Vì sao Erling Haaland được gọi là "Thần Tài" của cửa hàng bán "gấu mèo say xỉn"?

Thậm chí còn có trên mạng một cuộc đua đặt tên cho món quà lưu niệm này của Haaland.

Sau thất bại trước tuyển Anh ở vòng tứ kết World Cup 2026, đội tuyển Na Uy đã trở về nước vào ngày 13/7 vừa qua. Khi bước xuống máy bay, siêu tiền đạo Erling Haaland nhanh chóng viral toàn cầu khi ôm theo một chú gấu mèo nhồi bông (taxidermy) đang cầm trên tay một chai whisky, còn được gọi là gấu mèo say xỉn.

Sau đó, Haaland còn đăng story trên Instagram, nhờ người hâm mộ đặt tên cho "người bạn" mới này. Một số cái tên được đề xuất gồm Cowboy, Ranger, TEX và R.O.W. (viết tắt của Raccoon On Wheels - Gấu mèo trên bánh xe).

Haaland bước xuống máy bay với con gấu mèo nhồi bông

Anh chàng còn tổ chức đặt tên cho con gấu mèo này (Ảnh chụp màn hình)

Haaland mua chú gấu mèo này tại Wild Bill's Western Store, một cửa hàng chuyên bán đồ phong cách miền Tây ở Dallas (Mỹ). Sau bài đăng của Haaland, website của Wild Bill's cho thấy sản phẩm Whiskey Raccoon đã cháy hàng.

Sau khi gấu mèo đã bán hết, một mẫu sóc nhồi bông cầm chai rượu tương tự hiện cũng chỉ còn số lượng rất ít trên website của cửa hàng.

Thông báo "Hết hàng" trên website cửa hàng (Ảnh chụp màn hình)

Được biết Haaland ghé Wild Bill's Western Store sau khi tuyển Na Uy đánh bại Bờ Biển Ngà 2 - 1 trên sân Dallas vào ngày 30/6. Tại đây, chân sút người Na Uy đã mua hàng loạt món đồ đậm chất Texas như nhiều chiếc mũ cao bồi, giày boots da độc lạ, khóa thắt lưng hình sừng bò Texas (longhorn) và đặc biệt là chiếc áo phông có dòng chữ "Y'all can kiss my Dallas", sau đó trở thành hiện tượng trên mạng xã hội.

Các bài đăng của Haaland về chuyến ghé thăm cửa hàng đã tạo ra một làn sóng mua sắm mạnh mẽ, khiến mẫu áo này gần như bán sạch và thu hút đông đảo khách địa phương ở khu vực Bắc Texas đến cửa hàng.

Haaland check-in tại cửa hàng (Ảnh: IGNV)

Ông Cody Newport - chủ sở hữu Wild Bill's Western Store, chia sẻ với FOX 4 rằng trước chuyến ghé thăm, Haaland hầu như không biết gì về mũ cao bồi, thậm chí còn phải được nhân viên đo và chỉnh kích cỡ để chọn chiếc mũ phù hợp.

“Chúng tôi luôn mang đến sự chào đón nồng hậu đúng chất Dallas và lòng hiếu khách của miền Nam nước Mỹ. Việc Haaland ghé vào, dành thời gian ở cửa hàng thực sự có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi”, Newport nói.

(Nguồn: FOX 4)