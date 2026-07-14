Vì sao Jude Bellingham có tên Việt Nam là "cậu Be"?

Cái nickname nghe nó thân thuộc mà nó Việt Nam!

Jude Bellingham, tiền vệ người Anh, là một trong những cái tên vụt sáng nhất nhì sau mùa World Cup 2026. Không chỉ có vẻ ngoài điển trai, vóc dáng cân đối, tài năng hiếm có đến mức được gọi là "Starboy", fan Việt Nam còn đặt cho Bellingham một cái tên đặc biệt: "cậu Be".

Jude Bellingham (Ảnh: IGNV)

Jude Bellingham liên tục lọt thịnh hành trong mùa World Cup năm nay (Ảnh chụp màn hình)

Trên các diễn đàn bóng đá hay hội nhóm MXH, không khó để bắt gặp những bình luận như: "Cậu Be lại gánh đội", "Chạy khắp sân, bao toàn bộ tuyến giữa, kiến tạo, ghi bàn,mặt hiền lành không bao giờ phàn nàn hay thái độ. Quả thực cậu Be không chê vào đâu được”, “Cậu Be to con mà đi bóng lắt léo quá đỉnh”, “Việc gì khó có cậu Be”,...

Nhưng biệt danh này đến từ đâu và vì sao lại phổ biến đến vậy?

Lý do đầu tiên khá đơn giản: "Be" là cách gọi tắt họ Bellingham. Thay vì đọc hoặc viết đầy đủ cái tên khá dài, nhiều người chỉ lấy âm đầu là “Be” hoặc “Bell” để gọi cho nhanh. Theo thời gian, chúng dần trở thành cách gọi quen thuộc mỗi khi nhắc đến Jude Bellingham trên các hội nhóm bóng đá.

Điều thú vị nằm ở chữ “cậu”. Trong cách xưng hô của người Việt, “cậu” không chỉ dùng để gọi một người trẻ tuổi mà còn mang sắc thái gần gũi, yêu mến và có phần tôn trọng. Người Việt vẫn quen gọi những người mình quý mến bằng những cách xưng hô như "cậu Hai", "cậu Ba", “cậu Út”,..., vừa thân mật nhưng vẫn thể hiện sự nể trọng.

Với Jude Bellingham, sự yêu mến ấy không chỉ đến từ chuyên môn. Anh nổi tiếng là một trong những cầu thủ có cách ứng xử tinh tế cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Người hâm mộ từng nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc Bellingham nhường chăn cho một nhân viên hỗ trợ khi thời tiết giá lạnh, cởi áo khoác để khoác cho em nhỏ dắt tay cầu thủ (player escort), yêu thích trẻ con, thân thiện với người hâm mộ,... hay luôn dành sự tôn trọng với đồng đội, đối thủ và đội ngũ hậu cần.

Những khoảnh khắc làm xiêu lòng fan của "cậu Be" (Nguồn: Threads)

Chính những hành động nhỏ nhưng chân thành ấy khiến hình ảnh của Bellingham trở nên gần gũi hơn trong mắt người hâm mộ. Vì thế, "cậu Be" không chỉ là cách gọi một ngôi sao trẻ tài năng, mà còn là cách fan Việt bày tỏ sự quý mến dành cho một cầu thủ vừa giỏi chuyên môn, vừa có nhân cách được đánh giá cao.

Sau khi Jude Bellingham cùng đội tuyển Anh chiến thắng Na Uy và đi thẳng vào Bán kết World Cup 2026, tài khoản MXH của FIFA World Cup khu vực Việt Nam cũng sử dụng cách gọi “cậu Be” để tôn vinh cầu thủ này. Thậm chí đính kèm ảnh “cậu Be” còn là chú thích quen thuộc với cư dân mạng: “Cậu cả ở trong gia phả”.

Bài đăng góp phần khiến nickname "cậu Be" viral hơn (Ảnh chụp màn hình)

Đương nhiên, “cậu Be” hoàn toàn không phải biệt danh chính thức của Jude Bellingham. Các cổ động viên Anh lại gọi Jude Bellingham là “Hey Jude”. Cách gọi này xuất phát từ ca khúc kinh điển cùng tên của ban nhạc The Beatles. Ca khúc này kêu gọi con người hãy can đảm đón lấy một khúc ca buồn và làm cho nó trở nên tốt đẹp hơn.

Mỗi khi Bellingham thi đấu thăng hoa hoặc ghi bàn, khán giả trên các khán đài nước Anh thường đồng thanh hát “Hey Jude” để cổ vũ anh. Bài hát không chỉ là lời động viên mà còn trở thành một thương hiệu gắn liền với ngôi sao của tuyển Anh, tương tự như nhiều cầu thủ nổi tiếng khác sở hữu những bài hát cổ động riêng từ người hâm mộ.

Mới đây, tài khoản chính thức của The Beatles cũng đăng ảnh Bellingham với chú thích “He always makes it better” - (tạm dịch: "Cậu ấy luôn khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn"). Đây được cho là cách The Beatles biến tấu từ thông điệp nổi tiếng nhất của “Hey Jude”.

Tài khoản chính thức của The Beatles cũng đăng ảnh Jude Bellingham (Ảnh chụp màn hình)