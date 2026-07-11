Bữa ăn của "cầu thủ đắt giá nhất hành tinh" Lamine Yamal

Trước mỗi trận đấu quan trọng, Lamine Yamal đều có một bữa ăn đặc biệt.

Ở tuổi 18, Lamine Yamal không chỉ được nhắc đến như ngôi sao sáng nhất của CLB Barcelona hay niềm hy vọng mới của bóng đá Tây Ban Nha mà còn là cầu thủ đắt giá nhất hành tinh. Theo chuyên trang chuyển nhượng TransferMarkt, giá trị chuyển nhượng của Lamine Yamal đang xếp hạng cao nhất thế giới - 200 triệu Euro (khoảng 6.000 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại).

Lamine Yamal

Với tuổi đời còn rất trẻ, phong độ thi đấu và giá trị chuyển nhượng đều được đánh giá cao, không khó hiểu khi mọi khía cạnh trong cuộc sống của Yamal trở thành đề tài được người hâm mộ quan tâm, từ lịch tập luyện, thời gian ngủ cho đến chế độ ăn uống.

Theo chia sẻ của Yamal với truyền thông Tây Ban Nha, trước mỗi trận đấu quan trọng, mẹ anh chàng - bà Sheila Ebana, người gốc Guinea Xích Đạo - đều chuẩn bị món gà ăn cùng cơm và sốt đậu phộng.

“Từ bé, mẹ tôi luôn nấu món này trước mỗi lần tôi ra sân. Đó là món ăn giúp tôi có thêm sức mạnh”, tiền đạo Barcelona chia sẻ. Với Yamal, đây không đơn thuần là một bữa ăn mà còn là một nghi thức trước trận đấu, gắn liền với tuổi thơ và hành trình trưởng thành tại học viện La Masia.

Điều thú vị là món ăn này cũng phản ánh chính bản sắc đa văn hóa của gia đình Yamal. Cha anh mang dòng máu Morocco, mẹ đến từ Guinea Xích Đạo, còn bản thân anh lớn lên tại Barcelona. Vì thế, trên bàn ăn của gia đình thường xuyên xuất hiện những món ăn kết hợp giữa ẩm thực Morocco, Tây Ban Nha và châu Phi.

“Bố mẹ tôi nấu tất cả mọi thứ ở nhà: món Morocco, món Guinea Xích Đạo và món Tây Ban Nha. Nhà tôi chính là nhà hàng ngon nhất thế giới. Tôi rất may mắn” - chia sẻ của Lamine Yamal được LĐBĐ Tây Ban Nha đăng năm 2024.

Yamal trong một bữa ăn với gia đình

Ở góc độ dinh dưỡng thể thao, bữa ăn đặc biệt của mẹ dành cho Lamine Yamal là sự kết hợp gần như hoàn chỉnh.

Phần cơm cung cấp carbohydrate phức hợp - nguồn năng lượng chính giúp cơ thể duy trì cường độ vận động cao trong suốt 90 phút thi đấu. Thịt gà bổ sung lượng protein chất lượng cao, hỗ trợ duy trì và phục hồi cơ bắp sau tập luyện.

Điểm đặc biệt nằm ở phần sốt đậu phộng. Theo chuyên gia dinh dưỡng người Tây Ban Nha May Morón, dù về mặt thực vật học đậu phộng thuộc họ đậu, giá trị dinh dưỡng của nó lại tương đồng với các loại hạt. Nhờ vậy, món ăn vừa giúp bổ sung năng lượng, vừa hỗ trợ duy trì khối lượng cơ bắp và tăng khả năng phục hồi sau khi vận động cường độ cao.

Trong thời gian tập luyện và thi đấu, bữa ăn của Yamal được kiểm soát bởi các chuyên gia dinh dưỡng

Dù duy trì chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt trong mùa giải, Lamine Yamal vẫn là một chàng trai 18 tuổi với những sở thích rất đời thường. Trong các kỳ nghỉ hoặc sau khi kết thúc những trận đấu, anh không ngại tự thưởng cho mình các món ăn nhanh như burger, khoai tây chiên, gà rán hay pizza.

Nhiều hình ảnh được chia sẻ trên MXH cũng cho thấy sao trẻ Barcelona từng đăng ảnh những bữa ăn với đồ ăn nhanh hoặc thưởng thức những bữa cheat meal cùng bạn bè và gia đình. Tuy nhiên, những bữa ăn này chỉ diễn ra vào các dịp đặc biệt hoặc khi lịch thi đấu cho phép, còn trong giai đoạn tập luyện và thi đấu, Yamal vẫn ưu tiên thực đơn do đội ngũ dinh dưỡng của Barcelona xây dựng để đảm bảo thể trạng và hiệu suất trên sân cỏ.

Thỉnh thoảng, chàng cầu thủ 18 tuổi cũng ăn những món yêu thích của giới trẻ

Những bữa ăn ở nhà hàng khi Yamal có kỳ nghỉ

Bữa ăn cũng chỉ là một phần trong lối sống rất kỷ luật của sao trẻ Barcelona. Theo lịch sinh hoạt được truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ, Yamal thường thức dậy vào khoảng 8h30, ăn sáng với trứng, bánh mì nướng, trái cây và cà phê sữa trước khi đến trung tâm huấn luyện Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Sau buổi tập kéo dài gần nửa ngày, tiền đạo nổi tiếng dành thời gian vật lý trị liệu, ăn trưa theo thực đơn dành riêng cho vận động viên rồi ngủ khoảng 90 phút trước khi tiếp tục tập gym hoặc rèn kỹ năng cá nhân vào buổi chiều. Do Lamine Yamal vẫn đang ở tuổi vị thành niên, đội ngũ y tế của Barcelona còn đặc biệt chú ý đến sự phát triển của xương, gân và cơ bắp để tránh chấn thương.

Yamal cũng đặt mục tiêu ngủ tổng cộng khoảng 9 - 10 tiếng mỗi ngày, bao gồm giấc ngủ ban đêm và giấc ngủ trưa. Chính cầu thủ trẻ từng chia sẻ rằng chỉ cần ngủ đủ, tốc độ, phản xạ và cảm giác thi đấu đều được cải thiện rõ rệt.

Hiện tại Yamal vẫn đang sống cùng bố mẹ. Anh chàng cho biết điều đó giúp cuộc sống luôn giữ được sự cân bằng khi bản thân nổi tiếng quá nhanh và khi còn quá trẻ. “Bố mẹ khiến mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Cả nhà ăn tối cùng nhau, nói về những chuyện đời thường chứ không chỉ bóng đá. Điều đó rất quan trọng khi mọi thứ xung quanh bạn thay đổi quá nhanh” - Yamal tiết lộ trên kênh truyền thông chính thức của Barcelona.

Yamal vẫn sống cùng gia đình, thường đi siêu thị với mẹ và chơi với em trai

Có lẽ cũng chính từ những thói quen tưởng như giản dị ấy - một bữa cơm mẹ nấu, giấc ngủ đủ và lịch sinh hoạt điều độ - mà cầu thủ đắt giá nhất hành tinh đang từng bước xây dựng nền tảng để chinh phục đỉnh cao của bóng đá thế giới.

(Tổng hợp)