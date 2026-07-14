Cô gái nghèo từng "đá" Ronaldo: Mất 11 triệu người theo dõi sau chia tay, tài sản hiện có mới đáng nể

Theo nhiều nguồn thống kê, khối tài sản của siêu mẫu người Nga hiện ước tính khoảng 25 triệu USD, chủ yếu đến từ hoạt động người mẫu và các hợp đồng quảng cáo.

Nhiều năm sau khi chia tay Cristiano Ronaldo, cái tên Irina Shayk vẫn thường được nhắc đến như "bạn gái cũ của siêu sao bóng đá". Thế nhưng, nếu nhìn lại hành trình của siêu mẫu người Nga, có thể thấy mối tình với Ronaldo chỉ là một phần rất nhỏ trong sự nghiệp và cuộc đời cô.

Từ một cô gái lớn lên trong gia đình nghèo ở nước Nga, Irina vươn lên trở thành một trong những siêu mẫu đắt giá nhất thế giới. Điều đáng nói hơn cả là sau biến cố tình cảm, cô không chọn cách níu kéo hào quang của người cũ mà tiếp tục khẳng định vị trí bằng chính năng lực của mình.

Từ cô gái vùng quê nước Nga đến siêu mẫu hàng đầu thế giới

Irina Shayk sinh năm 1986 tại Yemanzhelinsk, một thị trấn nhỏ thuộc vùng Chelyabinsk (Nga). Cha cô là thợ mỏ, mẹ là giáo viên mẫu giáo. Cha mất khi Irina còn nhỏ, mẹ một mình nuôi hai con nên cuộc sống gia đình khá chật vật.

Mối tình 5 năm với Ronaldo

Năm 19 tuổi, Irina bắt đầu theo đuổi nghề người mẫu. Không có xuất phát điểm nổi bật hay sự hậu thuẫn từ các công ty lớn, cô từng bước xây dựng tên tuổi bằng chính khả năng của mình.

Sở hữu chiều cao 1,78m, gương mặt góc cạnh cùng thần thái lạnh đặc trưng, Irina nhanh chóng ghi dấu ấn tại các kinh đô thời trang như Paris, Milan và New York. Năm 2011, cô trở thành người mẫu Nga đầu tiên xuất hiện trên bìa Sports Illustrated Swimsuit Issue – cột mốc quan trọng đưa tên tuổi Irina vươn tầm quốc tế.

Trong nhiều năm qua, cô liên tục hợp tác với các thương hiệu lớn như Versace, Givenchy, Burberry, Miu Miu, Oscar de la Renta... và luôn nằm trong nhóm người mẫu được săn đón của làng thời trang thế giới.

Thời điểm ấy có tin đồn ngôi sao sân cỏ "bị đá" là do "bắt cá hai tay"

Mối tình 5 năm với Ronaldo và cú chia tay khiến cả thế giới chú ý

Năm 2010, Irina Shayk và Cristiano Ronaldo công khai hẹn hò sau khi quen nhau trong một buổi chụp hình quảng cáo. Suốt gần 5 năm bên nhau, họ trở thành một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất thế giới, thường xuyên xuất hiện tại các lễ trao giải, sự kiện thể thao và tuần lễ thời trang.

Đầu năm 2015, cả hai xác nhận chia tay. Thời điểm đó, truyền thông quốc tế đưa ra nhiều đồn đoán về nguyên nhân tan vỡ, từ khác biệt quan điểm đến những mâu thuẫn trong cuộc sống riêng. Tuy nhiên, cả Ronaldo và Irina đều không công khai chỉ trích hay tranh cãi về đối phương.

Sau cuộc chia tay, nhiều trang giải trí quốc tế cho biết tài khoản mạng xã hội của Irina từng giảm khoảng 11 triệu người theo dõi. Dù con số này chưa từng được nền tảng xác nhận chính thức, đây vẫn là chi tiết thường xuyên được nhắc đến mỗi khi nói về giai đoạn nhiều biến động trong cuộc sống của cô.

Điều đáng chú ý là Irina không chọn cách dựa vào danh tiếng của người cũ để duy trì sức hút. Trái lại, cô tiếp tục xuất hiện đều đặn trên các sàn diễn quốc tế và giữ vững vị thế trong làng mốt.

Mang thai vẫn trình diễn Victoria's Secret, tiếp tục tỏa sáng sau biến cố

Không lâu sau khi chia tay Ronaldo, Irina bắt đầu mối quan hệ với tài tử Hollywood Bradley Cooper.

Năm 2016, khi đang mang thai con gái đầu lòng khoảng 6 tháng, cô vẫn tự tin trình diễn tại Victoria's Secret Fashion Show. Hình ảnh người mẫu sải bước trên sàn catwalk với bụng bầu đã trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của làng thời trang thế giới.

Tháng 3/2017, Irina sinh con gái. Dù chia tay Bradley Cooper vào năm 2019, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ văn minh để cùng chăm sóc con.

Trong một cuộc phỏng vấn, Irina từng chia s ẻ: "Tôi không hiểu khái niệm đồng nuôi con. Khi ở với con gái, tôi là một người mẹ 100%; khi con ở với bố, anh ấy là một người cha 100%".

Quan điểm này nhận được nhiều sự đồng tình vì cho thấy cách cô đặt con cái lên trên những đổ vỡ trong chuyện tình cảm.

Ở tuổi 40, Irina Shayk vẫn đều đặn xuất hiện trên trang bìa các tạp chí thời trang lớn, tham gia chiến dịch quảng cáo của nhiều thương hiệu xa xỉ và tiếp tục là gương mặt quen thuộc tại các tuần lễ thời trang quốc tế.

Theo nhiều nguồn thống kê, khối tài sản của siêu mẫu người Nga hiện ước tính khoảng 25 triệu USD, chủ yếu đến từ hoạt động người mẫu và các hợp đồng quảng cáo.

Điều khiến Irina Shayk được nhắc đến nhiều năm qua không còn chỉ là mối tình với Cristiano Ronaldo, mà là cách cô xây dựng sự nghiệp độc lập, giữ vững vị trí trong làng thời trang và lựa chọn bước tiếp sau những biến cố cá nhân.

Có lẽ cũng vì vậy mà câu chuyện của Irina Shayk luôn mang đến một góc nhìn đáng suy ngẫm: một mối quan hệ có thể giúp một người được biết đến, nhưng chính năng lực và bản lĩnh mới quyết định họ sẽ được nhớ đến trong bao lâu.