoi Tiên Nguyễn góp mặt ở những sự kiện thời trang danh giá.

Là con gái doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, Tiên Nguyễn sớm được tiếp cận với hoạt động kinh doanh khi còn trẻ. Cô từng trực tiếp bán hàng tại quầy giảm giá để tích lũy kinh nghiệm trước khi đảm nhận vai trò điều hành.

Hiện nay, theo thông tin từ IPPG, cô giữ vị trí Phó Tổng giám đốc phát triển dự án thời trang cao cấp của tập đoàn, đồng thời là Tổng giám đốc DAFC - đơn vị phân phối hàng loạt thương hiệu xa xỉ tại Việt Nam. Song song đó, cô còn là Giám đốc Quỹ Vì cộng đồng IPP.

Chính công việc khiến Tiên Nguyễn trở thành khách quen của các tuần lễ thời trang và show diễn danh tiếng trên thế giới. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh tham dự các sự kiện của Chanel, Dolce & Gabbana, Versace... hay những khoảnh khắc giao lưu cùng các ngôi sao quốc tế.

Bên cạnh công việc, Tiên Nguyễn cũng gây chú ý với phong cách thời trang sang trọng, cuộc sống hôn nhân viên mãn và gu thẩm mỹ được đánh giá cao. Đám cưới của cô từng nhận được sự quan tâm lớn khi quy tụ ekip tên tuổi giới thời trang thực hiện.