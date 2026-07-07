Tôi chưa bao giờ là fan của Cristiano Ronaldo, nhưng hôm nay lại thấy tim mình chùng xuống vì 1 lời tạm biệt

Bởi đó là khi số 7 bước xuống sân khấu World Cup sau hơn 20 năm…

Rạng sáng 7/7 (giờ Việt Nam), hành trình của đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 khép lại sau thất bại trước Tây Ban Nha. Nhưng điều khiến hàng triệu người hâm mộ lặng người không chỉ là kết quả của một trận đấu. Sau tiếng còi mãn cuộc, đây là kỳ World Cup cuối cùng của Cristiano Ronaldo.

Có những khoảnh khắc trong bóng đá không cần một chiếc cúp để trở thành lịch sử. Chỉ cần một cái cúi đầu, một ánh mắt hướng về khán đài hay vài câu nói bình thản sau trận đấu cũng đủ để người ta nhận ra rằng một chương rất dài đã khép lại.

"Bóng đá bây giờ đã khác xưa rất nhiều, từ chiến thuật đến tư duy của các cầu thủ trẻ, buộc tôi cũng phải thích nghi theo. Ngày mai, dù kết quả có ra sao thì tôi vẫn sẽ ngẩng cao đầu", Ronaldo nói sau trận đấu.

Đó không còn là Cristiano Ronaldo của những ngày luôn khẳng định mình là số một. Cũng không phải chàng trai tuổi đôi mươi với đôi chân không biết mỏi, sẵn sàng bứt tốc. Trước mắt người hâm mộ lúc này là một người đàn ông 41 tuổi, bình thản chấp nhận quy luật nghiệt ngã nhất của thể thao: Thời gian luôn là đối thủ không ai có thể đánh bại.

Ronaldo rơi nước mắt khép lại World Cup 2026 (Ảnh: @TimelineCR7)

Tự nhiên, tôi thấy chạnh lòng, dù tôi chưa bao giờ là một fan của Cristiano Ronaldo.

Tôi muốn hỏi bạn 1 câu: Bạn đã biết đến Ronaldo như thế nào vậy?

Có thể bạn yêu mến Ronaldo, cũng có thể chưa từng là người hâm mộ anh ta. Có thể bạn theo dõi bóng đá mỗi tuần, cũng có thể chỉ biết đến môn thể thao này qua những kỳ World Cup hay EURO. Nhưng có một điều rất khó phủ nhận: Bạn đã từng nghe cái tên Ronaldo, từng nhìn thấy gương mặt ấy, từng nhận ra chiếc áo số 7 và ở một khoảnh khắc nào đó, đã ghi nhớ anh như một phần của ký ức.

Ronaldo từ lâu không còn chỉ là một cầu thủ. Anh là một biểu tượng văn hóa đại chúng, hiện diện xuyên suốt tuổi thơ và tuổi trẻ của nhiều thế hệ. Cái tên ấy gắn với những mùa hè rực lửa của bóng đá, với những đêm cả nhà thức khuya chờ tiếng còi mãn cuộc, với hình ảnh người bố ngồi trước màn hình TV, với giọng bình luận viên vang lên đến mức thuộc lòng, rồi sáng hôm sau câu chuyện về trận đấu lại tiếp tục trên mâm cơm, trong lớp học hay ở nơi làm việc.

Dù bạn nhớ anh bằng một bàn thắng, một pha ăn mừng “siuuuuuu”, một chiếc áo đấu, hay đơn giản chỉ vì cái tên xuất hiện dày đặc suốt hơn hai thập kỷ, Ronaldo vẫn là một trong số rất ít con người có thể trở thành cột mốc để người ta nhớ về chính thời đại mình đã sống.

Còn tôi, ký ức đầu tiên về Ronaldo thậm chí còn có phần ngây ngô.

World Cup 2006, Ronaldo mà tôi biết khi ấy là Ronaldo "béo" của Brazil - người khiến trái bóng như dính vào chân trong những pha đi bóng mê hoặc. Nhưng mùa hè năm đó, các bình luận viên liên tục nhắc đến một Ronaldo khác: một chàng trai 21 tuổi lần đầu dự World Cup trong màu áo Bồ Đào Nha.

Ronaldo tại World Cup 2026 (Ảnh: Getty Images)

Khi ấy, chẳng ai có thể hình dung cậu thanh niên với mái tóc vuốt keo ấy sẽ gắn bó với đội tuyển quốc gia suốt hơn hai thập kỷ, đi qua 5 kỳ World Cup, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử bóng đá quốc tế và vẫn xuất hiện trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới khi đã bước qua tuổi 40.

Còn tôi, cũng không ngờ rằng gần 20 năm sau, mình lại là một trong những người chứng kiến những trận đấu quốc tế cuối cùng của anh. Hóa ra, điều khiến Ronaldo trở thành một hiện tượng chưa bao giờ chỉ nằm ở tài năng. Thứ khiến anh khác biệt là cách anh sống cùng bóng đá, bền bỉ, khắc nghiệt với chính mình và chưa từng ngừng theo đuổi giới hạn tiếp theo.

