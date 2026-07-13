Ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gặp Erling Haaland

Khoảnh khắc đắt giá thu hút sự chú ý của netizen.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đăng tải hình ảnh chụp chung với Erling Haaland khiến netizen chú ý. Trong khung hình còn có sự xuất hiện của Marie Trâm Anh - bạn gái của Hiếu Nguyễn, em trai Tiên Nguyễn.

Được biết, khoảnh khắc này được ghi lại từ năm 2025 khi Tiên Nguyễn tham dự chuỗi sự kiện Alta Moda của nhà mốt Dolce & Gabbana tại Italy. Đây là một trong những sự kiện thời trang thường niên quy tụ nhiều ngôi sao đình đám trong các lĩnh vực thời trang, điện ảnh, âm nhạc và thể thao trên thế giới.

Tiên Nguyễn chia sẻ lại khoảnh khắc gặp Erling Haaland

Bức ảnh chung khung hình với Erling Haaland nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác. Không ít cư dân mạng thích thú trước màn hội ngộ giữa ái nữ một trong những gia đình hào môn nổi tiếng Việt Nam và tiền đạo đang thuộc nhóm ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới.

Trong bức ảnh, Erling Haaland diện bộ suit trắng kết hợp kính đen, đứng giữa Tiên Nguyễn và Marie Trâm Anh. Trong khi đó, hai mỹ nhân Việt cùng lựa chọn những thiết kế tông đen mang đậm tinh thần. Khung hình được chụp giữa không gian cổ kính của Roman Forum (Diễn đàn La Mã), tạo nên bầu không khí vừa sang trọng vừa đậm chất thời trang.

Dù chỉ là một khoảnh khắc bên lề sự kiện, bức ảnh vẫn nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác. Đặc biệt sau khi tham gia World Cup 2026, Haaland tiếp tục là một trong những ngôi sao bóng đá được nhiều người yêu thích. Không chỉ gây chú ý nhờ phong độ trên sân cỏ, chân sút người Na Uy còn liên tục trở thành “meme, viral trên MXH với những câu chuyện đời thường thú vị.

Chính vì vậy, màn chung khung hình giữa Tiên Nguyễn và Haaland khiến nhiều cư dân mạng thích thú, đồng thời không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cơ hội gặp gỡ một trong những cầu thủ nổi tiếng của ái nữ nhà Johnathan Hạnh Nguyễn.

Tiên Nguyễn thường tham dự nhiều show diễn thời trang cao cấp, gặp gỡ nhiều người nổi tiếng, ngôi sao quốc tế

Tiên Nguyễn có cuộc sống sang chảnh, viên mãn

Tiên Nguyễn (hay Jacqueline Tien Nguyen, sinh năm 1997) là con gái của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và cựu diễn viên, doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên. Là con gái gia tộc tài phiệt, cũng như các anh chị em của mình, Tiên Nguyễn được hưởng nền giáo dục xuất sắc ngay từ khi còn nhỏ. Cô học cấp 3 tại 1 trường quốc tế ở TP.HCM sai đó theo học Đại học RMIT và học cao học ngành Quản trị Hàng không tại trường Đại học London (Anh).

Từ sớm, Tiên Nguyễn đã được tiếp xúc với kiến thức thực tế trong việc quản trị kinh doanh. Cô cũng sẵn sàng bán hàng ở quầy giảm giá để lấy kinh nghiệm trong công việc kinh doanh gia đình.

Đến hiện tại, theo thông tin từ website tập đoàn, hiện tại, cô đảm nhận vị trí Phó Tổng giám đốc phát triển dự án thời trang cao cấp của IPPG kiêm Tổng giám đốc DAFC - trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh cùng chiến lược phát triển các thương hiệu cao cấp tại Việt Nam. Song song với đó, cô còn đảm nhận vai trò Giám đốc Quỹ vì cộng đồng IPP, thể hiện trách nhiệm xã hội.

Trên trang mạng xã hội của mình, Tiên Nguyễn thường xuyên đăng tải hình ảnh thời trang sang chảnh, cùng cuộc sống hôn nhân viên mãn. Cô sở hữu vẻ ngoài khỏe khoắn cùng làn da "bánh mật", gu ăn mặc thời thượng và phủ kín hàng hiệu. Đó cũng là lý do mà ái nữ nhà tỷ phú thường xuyên tham gia các sự kiện thời trang cao cấp như của nhà mốt Chanel, Dolce & Gabbana, Versace… khắp thế giới.