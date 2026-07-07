Chuyện đó có ai ngờ đúng không? Nhưng đảm bảo vui và ai cũng có quà mang về nhé!

Càng vào các vòng trong, diễn biến World Cup càng khó đoán. Những trận đấu không còn là câu chuyện đội mạnh thì dễ thắng mà liên tục xuất hiện các bất ngờ, khiến mỗi màn so tài đều trở thành chủ đề bàn tán rôm rả từ ngoài đời đến trên MXH.

Trong không khí rộn ràng này, hoạt động đồng hành cùng giải bóng đá lớn nhất hành tinh cũng ngày càng sôi động. ShopeePay Hòa Nhịp Bóng Lăn - Chọn Đội Đỉnh, Rinh Quà Xịn trở thành cái tên được nhắc đến nhiều khi biến việc dự đoán kết quả trận đấu thành một cuộc chơi mà bất cứ ai cũng có thể tham gia.

Lướt Facebook và Threads những ngày này, không khó để bắt gặp hàng loạt bài đăng xoay quanh việc bình chọn kết quả các trận đấu trên ShopeePay.

Có người hào hứng khoe vừa đổi được Shopee Xu sau khi tích lũy điểm. Có người đăng bài flex chuỗi dự đoán chính xác liên tiếp. Có người tự nhận trước giờ chẳng biết việt vị là gì nhưng vẫn chăm chỉ hỏi bạn bè: “Hôm nay nên chọn đội nào?”.

Chẳng hạn như một bài đăng trên Threads nhận được 175k lượt xem khi chủ nhân hài hước viết: “ShopeePay đã khiến tôi 18 năm cuộc đời lần đầu phải quan tâm bóng đá”. Phía dưới là hàng loạt bình luận đồng cảm từ những người vốn không phải fan bóng đá nhưng vẫn bị cuốn vào bầu không khí của mùa giải.

Ai rồi cũng “hòa nhịp bóng lăn” thôi!

Điều thú vị là chủ đề không còn xoay quanh việc ai thắng ai thua, mà mở rộng sang chuyện ai chọn đội “trộm vía” hơn, ai đang đứng TOP bảng xếp hạng hay hôm nay đã kịp vào bình chọn chưa, kịp đổi xu chưa,...

Thậm chí, nhiều bài đăng còn thu hút hàng trăm lượt bình luận khi cư dân mạng cùng nhau phân tích phong độ, nhờ các “cao nhân” tư vấn hoặc hướng dẫn cách tham gia chương trình để không bỏ lỡ lượt bình chọn mỗi ngày.

Không khó để bắt gặp các bài đăng nhận điểm sau khi bình chọn, khoe số Shopee Xu đổi được

Cư dân mạng còn hướng dẫn cho nhau cách đổi xu

Rõ ràng sức hút của ShopeePay Hòa Nhịp Bóng Lăn không chỉ vì đến từ niềm đam mê với bóng đá mà còn bởi cơ chế tham gia khá đơn giản, dễ đổi điểm thành quà. Trên Threads cộng đồng cũng đua nhau làm vụ share link mời bạn bè bình chọn hàng ngày để lấy thêm lượt vote. Chỉ cần "chéo link" mời thành công 10 người thì user sẽ nhận đc 300 lượt vote. Cuộc chiến bảng xếp hạng vì thế cũng rất gay go, hấp dẫn.

Cộng đồng đang thi nhau làm "nhiệm vụ hệ thống" để đua bình chọn.

Mùa bóng đá này, người dùng gần như luôn mở app ShopeePay vài lần mỗi ngày để tích lũy lượt bình chọn thông qua các hoạt động như điểm danh, khám phá dịch vụ, mời bạn bè tham gia hoặc liên kết tài khoản. Sau đó dùng số lượt này để dự đoán kết quả thắng - thua - hòa của các trận đấu.

Mỗi lượt bình chọn đúng sẽ nhận thêm 10 điểm, còn nếu dự đoán chưa chính xác vẫn có 5 điểm tích lũy. Số điểm này có thể đổi thành Shopee Xu, voucher dịch vụ cùng nhiều phần quà theo từng giai đoạn của mùa giải.

Không chỉ vậy, bảng xếp hạng được cập nhật theo thời gian thực cũng khiến cuộc đua thêm phần hấp dẫn. Mỗi trận đấu kết thúc không chỉ mang đến kết quả trên sân cỏ mà còn kéo theo những màn "leo rank", vượt hạng giữa bạn bè hay cộng đồng người chơi.

Bên cạnh những phần thưởng tích lũy hằng ngày, chương trình còn có nhiều giải thưởng giá trị dành cho người chơi có thành tích cao. Cụ thể, 3 người sở hữu điểm số cao nhất toàn mùa giải sẽ có cơ hội nhận Samsung Galaxy S26 Ultra 512GB.

Riêng trong giai đoạn vòng bảng, mỗi ngày chương trình dự kiến trao 3 voucher trị giá 1 triệu đồng cho ba người đứng đầu bảng xếp hạng. Diễn ra xuyên suốt hai giai đoạn vòng bảng trong khoảng 17 ngày, tổng số voucher được trao lên tới 51 voucher.

Cộng đồng đang hưởng ứng bình chọn quá cuồng nhiệt.

Khi World Cup bước vào những trận đấu căng thẳng nhất, mạng xã hội cũng nóng lên theo từng màn dự đoán và những cuộc bàn luận trước giờ bóng lăn. Nếu mùa hè này bạn đã lên lịch theo dõi các trận cầu đỉnh cao, đừng quên tham gia Hòa Nhịp Bóng Lăn trên ShopeePay để vừa hòa mình vào không khí sôi động của giải đấu, vừa có cơ hội nhận những phần thưởng hấp dẫn nhé!