Nhìn lại, tôi nhận ra mình đã lớn lên song song với hành trình ấy. Từ một khán giả nhỏ tuổi chỉ biết nghe bình luận viên gọi tên Ronaldo, đến một người trưởng biết đến từng cột mốc trong sự nghiệp của anh, dù là theo một cách thụ động nhất. Dù chưa bao giờ là một fan của Ronaldo, tôi vẫn không thể phủ nhận rằng anh đã trở thành một phần ký ức của chính thế hệ mình.

Không phải vì anh luôn chiến thắng, mà vì suốt gần hai mươi năm, anh chưa từng biến mất khỏi bức tranh của bóng đá thế giới.

Rồi tôi nhận ra, Ronaldo không chỉ lớn lên cùng thế hệ của mình.

Con tôi, một cậu bé mới 7 tuổi, cũng biết Ronaldo. Nó có thể chưa hiểu chiến thuật, chưa từng xem đủ 90 phút một trận đấu, nhưng vẫn nhận ra khuôn mặt ấy, vẫn gọi đúng tên anh mỗi khi hình ảnh xuất hiện trên màn hình. Mẹ tôi, một người phụ nữ ngoài 60 tuổi không mấy quan tâm đến bóng đá, cũng có thể đọc vanh vách cái tên Ronaldo, nhớ anh mang áo số 7 và hỏi: "Cậu này vẫn còn đá à?".

Một thế hệ các cậu trai trẻ ăn mừng kiểu Ronaldo (Ảnh: IGNV)

Có lẽ đó là điều hiếm có nhất trong sự nghiệp của Ronaldo. Anh không chỉ kết nối những người yêu bóng đá. Anh kết nối cả những người đứng ngoài cuộc.

Giữa hàng tỷ con người với những sở thích, độ tuổi và ký ức khác nhau, Ronaldo vẫn là một điểm chạm chung - một cái tên mà ai cũng từng nghe, một gương mặt mà ai cũng từng nhìn thấy, một biểu tượng khiến nhiều thế hệ có thể cùng nhận ra nhau chỉ bằng một tiếng reo: "Ronaldo!".

Không nhiều vận động viên có thể vượt khỏi giới hạn của môn thể thao mình theo đuổi để trở thành một phần của ký ức đại chúng. Ronaldo là một trong số rất ít người làm được điều đó.

Theo The Guardian, trước trận gặp Tây Ban Nha ở vòng 16 đội, Ronaldo từng chia sẻ: "Đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của tôi. Nếu Chúa cho phép, hy vọng ngày mai không phải trận đấu cuối cùng".

Anh hiểu rõ hơn ai hết rằng mỗi lần bước ra sân lúc này đều có thể là lần cuối cùng. World Cup vẫn là danh hiệu lớn duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập gần như hoàn hảo của mình. Nhưng bóng đá chưa bao giờ là môn thể thao mà một cá nhân có thể quyết định tất cả. Dù Ronaldo vẫn là thủ lĩnh, vẫn là linh hồn của Bồ Đào Nha, kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào sức mạnh của cả tập thể.

Có những giấc mơ không phải cứ cố gắng là sẽ thành hiện thực.

Và có những huyền thoại không cần hoàn thành mọi giấc mơ để trở nên bất tử.

Nước mắt của Cristiano Ronaldo khi tiếng còi mãn cuộc vang lên vào rạng sáng 7/7 (giờ Việt Nam) không chỉ là nước mắt của một cầu thủ vừa khép lại thêm một chương trong sự nghiệp. Đó là khoảnh khắc khiến rất nhiều người trên khắp thế giới, kể cả những người chưa từng là fan của anh, bỗng thấy tim mình chùng xuống.

Có lẽ bởi ai cũng hiểu, điều đang khép lại không chỉ là một trận đấu. Mà là một thời đại.

(Ảnh: IGNV)

Khi còn trẻ, chúng ta luôn nghĩ sẽ còn một mùa giải nữa, một giải đấu nữa, một cơ hội nữa. Tuổi trẻ khiến con người tin rằng mọi cuộc chia tay đều chỉ là tạm biệt. Nhưng đến một lúc nào đó, ta nhận ra có những lần bước ra sân là lần cuối, có những cánh cửa khép lại sẽ không bao giờ mở thêm nữa. Không phải vì ta không đủ khao khát, mà vì thời gian đã hoàn thành phần việc của nó.

Nước mắt của Ronaldo vì thế không chỉ kể câu chuyện của một huyền thoại bóng đá. Nó nhắc mỗi người về chính mình. Về tuổi trẻ từng tin rằng mình bất khả chiến bại. Về những giấc mơ đã theo đuổi đến cùng. Và về khoảnh khắc phải học cách chấp nhận rằng, điều đẹp nhất của một hành trình không phải là kéo dài nó mãi mãi, mà là có thể đi đến tận cùng của nó mà không còn điều gì để hối tiếc.

Có lẽ vì vậy, khi nhìn Ronaldo khóc, người ta không chỉ tiếc cho một cầu thủ. Người ta lặng đi vì nhìn thấy bóng dáng của chính mình trong quy luật không ai có thể thắng nổi: Ai rồi cũng sẽ có ngày phải rời sân. Điều duy nhất còn ở lại không phải là những danh hiệu, mà là cách ta đã sống trong suốt quãng thời gian được đứng dưới ánh đèn ấy.