Chủ tiệm bánh có thu nhập 3,8 tỷ/năm: Lấy chồng hơn 16 tuổi có con riêng, tuyên bố không hối hận

Cô cũng cho biết đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi công khai hôn nhân lên mạng xã hội, với một người chồng lớn hơn 16 tuổi, đã có con riêng.

Những chuyện tình lệch tuổi chưa bao giờ hết khiến dân mạng bàn tán. Chỉ cần khoảng cách đủ lớn, câu hỏi xuất hiện gần như ngay lập tức: "Yêu thật hay vì điều kiện?", "Liệu có hạnh phúc lâu dài?".

Đó cũng là câu chuyện của Cici Leung - cô gái sinh năm 1997, đang sinh sống và khởi nghiệp tại Thâm Quyến (Trung Quốc). Trên nền tảng Xiaohongshu, Cici thường xuyên chia sẻ cuộc sống gia đình, hành trình làm mẹ và công việc điều hành tiệm bánh của mình. Những video ghi lại cảnh chồng chăm vợ, cùng nhau nuôi con hay những buổi hẹn hò sau nhiều năm kết hôn thu hút lượng lớn người theo dõi.

Tuy nhiên, khi cư dân mạng biết người đàn ông xuất hiện trong các video lớn hơn cô 16 tuổi, hiện là CEO và có nền tảng kinh tế vững vàng, nhiều ý kiến bắt đầu cho rằng Cici "lấy chồng vì tiền". Thậm chí, dù bản thân cũng là chủ một tiệm bánh với mức thu nhập khoảng 1 triệu NDT/năm (xấp xỉ 3,8 tỷ) theo chia sẻ của chính cô, Cici vẫn nhiều lần bị gắn mác "ăn bám".

Cici và chồng.

"Điều tôi cần không chỉ là một người để yêu"

Theo chia sẻ của Cici, cô sinh năm 1997, còn chồng sinh năm 1981, hơn cô 16 tuổi. Hai người kết hôn vào năm 2021.

Thời điểm mới quen nhau, cô cho biết chồng đã là một CEO. Trong ký ức của Cici, mỗi lần hẹn hò anh đều có tài xế đưa đón, điện thoại công việc liên tục đổ chuông nên cô từng cảm thấy khoảng cách giữa hai người khá lớn."Tôi còn chẳng dám nói nhiều khi ở cạnh anh ấy", cô kể.

Sau này, Cici nói với chồng rằng cô thích những buổi hẹn hò mà chính anh tự lái xe hơn. Kể từ đó, dù đã nhiều năm không cầm vô-lăng, anh vẫn tự lái xe mỗi lần gặp mặt, thậm chí trực tiếp đưa đón cô đi làm.

Hiện Cici không công khai danh tính hay doanh nghiệp mà chồng đang điều hành. Tuy nhiên, qua những chia sẻ trên mạng xã hội, cô cho biết anh từng có một con gái trước khi hai người kết hôn. Năm nay, bé gái 11 tuổi. Sau khi về chung một nhà, cặp đôi lần lượt chào đón thêm hai người con, đánh dấu 5 năm hôn nhân với gia đình có ba con nhỏ.

Gia đình 5 người của Cici sau 5 năm hôn nhân.

Dù đã kết hôn nhiều năm, Cici cho biết cả hai vẫn duy trì thói quen hẹn hò, cùng nhau chuẩn bị trang phục trước mỗi buổi ra ngoài, trân trọng các dịp lễ và luôn dành thời gian cho đối phương.

"Bạn bè còn nói hai vợ chồng giống như trẻ sinh đôi dính liền, đi đâu cũng quấn quýt", cô hài hước chia sẻ.

Theo Cici, điều khiến cô yêu chồng không phải vì khoảng cách tuổi tác mà là sự trưởng thành và khả năng giải quyết vấn đề.

"Nếu hỏi tôi có hối hận khi lấy chồng hơn 16 tuổi không thì câu trả lời là không.

Có người hỏi vì sao một cô gái có thể tự kiếm tiền lại không tìm một chàng trai trẻ để mang lại giá trị cảm xúc. Nhưng điều tôi cần là những giá trị thực tế hơn: kinh nghiệm, cách xử lý vấn đề, thái độ sống... Đó đều là những điều tôi còn thiếu và đáng để học hỏi”, Cici chia sẻ.

