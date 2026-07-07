Profile khủng của cô gái được “lão phật gia” Sơn Kim công khai giới thiệu cùng thiếu gia Hoàng Việt

Cả hai theo dõi nhau trên mạng xã hội, thiếu gia Hoàng Việt còn "thả tim" bài đăng của người đẹp này.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ nhiều hình ảnh Nguyễn Hoàng Việt - con trai cả của Chủ tịch Sơn Kim Group - chụp cùng một cô gái tại một triển lãm tranh.

Vốn khá kín tiếng về đời tư, việc loạt ảnh Hoàng Việt chụp cùng một cô gái bất ngờ được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người tò mò. Đáng nói, đây không phải gương mặt từng xuất hiện trong những bức ảnh gia đình hay hội bạn thân mà Hoàng Việt từng chia sẻ trước đó.

Bức ảnh này do chính bà nội của Hoàng Việt - là lão phật gia của gia tộc Sơn Kim bà Nguyễn Thị Sơn đăng tải lên Facebook từ tháng 2/2026.

Bà dành riêng một bài đăng, kèm chia sẻ: “Sáng nay cháu nội Hoàng Việt đi xem triển lãm tranh của Họa sĩ Phan Anh Thư”

Việt Hoàng tại triển lãm - hình ảnh do Anh Thư đăng tải.

Ngay dưới bài đăng này, Anh Thư để lại bình luận, xưng hô bà - con đầy tình cảm: “Con cảm ơn bà và gia đình đã luôn yêu thương và ủng hộ con ạ” . Sự kiện là triển lãm cá nhân của Phan Anh Thư. Trên trang Facebook cá nhân, cô cũng đăng tải hình ảnh chụp cùng Hoàng Việt.

Chính vì vậy, cư dân mạng nhanh chóng tìm ra danh tính cô gái sở hữu vẻ ngoài nền nã, xinh đẹp đứng cạnh vị thiếu gia.

Rất nhanh sau đó nhiều người đã nhận ra cô gái trong bức ảnh là họa sĩ Phan Anh Thư - gương mặt từng được biết đến qua các cuộc thi nhan sắc trước khi theo đuổi con đường nghệ thuật.

Từ khóa "Phan Anh Thư" cũng nhanh chóng lọt top tìm kiếm trên TikTok.

Phan Anh Thư (SN 2000, quê ở Huế), và là một trong những họa sĩ trẻ được chú ý những năm gần đây.

Người đẹp yêu thích hội họa từ nhỏ, từng là thủ khoa đầu vào ngành Thiết kế Nội thất của Đại học Tôn Đức Thắng trước khi lựa chọn theo đuổi con đường sáng tác chuyên nghiệp.

Ít ai biết rằng trước khi được biết đến với vai trò họa sĩ, Anh Thư từng góp mặt trong Top 25 Miss World Vietnam 2019 và đăng quang Miss Teen International 2019. Tuy nhiên, thay vì theo đuổi showbiz, cô dần rời xa các hoạt động giải trí để tập trung cho hội họa.

Cô hiện là họa sĩ.

Những năm gần đây, Phan Anh Thư ghi dấu ấn với chất liệu màu nước cùng hai triển lãm cá nhân "Em" (2023) và "EM 25" (2026). Bên cạnh hoạt động sáng tác, cô còn được biết đến với nhiều dự án cộng đồng như bán tranh gây quỹ, tổ chức workshop, dạy vẽ và hỗ trợ trẻ em vùng cao.

Chưa dừng lại ở đó, cô nàng còn xây dựng thương hiệu nghệ thuật riêng, đồng thời là nhà sáng lập, đồng sáng lập của các thương hiệu thời trang, và hoa ở TP.HCM

Ở tuổi 23, cô cũng trở thành một trong những hội viên trẻ của Hội Mỹ thuật TP.HCM.

Hiện tại, Instagram cá nhân của Phan Anh Thư thu hút khoảng 6.900 người theo dõi. Cô và thiếu gia Hoàng Việt có follow lẫn nhau. Không chỉ vậy, Hoàng Việt còn "thả tim" ở một số bài đăng của nữ họa sĩ.

Hoàng Việt follower Anh Thư trên Instagram.

Thiếu gia tương tác với bài đăng của Anh Thư.

Instagram của Anh Thư có nội dung xoay quanh quá trình sáng tác hội họa, những tác phẩm mới, hậu trường chuẩn bị triển lãm, các chuyến đi lấy cảm hứng sáng tác và hoạt động cộng đồng.

Bên cạnh đó là những khoảnh khắc đời thường với phong cách tối giản, nhẹ nhàng thay vì xây dựng hình ảnh của một fashion hay lifestyle influencer.

Về đời tư, cô nàng khá kín tiếng.

Dù vậy, trong bài đăng gần đây nhất, cô chia sẻ loạt ảnh trong chuyến du lịch cùng một chàng trai. Đáng chú ý, nhân vật này được nữ họa sĩ khéo léo che mặt nên danh tính vẫn chưa được tiết lộ.

Cô nàng đăng tải ảnh chụp cùng một chàng trai trong chuyến du lịch nhưng giấu mặt.

Một vài hình ảnh gần đây của Anh Thư:

Ảnh: FBNV