Những chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của Cici cũng thu hút nhiều sự chú ý. Cô kể trong suốt thai kỳ, chồng luôn chủ động chăm con để vợ có thời gian nghỉ ngơi, cùng tìm hiểu kiến thức nuôi dạy trẻ, hỗ trợ cô vượt qua giai đoạn sau sinh.

Có lần thấy tóc vợ rụng nhiều đến mức làm tắc cống thoát nước, anh lặng lẽ dọn sạch rồi tự tìm mua thiết bị chăm sóc tóc để vợ sử dụng. Khi biết Cici mê Hello Kitty, người đàn ông ngoài 40 tuổi cũng sẵn sàng cùng vợ đi khắp nơi chụp ảnh "check-in" hay mua những món quà đúng sở thích của cô.

Cici cho biết chồng cô rất yêu thương và quan tâm, chăm sóc gia đình.

"Tôi có việc gì cũng gọi chồng. Anh ấy bảo tôi rất thích sai vặt anh, nhưng có lẽ đó là một sự phụ thuộc được hình thành rất tự nhiên", Cici chia sẻ.

Cô chủ tiệm bánh kiếm 3,8 tỷ/năm và màn đáp trả định kiến "lấy chồng vì tiền"

Chính cuộc sống đủ đầy ấy lại khiến Cici nhiều lần bị gắn mác "ăn bám".

Đáp lại những bình luận tiêu cực, cô thẳng thắn cho biết bản thân vốn là một người "nghiện công việc" và luôn muốn tự tạo ra thu nhập.

"Tôi đúng là yêu tiền, nhưng tôi cũng rất tỉnh táo. Tôi không chỉ thích tiền mà còn muốn tự mình kiếm thật nhiều tiền. Vì thế, chồng tôi cũng phải là người có năng lực tài chính”, cô chia sẻ.

Theo chia sẻ của Cici, dù chồng là CEO nhưng phần lớn chi tiêu của hai người vẫn theo hình thức AA (chia sẻ chi phí). Tuy nhiên, với những khoản liên quan đến sức khỏe hay chăm sóc sau sinh của vợ, anh luôn chủ động lựa chọn những dịch vụ tốt nhất và tự sắp xếp.

Cô hiện là chủ của một tiệm bánh.

Song song với việc xây dựng gia đình, Cici vẫn điều hành tiệm bánh tại Thâm Quyến. Cô từng chia sẻ mức thu nhập khoảng 1 triệu NDT/năm (tương đương khoảng 3,8 tỷ, quy đổi theo tỷ giá hiện nay).

Theo Cici, để có được con số này là cả quá trình nhiều năm khởi nghiệp. Ban đầu, xưởng bánh của cô rất nhỏ, ít khách, thậm chí gia đình cũng không ủng hộ việc từ bỏ một công việc ổn định ở Ma Cao để sang Thâm Quyến lập nghiệp.

Cici cho biết phần lớn doanh thu phải dùng để chi trả lương nhân viên, bảo hiểm, tiền thuê mặt bằng, nguyên liệu, vận chuyển và các chi phí vận hành khác. Có thời điểm, phần lợi nhuận còn lại của chủ cửa hàng thậm chí không bằng đi làm thuê.

Thay vì bỏ cuộc, Cici quyết định thay đổi mô hình kinh doanh. Trong thời gian mang thai, cô vẫn tiếp tục làm việc, giúp doanh thu tăng gấp đôi và mở rộng từ một tiệm bánh thành mô hình xưởng sản xuất nhỏ.

Đối với Cici, điều khiến cô tự hào nhất không phải lấy được một người chồng thành đạt mà là việc vẫn có thể tự đứng trên đôi chân mình.

Khi mang bầu Cici vẫn chăm chi đi làm, kiếm tiền.

Cô cho hay việc kết hôn, cả hai đồng hành xây dựng cuộc sống mới là điều quan trọng nhất, giúp hôn nhân bền chặt.

"Là một cô gái bình thường, từng đồng tiền đều do chính tay tôi kiếm được. Dù thu nhập là bao nhiêu, tôi vẫn thấy bản thân rất đáng tự hào”, cô nói.

Nguồn: Xiaohongshu.

